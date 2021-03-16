В Сеть просочился список достижений ремейка Prince of Persia The Sands of Time
В прошлом месяце релиз ремейка Prince of Persia The Sands of Time был в очередной раз отложен — теперь на неопределённый срок — а спустя некоторое время по Сети стали гулять слухи о передаче Ubisoft проекта более опытному и проверенному коллективу, чем изначальное индийское подразделение компании. Хотя дата релиза сейчас остаётся неизвестной, возможно, ждать осталось не так уж и долго. По крайней мере, в это хочется верить на фоне появившейся сегодня на просторах Всемирной паутины утечки со списком игровых достижений проекта.
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В данном случае речь идёт о трофеях — консольных версиях достижений, за которые также полагаются специальные очки в зависимости от их (трофеев) «металлической» принадлежности.
Например, в достижениях упоминаются как простые вещи вроде использования возврата во времени, так и забавные (пристально смотреть на Фару) и даже «спойлерящие», упоминающие о секретном игровом уровне.
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Хотя данная утечка и дарует надежду на скорый выход ремейка, но в любом случае, самым верным решением будет только ожидание: релиза и, самое главное, пользовательских отзывов.
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