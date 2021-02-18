Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Авторы нашумевшего выживача Valheim раскрыли планы по его дальнейшей поддержке

Внезапная популярность — это всегда круто.
+
Много 3060 Ti в наличии, смотри цены
RTX 3080 в наличии но втрое дороже рек цены
RTX 5000 16Gb подешевела, стоит рассмотреть вместо 3080/3070
RTX 4000 дешевле чем 3060 Ti
RTX 3070 Asus Gaming не особо и дорого в Ситилинке
Много самых дешевых 3070 в Ситилинке

Разработчики нашумевшего симулятора выживания Valheim из студии Iron Gate дали интервью изданию PC Gamer, в котором раскрыли планы по дальнейшей поддержке проекта. Valheim вышла в ранний доступ Steam только 2 февраля, но уже за такой короткий срок смогла разойтись тиражом в 3 миллиона копий. Рейтинги в Steam у этого симулятора просто зашкаливают — 96% на основании более 54 тысяч отзывов.

реклама

анонсы и реклама
RTX 3090 появилась в продаже - смотри цену
Хорошая цена на 3070 в Ситилинке
Еще одна 3070 и дешевле
32" TV Xiaomi за копейки в Ситилинке
<b>Compeo.ru - правильный компмагазин</b> без подвохов
RTX 3070 в XPERT.RU по самым низким ценам
<b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> - цены РУХНУЛИ (c)
Остатки RTX 3060 по лучшим ценам в XPERT.RU
4000р скидка на 1Tb SSD в Регарде
98" IPS Samsung за 3 892 400р - смотри что за зверь
Много RTX 3090 в XPERT.RU

А теперь пора поговорить о будущем Valheim, принимая во внимание сказанное разработчиками. Первое обновление для игры называется Hearth and Home, оно призвано улучшить строительство и совершенствование жилища игрока. После установки данного набора контента расширятся опции по готовке еды, что тоже немаловажно.

реклама

За первым обновлением последует Cult the Wolf. В следующий раз разработчики сконцентрируют своё внимание на исследовании и боевой системе. Других внятных подробностей о втором наборе контента пока нет.

реклама

Ships and the Sea — третье обновление для Valheim. С его выходом в игре появится масса новых возможностей для кастомизации кораблей, а само пребывание в открытом море станет намного интереснее за счёт различных активностей.

Есть в планах у студии Iron Gate апдейт Mistlands, который должен стать самым большим из упомянутых. Он добавит в игру новый биом с уникальными противниками, ресурсами, предметам и боссом.

реклама

Авторы дали понять, что в каждом новом биоме найдётся место для уникального босса, в полной версии Valheim таких биомов будет не менее девяти. По срокам выхода обновлений разработчики пока ничего конкретного сказать не могут. В данный момент сотрудники Iron Gate сосредоточились над исправлением багов в основной игре.

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

valheim iron gate
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Авторы нашумевшего выживача Valheim раскрыли планы по его дальнейшей поддержке
+
Выход обновления для Fallout 76 задержится из-за аномальной непогоды в Техасе
3
Энтузиасты готовят ремейк Half-Life Blue Shift на основе Black Mesa
3
Разработчик назвал свой коллектив Very Positive и получил бан в Steam за манипуляцию пользовательскими отзывами
1
«Средневековая GTA» Rustler выходит сегодня в раннем доступе Steam
1
Авторы Baldur’s Gate 3 раскрыли детали крупнейшего обновления игры: более 50 тысяч изменений и новый класс персонажа
4

Интересные материалы

Ретроклокинг: доисторический Overclocking
13 февраля 2021 184
Обзор и тестирование SSD-накопителя PCIe NVMe WD Black SN850 объемом 2 ТБ
11 февраля 2021 45
Обзор и тестирование процессорного кулера Deepcool Gammaxx 400 EX
5 февраля 2021 154
Обзор и тестирование процессорной СВО XPG Levante 360
16 февраля 2021 25

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Добыча Эфира на видеокартах может стать невыгодной уже в 2021 – последствия перехода на Ethereum 2.0
99
5 причин не поддаваться жадности и не продавать свою видеокарту во время текущего бума майнинга
142
Как The Elder Scrolls 4: Oblivion играется в 2021 году
60
Сравниваем производительность Windows 10 Pro и LTSC - загрузку процессора, ОЗУ и накопителя
50
Какой процессор и оперативная память нужны для игр с видеокартой уровня NVIDIA RTX 3070
16
Assassin's Creed Valhalla и Assassin's Creed Odyssey: тестирование лучших игровых компьютеров
12
Весенняя распродажа ключей – Windows 10 Pro за 600 рублей
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 20 тысяч рублей: февраль 2021
7
Обзор и тестирование комплекта оперативной памяти DDR4-3000 Patriot Viper Steel PVS416G300C8S объемом 16 Гбайт
+

Сейчас обсуждают

1injener
14:19
Разве можно покрыть разгоном видеокарты, то что не смог дать процессор?
Какой процессор и оперативная память нужны для игр с видеокартой уровня NVIDIA RTX 3070
Дмитрий Грибашев
14:19
Призывы об отказе?! Хммм.... Да я 100500 процентов уверен если они выпустят карты и сделают цену на 10-15% ниже из раскупят даже крикуны из первых рядов)
ZOTAC разозлила геймеров, рекламируя новые карты RTX 3000 White Edition как устройства для майнинга
Андрей Иванов
14:19
Это не Крым.Запад не простит.
Следующее поколение российских CPU Эльбрус будет в 300 раз быстрее и догонит западные разработки
Inkviz
14:18
ну вот я выше это и писал. личные нужны - да. а когда делаешь кому-то, кто не шарит - нет.
Сравниваем производительность Windows 10 Pro и LTSC - загрузку процессора, ОЗУ и накопителя
Saint_Diver
14:18
В случае войны горячей я очень сомневаюсь, что такие фабрики будут вообще существовать…
Следующее поколение российских CPU Эльбрус будет в 300 раз быстрее и догонит западные разработки
Денис Наговицын
14:18
И запад им в этом помогал и всячески поощрял
Следующее поколение российских CPU Эльбрус будет в 300 раз быстрее и догонит западные разработки
Alex Ivanov
14:17
Разговор был о клиентах, заказчиках или: "... что если тлсц то это пиратка. клиенту такую штуку не поставить, нет магазина, что порой бывает нужно (всякий говнософт для управления подсветками, ноутбук...
Сравниваем производительность Windows 10 Pro и LTSC - загрузку процессора, ОЗУ и накопителя
32.50
14:17
ну да ну да. у амд вон брак на 7нм.... а тут 3 нм и были бы впереди планеты всей xD
Следующее поколение российских CPU Эльбрус будет в 300 раз быстрее и догонит западные разработки
mo3ulla
14:15
учитывая что основня прибыль теслы это продажа экологических квот и деривативов.. а не продажа машин .. то да .. не удивительно
Потенциальная прибыль от инвестиций Tesla в BTC превысила операционную прибыль за 4 квартал 20 года
Альберт Хромов
14:14
Нужны ASIC-и. Чипов побольше на 45-32нм сотнями в одно устройство, не менее 10квт потребления энергии и на Крайний Север их для отопления.
Следующее поколение российских CPU Эльбрус будет в 300 раз быстрее и догонит западные разработки
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем