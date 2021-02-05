Выход ремейка Prince of Persia The Sands of Time отложили на неопределённый срок
В начале декабря Ubisoft отложила релиз ремейка Prince of Persia The Sands of Time на два месяца: с 21 января до 18 марта. Сегодня же выяснилось, что этого времени разработчикам никак не хватает, поэтому релиз отложен ещё раз, но теперь уже на неопределённый срок.
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По словам разработчиков, дополнительное время позволит сделать ремейк одновременно и свежим, и верным оригинальной игре. Разработчики осознают, что данная весть может стать для многих неприятным сюрпризом, поэтому в качестве подсластителя горькой пилюли обещают периодически делиться сведениями о ходе разработки проекта.
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