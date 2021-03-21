MechWarrior 5 Mercenaries заглянет в Steam и GOG в конце весны
MechWarrior 5 Mercenaries пребывает в Epic Games Store аж с конца 2019 года. Период эксклюзивности для EGS должен был завершиться в конце 2020 года, но разработчики решили не испытывать судьбу и избежать конкуренции с тогда отложенным до декабря релизом Cyberpunk 2077. Время прошло, от первоначального «онлайна» Cyberpunk 2077 не осталось и следа, и вот, разработчики из Piranha Games объявили о том, что MechWarrior 5 Mercenaries заглянет на новые для себя платформы — Steam, GOG и Xbox One плюс Xbox Series по обратной совместимости — 27 мая.
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Параллельно с этим на вышеуказанных платформах в указанный день появится и крупное дополнение Heroes of the Inner Sphere, так что контента у любителей здоровенных боевых «мехов» будет предостаточно.
Стоит отметить, что MechWarrior 5 Mercenaries получила очень сдержанные оценки прессы и совсем невысокие оценки от конечных пользователей. Так что вряд ли этих любителей, тем более тех, что готовы ждать полтора года, будет много.
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