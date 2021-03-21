Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

MechWarrior 5 Mercenaries заглянет в Steam и GOG в конце весны

Ранее релиз пришлось перенести из-за Cyberpunk 2077. Удобная причина была.
+
<b>Массовое снижение цен на все</b> RTX 3070 в Ситилинке
-13 000р на RTX 3060 - цены пошли вниз
RTX 3080 по неожиданной цене в Ситилинке

MechWarrior 5 Mercenaries пребывает в Epic Games Store аж с конца 2019 года. Период эксклюзивности для EGS должен был завершиться в конце 2020 года, но разработчики решили не испытывать судьбу и избежать конкуренции с тогда отложенным до декабря релизом Cyberpunk 2077. Время прошло, от первоначального «онлайна» Cyberpunk 2077 не осталось и следа, и вот, разработчики из Piranha Games объявили о том, что MechWarrior 5 Mercenaries заглянет на новые для себя платформы — Steam, GOG и Xbox One плюс Xbox Series по обратной совместимости — 27 мая.

реклама

анонсы и реклама
RTX 3060 стала всего чуть дороже чем 2060
Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта
Много <b>3060 дешевле 70 тр</b> в XPERT.RU
RTX 3080 дешевле всего в XPERT.RU
XPERT снижает цены на RTX 3070 - плат много
4000р скидка на 1Tb SSD в Регарде
Топовая водянка от XPG уже в продаже
RTX 3090 - самые низкие цены и большой выбор в XPERT.RU

Параллельно с этим на вышеуказанных платформах в указанный день появится и крупное дополнение Heroes of the Inner Sphere, так что контента у любителей здоровенных боевых «мехов» будет предостаточно.

Стоит отметить, что MechWarrior 5 Mercenaries получила очень сдержанные оценки прессы и совсем невысокие оценки от конечных пользователей. Так что вряд ли этих любителей, тем более тех, что готовы ждать полтора года, будет много.

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

piranha games mechwarrior 5 mercenaries
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

MechWarrior 5 Mercenaries заглянет в Steam и GOG в конце весны
+
Пользователи Steam обрушились на NieR Automata с критикой за отсутствие обновлений
1
Системные требования Yakuza 6 оказались вполне щадящими
5
Популярную игру-песочницу Terraria купили более 35 миллионов раз
10
«Онлайн» Rainbow Six Siege в Steam превысил 200 тысяч игроков одновременно
+
Полноценный релиз Praey for the Gods задержится до апреля
1

Интересные материалы

Изучаем, сколько видеопамяти нужно для игр: четыре, шесть или восемь гигабайт – март 2021
15 марта 2021 60
Обзор и тестирование видеокарты AMD Radeon RX 6700 XT
17 марта 2021 105
Битва ветеранов: GeForce GTX 1060 6GB VS GeForce GTX 1060 3GB VS Radeon RX 570 8GB
8 марта 2021 38
В погоне за производительностью: процессоры – март 2021
9 марта 2021 40
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 3060 Gaming X Trio
13 марта 2021 25
Обзор игровой клавиатуры ASUS TUF Gaming K3
18 марта 2021 24

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Почему доход майнинга Ethereum упал и от чего это зависит
88
Игровой компьютер до 60 тысяч рублей: март 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
5
Как я улучшил звучание колонок с помощью накладок из FixPrice
46
Обзор и тестирование комплекта оперативной памяти DDR4-3600 Patriot Viper Steel RGB PVSR432G360C0K объемом 32 Гбайт
32
Подборка игр 2018-20 годов со встроенными бенчмарками
11

Сейчас обсуждают

VEnZ0ja
18:40
ему приснилось на скамейке )) в парке нью орка), когда зажимал заде)аскер
Почему доход майнинга Ethereum упал и от чего это зависит
century84
18:38
В тундре, там векам ничего не меняется.
Из-за возможной засухи на Тайване TSMC закупила 100 танкеров с водой
Олег Анетько
18:38
Продешевил, я свою 3080 продал за 170К жду либо 3080Ти либо краха майнинга, а ХСик идет даже на мобилке, тут как раз новое дополнение выходит.
Появились спецификации Ti версий GeForce RTX 3080 и 3070 с GDDR6X — новинки появятся до конца весны
ego0550
18:36
Не пранк, но качество паст в последние годы стало говенное. Гелид экстрим, нанесенный то ли 5, то ли 10 лет назад обеспечивает такие же температуры. А вот все новые пасты, что пробовал - через пару ме...
Новая термопаста Arctic MX-5 поступит в продажу 15 марта
Олег Анетько
18:35
Ого про амперы слухи ходили за 2 года до их выхода, пока про новое поколение ни слова...
Появились спецификации Ti версий GeForce RTX 3080 и 3070 с GDDR6X — новинки появятся до конца весны
sanchez521
18:35
Хорошая новость
Доходы майнеров продолжают падать – сроки окупаемости GeForce RTX 3060 Ti увеличились до 7 месяцев
Solomon
18:35
руского алфавита не существует, вы вообще выдуманная страна и народность. Вы потомки китае-монголов.
Илон Маск отреагировал на признание русского хакера во взломе Tesla
Adel Aliev
18:34
Когда будут раздавать?
Sony раздаст десять бесплатных игр, включая Horizon Zero Dawn
ego0550
18:34
На поверлимите ни один вменяемый человек на 30 серии не майнит. Во-первых это дикий расход электроэнергии, во-вторых дикий нагрев, который надо отводить из помещения, в-третьих это не дает никакого пр...
Доходы майнеров продолжают падать – сроки окупаемости GeForce RTX 3060 Ti увеличились до 7 месяцев
SATelit
18:34
Ему за дизайн картиночек не платят, вот вбросы это его, а какая там картинка будет, его не волнует, хоть мужской половой орган, главное набросить на майнеров и майнинг....
NVIDIA может выпустить видеокарту для майнеров за 11 000 долларов на основе GPU Ampere A100
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем