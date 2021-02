Как известно, в начале февраля выход ремейка Prince of Persia The Sands of Time был отложен на неопределённый срок: изначально проект хотели выпустить 21 января, затем его отложили до 18 марта, а впоследствии и вовсе оставили без точной даты выхода. Очевидно, с игрой что-то конкретно не так, но поскольку Ubisoft не отличается откровенностью в разговорах о своих играх, об истинной причине столь непростого решения со стороны издательства приходится лишь гадать.

Возможно, поле догадок сузит информация от инсайдера под псевдонимом Blakwoods, у которого якобы имеется хороший товарищ в студии Ubisoft India, которая изначально и занималась производством ремейка Prince of Persia The Sands of Time. Как сообщается, Ubisoft оказалась крайне недовольна показанным ей «билдом» проекта, и как следствие, компания приняла решение о его передаче более опытному коллективу. В какой именно студии Ubisoft будет проходить переделка ремейка, не уточняется.

Вообще, если бы не факт переноса выхода игры на неопределённый срок, то данная информация вызывала бы только скептицизм, однако принимая во внимание время, необходимое для масштабной переработки уже почти готового продукта, всё складывается на удивление логично.

Стоит отметить, что буря негодования обрушилась на ремейк Prince of Persia The Sands of Time сразу после его анонса в сентябре прошлого года: игроки не оценили заведомо устаревшую графику, халтурную анимацию и «копипаст» персонажей из числа массовки. Изначально разработчики заявили, что показали раннюю версию проекта, и к релизу всё будет исправлено, но, очевидно, на деле объём проблем оказался гораздо выше заявленного.