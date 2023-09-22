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Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Тираж «выживастика» Valheim перевалил за 12 миллионов копий, у Deep Rock Galactic и Satisfactory тоже всё хорошо с продажами
Главное — выбрать правильного издателя.

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В свежем отчете холдинга Embracer «засветилась» важная информация, касающаяся продаж симулятора выживания Valheim от разработчиков из Iron Gate и издательства Coffee Stain Publishing. Как оказалось, проект купили уже более 12 миллионов раз. Есть информация ещё по двум хорошим играм, но обо всём по порядку.

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«Выживастик» Valheim вышел в раннем доступе Steam 2 февраля 2021 года и сразу завоевал любовь и уважение у фанатов жанра. На момент написания данного материала рейтинг проекта составлял 95 % на основании почти 358 тысяч отзывов. Первое время разработчики не радовали игроков новым контентом, что стало поводом для отдельных шуток, но сейчас ситуация с апдейтами обстоит лучше. В марте текущего года Valheim заявился на Xbox.

Всё в том же отчёте холдинга Embracer также идёт речь о продажах кооперативного научно-фантастического шутера с видом от первого лица Deep Rock Galactic. За всё время существования проекта было куплено свыше 7 миллионов копий, финальная версия шутера присутствует в Steam с 13 мая 2020 года. За это время она собрала почти 190 тысяч отзывов, из которых аж 97 % являются положительными.

Наконец, Satisfactory — игра от первого лица в открытом мире, в которой нужно строить заводы, а также заниматься исследованиями и принимать участие в боях. Она вышла 8 июня 2020 года, разработкой занималась Coffee Stain Studios. Тираж, указанный в отчёте, — 5 миллионов копий. При этом у проекта есть 97 % положительных отзывов из более 120 тысяч написанных.

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Получается, что Coffee Stain Publishing — очень хороший издатель, ответственно подходящий к выбору игр для финансирования. Все бы так умели, конечно.

#valheim #deep rock galactic #satisfactory #coffee stain publishing
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