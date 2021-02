Разработчики из компании Highwire Games совместно с издательством Victura сделали весьма необычное заявление — они возродили процесс создания военного шутера Six Days in Fallujah. Этот проект изначально был анонсирован аж в 2009 году, он должен был рассказать историю выступления вооружённых сил США в иракском городке. В момент анонса нам рассказывали о важности подачи истории и её постановке, поэтому Six Days in Fallujah позиционировалась как интерактивная история, растянутая на шесть игровых дней.

реклама

анонсы и реклама Распродажа памяти в Регарде Робототехнический набор Xiaomi - зверь в прямом смысле 32" TV Xiaomi за копейки в Ситилинке <b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> - цены РУХНУЛИ (c) Компьютер за 810 000р - смотри что за зверь RTX 3070 дешевле в Compeo.ru RTX 3070 в XPERT.RU по самым низким ценам RTX 2070 и 3070 относительно недорого в Компео 4000р скидка на 1Tb SSD в Регарде 98" IPS Samsung за 3 892 400р - смотри что за зверь -3000р на 240Gb SSD Seagate в Регарде RTX 3090 - прошлогодняя цена на остатки в XPERT.RU Игровые видяхи в Compeo.ru - дефицит начинает заканчиваться Остатки RTX 3060 по лучшим ценам в XPERT.RU

В 2009 году за разработку проекта отвечала студия Atomic Games, её сотрудники консультировались с солдатами вооружённых сил США, которые участвовали в реальных боевых действиях. В любом случае, процесс создания Six Days in Fallujah был приостановлен из-за проблем с финансированием, это случилось вскоре после отказа Konami от этого проекта.

реклама

Теперь мы знаем, что шутер планируют доделать, возрождённый Six Days in Fallujah выйдет уже в этом году в Steam и на консолях. В ближайшее время мы узнаем о проекте много чего нового. Очень хочется, например, узнать, как авторы собираются переделывать графику, ведь за 12 лет технологии обновились, и то, что хорошо выглядело в 2009 году — для 2021 года совсем не годится.