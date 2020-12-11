BioWare показала эффектный трейлер следующей Mass Effect
О том, что BioWare не только следующей весной выпустит сборник ремастеров оригинальной трилогии Mass Effect, но и потихоньку трудится над новой частью легендарной серии, нам известно ещё с «Дня N7». Сегодня же BioWare опубликовала соответствующий видеоролик, недвусмысленно намекающий на то, что Mass Effect будет жить.
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Судя по продемонстрированным кадрам, перед нами сюжетное продолжение Mass Effect 3. Разработка, впрочем, находится на совсем ранней стадии, поэтому окончательного названия у проекта пока нет: просто The Next Mass Effect.
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