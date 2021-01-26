В посвящённой истории BioWare книге нашли упоминание места действия следующей Dragon Age
Формально следующая Dragon Age была анонсирована ещё в конце 2018 года. С тех пор — полная тишина на протяжении двух лет, и лишь на минувшей The Game Awards 2020 разработчики из BioWare удосужились опубликовать свежий трейлер проекта. Подзаголовка у него по-прежнему нет, что наводит на мысль о том, что игра до сих пор находится на ранних стадиях производства. Также нет ни малейших подробностей о сеттинге, действующих лицах, сюжете, не говоря уже об игровых механиках.
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Но, возможно, парочку любопытных сведений мы теперь всё же знаем. Журналист издания Eurogamer Том Филипс купил книгу «BioWare: истории и секреты 25 лет разработки игр» (BioWare: Stories and Secrets from 25 Years of Game Development), и, по всей видимости, настолько увлёкся, что дочитал аж до 324 страницы (из 328 имеющихся), где упоминается следующая часть серии Dragon Age.
Из текста следует, что проект внутри BioWare обитает под кодовым названием Morrison, является продолжением Dragon Age Inquisition в целом и дополнения Trespasser в частности, а его события развернутся в империи Тевинтер на севере континента Тедас.
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Несмотря на то, что разработчикам ещё только предстоит раскрыть все подробности новой Dragon Age, вышеуказанный сеттинг выглядит вполне логично. Во-первых, во вселенной Dragon Age осталось не так уж много достойных внимания государств Тедаса, в которых игрок ещё не успел побывать в других частях серии. Во-вторых, империя магов Тевинтер многократно упоминалась во всех частях серии как одно из величайших государств в истории Тедаса. Трудно назвать лучшего кандидата на роль сеттинга следующего проекта франшизы.
Впрочем, стоит отметить, что частично информация в книге уже устарела. Например, Марк Дарра, которого в книге называют исполнительным продюсером проекта, уже не работает в BioWare. Ветеран покинул коллектив в начале декабря прошлого года вместе с главой студии Кейси Хадсоном.
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