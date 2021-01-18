Бывший сотрудник Sony назвал продажи Death Stranding рекордными
Официально ни Sony, ни Kojima Productions не оглашали конкретного числа проданных копий Death Stranding. То немногое, из чего можно сделать выводы об успехе проекта — это чарты продаж в Steam, статистика «Эльдорадо», а также тот факт, что в конце весны прошлого года игра полностью окупила расходы на своё производство и начала приносить чистую прибыль.
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Впрочем, с чем связано такое нежелание делиться успехами своего творения, не вполне ясно. Так, например, бывший сотрудник Sony Worldwide Studios Майкл Мумбауэр на своей страничке в деловой социальной сети LinkedIn назвал продажи Death Stranding рекордными и поставил проект Хидео Кодзимы в один ряд с The Last of Us, God of War и Marvel’s Spider-Man.
Трудно сказать, по каким критериям учитывался рекорд Death Stranding. Скромность, конечно, украшает людей, но её переизбыток — это уже недостаток; особенно, когда действительно есть, чем гордиться.
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Напомним, что Death Stranding вышла на PlayStation 4 в ноябре 2019 года, а летом года прошлого добралась до PC. Проект стал одним из самых неоднозначных за последние годы: одни пребывали в полном восторге, другие не смогли заставить себя его пройти даже под давлением профессионального журналистского долга. Сам Хидео Кодзима к такому восприятию Death Stranding относится философски и считает, что должно пройти время, прежде чем его игру оценят по достоинству.
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