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Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Масштабный биом «Пепельные земли» в симуляторе выживания Valheim стал доступен для публичного тестирования
А ещё в игру добавили много нового оружия, предметов для крафта и кое-что ещё.

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Разработчики симулятора выживания Valheim выпустили в публичное тестирование новый регион — «Пепельные земли», которые будут располагаться на самом краю карты. По случаю такого обновления клиента (пусть пока и в тестовом варианте) авторы выпустили трейлер.

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Добраться до Пепельных земель можно исключительно морским путем, построив надёжный Драккар, устойчивый к кипящей воде, окружающей берега биома. Опасности здесь подстерегают игроков не только в море, но и на суше — от неустанных извержений вулканов до агрессивных обитателей, как, например, паукокраб Морген.

Масштабное обновление для Valheim содержит в себе следующий контент:

  • новое вооружение в количестве более 30 видов, в дополнение к новым предметам экипировки, включая бомбы;
  • три комплекта брони и два стиля плащей;
  • более 10 новых видов противников, среди которых есть существа, которых можно приручить и использовать как ездовых животных;
  • расширение возможностей строительства благодаря добавлению свыше 70 конструкций;
  • уклучшения для рабочих станций, возводимых на базе, и множество новых ресурсов для крафтинга;
  • новые продукты питания и порции зелий;
  • новые локации для исследования, события, дополнительные музыкальные подборки и игровые механики;
  • системный модификатор сложности, позволяющий регулировать быстроту распространения огня вне Пепельных земель;
  • особые платформы для безопасной переправы через лавовые потоки;
  • возможность вставить драгоценные камни в оружие из огнеметалла для его магической модернизации;
  • обилие исправлений и улучшений, включая те, что касаются поломок в производстве различных видов медовухи.

Разработчики предупреждают, что тестовая версия может содержать баги и недочёты, над которыми они продолжают трудиться, чтобы представить отполированное обновление перед его окончательным внедрением в игру.

Игрокам, желающим в тестовом режиме познакомиться с Пепельными землями, разработчики советуют предварительно победить Королеву Туманных земель. После её поражения герои получают особый предмет, который обретает значимость в новой местности.

В будущем студия планирует добавить еще одну, заснеженную территорию — Дальний Север. Эта новая зона уже вскоре войдёт в этап разработки и будет выпущена вместе с финальной версией игры. Впереди Valheim ждёт много обновлений, даже после релиза Дальнего Севера.

Valheim присутствует в Steam с 2 февраля 2021 года, за это время проект собрал свыше 381 тысячи отзывов (94 % положительных).

#valheim #iron gate
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Тираж «выживастика» Valheim перевалил за 12 миллионов копий, у Deep Rock Galactic и Satisfactory тоже всё хорошо с продажами
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