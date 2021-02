Очередной четверг — очередная бесплатная раздача игр в Epic Games Store, которую компания пообещала продлить ещё на целый год. Изначально предполагалось, что единственным «героем» сегодняшней раздачи станет гибридная «рогалико»-стратегическая игра For The King, но впоследствии Epic Games решила повысить ценность раздачи, добавив в неё Metro Last Light Redux.

В представлениях Metro Last Light, пожалуй, не нуждается; напомним лишь, что Redux-версия — это слегка графически улучшенный вариант игры, в котором, в частности, представлены более качественное освещение и облагороженная анимация.

For The King же представляет собой довольно милую игру, в которой нужно исследовать мир и сражаться с его агрессивно настроенными обитателями. У проекта очень высокий пользовательский рейтинг, так что Epic Games верна себе и раздаёт пусть и небольшие, но достойные проекты.