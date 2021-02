Выживач Valheim уже становится рекордсменом популярности, лидирует по продажам в Steam, обретает армию преданных фанатов, а также готовится к массе обновлений, о чём мы уже написали соответствующую заметку. Но что же послужило источником вдохновения для создания столь популярного на текущий момент проекта? Издание PC Gamer задало соответствующий вопрос у основателя и руководителя студии Iron Gate Генрика Торнквиста и получило вполне ожидаемый ответ.

реклама

анонсы и реклама RTX 3090 появилась в продаже - смотри цену Хорошая цена на 3070 в Ситилинке Еще одна 3070 и дешевле 32" TV Xiaomi за копейки в Ситилинке <b>Compeo.ru - правильный компмагазин</b> без подвохов RTX 3070 в XPERT.RU по самым низким ценам <b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> - цены РУХНУЛИ (c) Остатки RTX 3060 по лучшим ценам в XPERT.RU 4000р скидка на 1Tb SSD в Регарде 98" IPS Samsung за 3 892 400р - смотри что за зверь Много RTX 3090 в XPERT.RU

По словам Торнквиста, при создании Valheim разработчики держали в уме одиночные ролевые игры вроде The Legend of Zelda и The Elder Scrolls V Skyrim, а отнюдь не другие проекты в жанре выживания. От «Зельды» проект взял олдскульный подход к игровому процессу и механику боссов, от «Скайрима» — сеттинг и радость от исследования крупного игрового мира. Разработчикам было интересно узнать, как механика выживания впишется в подобный «гибрид», и, похоже, всё получилось очень удачно.

Valheim появился в раннем доступе Steam в самом начале февраля, и на текущий момент его продажи приблизились к трём миллионам копий. Рейтинг игры в Steam составляет 96 %.