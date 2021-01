Официально ни Sony, ни Kojima Productions не оглашали конкретного числа проданных копий Death Stranding. То немногое, из чего можно сделать выводы об успехе проекта — это чарты продаж в Steam, статистика «Эльдорадо», а также тот факт, что в конце весны прошлого года игра полностью окупила расходы на своё производство и начала приносить чистую прибыль.

Впрочем, с чем связано такое нежелание делиться успехами своего творения, не вполне ясно. Так, например, бывший сотрудник Sony Worldwide Studios Майкл Мумбауэр на своей страничке в деловой социальной сети LinkedIn назвал продажи Death Stranding рекордными и поставил проект Хидео Кодзимы в один ряд с The Last of Us, God of War и Marvel’s Spider-Man.

Трудно сказать, по каким критериям учитывался рекорд Death Stranding. Скромность, конечно, украшает людей, но её переизбыток — это уже недостаток; особенно, когда действительно есть, чем гордиться.

Напомним, что Death Stranding вышла на PlayStation 4 в ноябре 2019 года, а летом года прошлого добралась до PC. Проект стал одним из самых неоднозначных за последние годы: одни пребывали в полном восторге, другие не смогли заставить себя его пройти даже под давлением профессионального журналистского долга. Сам Хидео Кодзима к такому восприятию Death Stranding относится философски и считает, что должно пройти время, прежде чем его игру оценят по достоинству.