Пиратский экшен Skull & Bones, в основу которого легли тепло принятые игроками морские баталии из Assassin’s Creed IV Black Flag, грозил стать одним из самых амбициозных проектов в своём жанре. Однако так сложилось, что разработка «увязла», информации о её ходе практически не поступало, а инсайдеры всех мастей сообщали о тотальном недовольстве Ubisoft получающимся продуктом и даже о его полном перезапуске.

Теперь же, как передаёт пожелавший сохранить анонимность знакомый с положением дел относительно Skull & Bones инсайдер, у Ubisoft лопнуло терпение, и компания передала проект своему монреальскому (Ubisoft Montreal) коллективу.

Задача, как передаёт инсайдер, перед монреальцами поставлена архисложная: нужно практически с нуля создать востребованный на рынке продукт, имея в своём распоряжении лишь уже готовые элементы вроде трёхмерных моделей и текстур. При этом нужно успеть в сжатые сроки: по сведениям инсайдера, Ubisoft подписала некое соглашение с правительством Сингапура (где изначально разрабатывалась игра), по которому компания получала льготные условия работы в обмен на завершение проекта к определённому сроку.

Ubisoft слух не прокомментировала. Стоит отметить, что недавно в Сети всплыла похожая информация о передаче Ubisoft в более умелые руки ремейка Prince of Persia The Sands of Time. По-видимому, попытки компании вовлечь в активную работу свои второстепенные студии пока оканчиваются провалами.