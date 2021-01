Формально следующая Dragon Age была анонсирована ещё в конце 2018 года. С тех пор — полная тишина на протяжении двух лет, и лишь на минувшей The Game Awards 2020 разработчики из BioWare удосужились опубликовать свежий трейлер проекта. Подзаголовка у него по-прежнему нет, что наводит на мысль о том, что игра до сих пор находится на ранних стадиях производства. Также нет ни малейших подробностей о сеттинге, действующих лицах, сюжете, не говоря уже об игровых механиках.

реклама

анонсы и реклама RTX 8000 48Gb скоро не покажется такой уж и дорогой RTX 2070 Super - цена супер <b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> - цены РУХНУЛИ (c) Вдвое упала цена на 4Tb IBM RTX 3070 в Compeo.ru - дешевле чем везде RTX 3080 в продаже, цена тебя удивит Киберпонедельник в Ситилинке - не пропусти лютые скидки RTX 3090 - прошлогодняя цена на остатки в XPERT.RU Комп в сборе с RTX 3070 выгоднее, чем брать отдельно Игровые видяхи в Compeo.ru - дефицит начинает заканчиваться RX 6800XT - все дороже 100 000р из за майнинга Остатки RTX 3060 по лучшим ценам в XPERT.RU RTX 3090 дороже 250 тр Более 20 компьютеров с игровыми видеокартами в Регарде RTX 3070 в XPERT.RU Ryzen 5600X намного дешевле в Регарде, чем везде Ryzen 5800X за копейки в Регарде

Но, возможно, парочку любопытных сведений мы теперь всё же знаем. Журналист издания Eurogamer Том Филипс купил книгу «BioWare: истории и секреты 25 лет разработки игр» (BioWare: Stories and Secrets from 25 Years of Game Development), и, по всей видимости, настолько увлёкся, что дочитал аж до 324 страницы (из 328 имеющихся), где упоминается следующая часть серии Dragon Age.

Из текста следует, что проект внутри BioWare обитает под кодовым названием Morrison, является продолжением Dragon Age Inquisition в целом и дополнения Trespasser в частности, а его события развернутся в империи Тевинтер на севере континента Тедас.

реклама

реклама

Несмотря на то, что разработчикам ещё только предстоит раскрыть все подробности новой Dragon Age, вышеуказанный сеттинг выглядит вполне логично. Во-первых, во вселенной Dragon Age осталось не так уж много достойных внимания государств Тедаса, в которых игрок ещё не успел побывать в других частях серии. Во-вторых, империя магов Тевинтер многократно упоминалась во всех частях серии как одно из величайших государств в истории Тедаса. Трудно назвать лучшего кандидата на роль сеттинга следующего проекта франшизы.

Впрочем, стоит отметить, что частично информация в книге уже устарела. Например, Марк Дарра, которого в книге называют исполнительным продюсером проекта, уже не работает в BioWare. Ветеран покинул коллектив в начале декабря прошлого года вместе с главой студии Кейси Хадсоном.