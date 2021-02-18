Авторы нашумевшего выживача Valheim раскрыли планы по его дальнейшей поддержке
Разработчики нашумевшего симулятора выживания Valheim из студии Iron Gate дали интервью изданию PC Gamer, в котором раскрыли планы по дальнейшей поддержке проекта. Valheim вышла в ранний доступ Steam только 2 февраля, но уже за такой короткий срок смогла разойтись тиражом в 3 миллиона копий. Рейтинги в Steam у этого симулятора просто зашкаливают — 96% на основании более 54 тысяч отзывов.
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А теперь пора поговорить о будущем Valheim, принимая во внимание сказанное разработчиками. Первое обновление для игры называется Hearth and Home, оно призвано улучшить строительство и совершенствование жилища игрока. После установки данного набора контента расширятся опции по готовке еды, что тоже немаловажно.
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За первым обновлением последует Cult the Wolf. В следующий раз разработчики сконцентрируют своё внимание на исследовании и боевой системе. Других внятных подробностей о втором наборе контента пока нет.
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Ships and the Sea — третье обновление для Valheim. С его выходом в игре появится масса новых возможностей для кастомизации кораблей, а само пребывание в открытом море станет намного интереснее за счёт различных активностей.
Есть в планах у студии Iron Gate апдейт Mistlands, который должен стать самым большим из упомянутых. Он добавит в игру новый биом с уникальными противниками, ресурсами, предметам и боссом.
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Авторы дали понять, что в каждом новом биоме найдётся место для уникального босса, в полной версии Valheim таких биомов будет не менее девяти. По срокам выхода обновлений разработчики пока ничего конкретного сказать не могут. В данный момент сотрудники Iron Gate сосредоточились над исправлением багов в основной игре.
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