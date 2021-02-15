По слухам, Ubisoft передала ремейк Prince of Persia The Sands of Time более опытному коллективу разработчиков
Как известно, в начале февраля выход ремейка Prince of Persia The Sands of Time был отложен на неопределённый срок: изначально проект хотели выпустить 21 января, затем его отложили до 18 марта, а впоследствии и вовсе оставили без точной даты выхода. Очевидно, с игрой что-то конкретно не так, но поскольку Ubisoft не отличается откровенностью в разговорах о своих играх, об истинной причине столь непростого решения со стороны издательства приходится лишь гадать.
реклама
Возможно, поле догадок сузит информация от инсайдера под псевдонимом Blakwoods, у которого якобы имеется хороший товарищ в студии Ubisoft India, которая изначально и занималась производством ремейка Prince of Persia The Sands of Time. Как сообщается, Ubisoft оказалась крайне недовольна показанным ей «билдом» проекта, и как следствие, компания приняла решение о его передаче более опытному коллективу. В какой именно студии Ubisoft будет проходить переделка ремейка, не уточняется.
Вообще, если бы не факт переноса выхода игры на неопределённый срок, то данная информация вызывала бы только скептицизм, однако принимая во внимание время, необходимое для масштабной переработки уже почти готового продукта, всё складывается на удивление логично.
реклама
Стоит отметить, что буря негодования обрушилась на ремейк Prince of Persia The Sands of Time сразу после его анонса в сентябре прошлого года: игроки не оценили заведомо устаревшую графику, халтурную анимацию и «копипаст» персонажей из числа массовки. Изначально разработчики заявили, что показали раннюю версию проекта, и к релизу всё будет исправлено, но, очевидно, на деле объём проблем оказался гораздо выше заявленного.
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила