Разработчики Valheim при создании игры вдохновлялись TES V Skyrim и The Legend of Zelda
Выживач Valheim уже становится рекордсменом популярности, лидирует по продажам в Steam, обретает армию преданных фанатов, а также готовится к массе обновлений, о чём мы уже написали соответствующую заметку. Но что же послужило источником вдохновения для создания столь популярного на текущий момент проекта? Издание PC Gamer задало соответствующий вопрос у основателя и руководителя студии Iron Gate Генрика Торнквиста и получило вполне ожидаемый ответ.
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По словам Торнквиста, при создании Valheim разработчики держали в уме одиночные ролевые игры вроде The Legend of Zelda и The Elder Scrolls V Skyrim, а отнюдь не другие проекты в жанре выживания. От «Зельды» проект взял олдскульный подход к игровому процессу и механику боссов, от «Скайрима» — сеттинг и радость от исследования крупного игрового мира. Разработчикам было интересно узнать, как механика выживания впишется в подобный «гибрид», и, похоже, всё получилось очень удачно.
Valheim появился в раннем доступе Steam в самом начале февраля, и на текущий момент его продажи приблизились к трём миллионам копий. Рейтинг игры в Steam составляет 96 %.
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