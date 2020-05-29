Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Death Stranding полностью окупилась

+
Новейший Comet Lake LGA 1200 за 3999р !
Новейший 10700K в Ситилинке
10400F за копейки в Регарде, жми
Новейший 10600K в Регарде
MSI Gaming 2080 Ti - цена упала на порядок
Новейший 10400F в Ситилинке

Death Stranding стал одним из самых неоднозначных проектов прошлого года: одни влюбились в него с первого взгляда, другие же назвали его халтурой и попыткой Хидео Кодзимы выехать на собственном имени. По такому поводу некоторые доморощенные аналитики начали бездоказательно заявлять о финансовом провале Death Stranding и о том, что Sony сильно жалеет о потраченных средствах.

анонсы и реклама
Новейший 10700K в Регарде
Топовая Radeon Instinct 16Gb HBM2 в продаже
Новый Core i9 10900 - ЦЕНА РУХНУЛА
<b>Comet Lake S1200</b> дешевеет в Ситилинке
2060 Super Zotac Gaming за копейки - успей забрать
Ryzen 4000 серии в Ситилинке

Как выяснилось из интервью Кодзимы с журналистами японского издания Livedoor News (выдержкой и переводом которого поделился портал Spieltimes), на деле Death Stranding уже отбила расходы на своё создание и начала приносить прибыль. И это при том, что пока что игра не добралась до PC, а доступна только на PlayStation 4.

реклама

Кроме того, Кодзима подтвердил, что его студия уже потихоньку трудится над новым проектом, однако пока что он (проект) находится на стадии проектирования, и говорить о нём как о чём-то сформировавшемся пока преждевременно. Наконец, Кодзима опроверг информацию о покупке прав на серию Metal Gear и Silent Hill.

Возвращаясь к теме Death Stranding, следует напомнить, что на PC её релиз запланирован на 14 июля. Ранее предполагалось, что игра выйдет в начале июня, но пандемия внесла свои коррективы.

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

kojima productions death stranding
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Death Stranding полностью окупилась
+
Cyberpunk 2077 находится на финальной стадии разработки, а в июне, похоже, покажут новый геймплей
29
Авторы шутера Disintegration поведали о сетевых режимах в игре
+
По подсчётам аналитиков, более 80 % геймеров регулярно едят и пьют прямо за играми
32
Представлен Steam Cloud Play — облачный игровой сервис от Valve на базе GeForce Now
3
Вдохновлённый Quake и Doom ретро-шутер Wrath Aeon of Ruin выйдет из раннего доступа лишь в следующем году
7

Интересные материалы

Игровой компьютер до 80 тысяч рублей: май 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
24 мая 2020 29
Игровой компьютер до 70 тысяч рублей: май 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
17 мая 2020 22
Тестирование процессора Intel Core i9-10900K: наверстать отставание любой ценой
26 мая 2020 333
Обзор и тестирование технологии NVIDIA DLSS 2.0
23 мая 2020 122
Выбор лучших видеокарт для игрового компьютера до 100 тысяч рублей: май 2020
21 мая 2020 36
Битва процессоров: Core i3-9100F VS Ryzen 5 2600 в связке с видеокартой GeForce RTX 2070 Super
18 мая 2020 96

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Выбор лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 8 тысяч рублей: май 2020
72
Windows 10 May 2020 Update: Обзор нового обновления
48
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG Z490 Gaming Carbon WiFi
18
Обзор и тестирование материнской платы ASUS TUF Gaming Z490-Plus (Wi-Fi)
21
Тестирование трех поколений видеокарт и процессоров в игре F1 2018
7

Сейчас обсуждают

Сергей Vorvort
17:09
Я уже столкнулся с обещаниями AMD про 4K гейминг на Radeon VII. По факту там нужно вложить еще денег, чтобы заменить отстойное охлаждение на СВО. В итоге Radeon VII обходится геймеру в стоимость 2080 ...
Видеокарта AMD Radeon 6900ХТ Big Navi на 30% обходит NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti, но проигрывает GeForce RTX 3080 Ti в чистой производительности
1injener
17:09
В CPU-Z приписка ES и ревизия P1
Обзор и тестирование материнской платы ASUS TUF Gaming Z490-Plus (Wi-Fi)
Елисей Творимиров
17:07
А тебя-то что, жабка душит, что кто-то заплатил меньше?) Вот и вся суть "правильных" покупальщиков "тайтлов".
Cyberpunk 2077 находится на финальной стадии разработки, а в июне, похоже, покажут новый геймплей
Ник Хобо
17:06
Потому что зелот.
CD Projekt Red рассказала об очередном достижении серии The Witcher
Елисей Творимиров
17:06
И жуют уже на более мощном железе на максималках. Ога, дураки какие. Если игру сразу в месяц релиза не прошёл - дурак автоматом.)
Cyberpunk 2077 находится на финальной стадии разработки, а в июне, похоже, покажут новый геймплей
Синежопый Голубец
17:05
рдр2 жуткая какашка
Cyberpunk 2077 находится на финальной стадии разработки, а в июне, похоже, покажут новый геймплей
owzod
17:04
ну да, только вы об этом знаете.))) только красным для плавности это не помогает.
Тестирование процессора Intel Core i9-10900K: наверстать отставание любой ценой
Ambiguity
17:03
Судя по нынешним трендам, видеокарты верхнего сегмента будут покорять новые ценовые высоты, а не бодаться в войне за кошелек...
На первых порах AMD RDNA 2 не охватит нижний ценовой сегмент
Елисей Творимиров
17:02
Во-во, так же - лежит третий, всё никак начать не могу себя заставить. Думаю, нафик деньги выкинул, всё рано не играю.) Лучше бы пиратку погонял сначала, а потом решил брать или нет.
Cyberpunk 2077 находится на финальной стадии разработки, а в июне, похоже, покажут новый геймплей
Shock Memes
17:00
Еще и купят у габена, где 30%, а не в гоге)
Cyberpunk 2077 находится на финальной стадии разработки, а в июне, похоже, покажут новый геймплей
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем