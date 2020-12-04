Как будто на долю BioWare за последние десять лет выпало мало потрясений, сегодня руководство издательства Electronic Arts объявило о том, что свои посты в канадской студии покинули руководитель компании Кейси Хадсон и исполнительный продюсер новой Dragon Age Марк Дарра.

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Как пишет EA, Хадсон и Дарра уходят из BioWare по собственному желанию. В своём прощальном письме в блоге BioWare Кейси Хадсон сообщил, что сложный 2020-й год сподвиг его на переосмысление многих аспектов своей жизни: по его словам, в нём ещё много энергии и желания попробовать что-то новое. Примерно похожую причину ухода из компании назвал и Марк Дарра. Естественно, без конкретики и в отсутствие хоть минимально внятной информации о новых проектах студии всё это выглядит подозрительно. Любопытно, что это уже второй раз, когда Хадсон покидает BioWare — в 2014 году он уже уходил из компании, но вернулся в 2017-м.

Работа над текущими проектами BioWare продолжится: компания выпустит и перезапуск Anthem, и новую Dragon Age, и новую Mass Effect, и сборник ремастеров трилогии этой космической ролевой игры.

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Новым руководителем BioWare станет Саманта Райан, ранее занимавшая пост руководителя Warner Bros. Games. Разработку новой Dragon Age возглавит Кристиан Дэйли, ранее трудившийся в Blizzard. Производство ремастеров трилогии Mass Effect возглавляет Майк Гэмбл.

Стоит ли нам переживать за судьбу новых проектов BioWare, вопрос открытый.