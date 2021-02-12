Отменённая в 2009 году разработка шутера Six Days in Fallujah возобновлена, релиз уже в этом году
Разработчики из компании Highwire Games совместно с издательством Victura сделали весьма необычное заявление — они возродили процесс создания военного шутера Six Days in Fallujah. Этот проект изначально был анонсирован аж в 2009 году, он должен был рассказать историю выступления вооружённых сил США в иракском городке. В момент анонса нам рассказывали о важности подачи истории и её постановке, поэтому Six Days in Fallujah позиционировалась как интерактивная история, растянутая на шесть игровых дней.
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В 2009 году за разработку проекта отвечала студия Atomic Games, её сотрудники консультировались с солдатами вооружённых сил США, которые участвовали в реальных боевых действиях. В любом случае, процесс создания Six Days in Fallujah был приостановлен из-за проблем с финансированием, это случилось вскоре после отказа Konami от этого проекта.
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Теперь мы знаем, что шутер планируют доделать, возрождённый Six Days in Fallujah выйдет уже в этом году в Steam и на консолях. В ближайшее время мы узнаем о проекте много чего нового. Очень хочется, например, узнать, как авторы собираются переделывать графику, ведь за 12 лет технологии обновились, и то, что хорошо выглядело в 2009 году — для 2021 года совсем не годится.
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