В начале декабря Ubisoft отложила релиз ремейка Prince of Persia The Sands of Time на два месяца: с 21 января до 18 марта. Сегодня же выяснилось, что этого времени разработчикам никак не хватает, поэтому релиз отложен ещё раз, но теперь уже на неопределённый срок.

По словам разработчиков, дополнительное время позволит сделать ремейк одновременно и свежим, и верным оригинальной игре. Разработчики осознают, что данная весть может стать для многих неприятным сюрпризом, поэтому в качестве подсластителя горькой пилюли обещают периодически делиться сведениями о ходе разработки проекта.