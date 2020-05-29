Death Stranding стал одним из самых неоднозначных проектов прошлого года: одни влюбились в него с первого взгляда, другие же назвали его халтурой и попыткой Хидео Кодзимы выехать на собственном имени. По такому поводу некоторые доморощенные аналитики начали бездоказательно заявлять о финансовом провале Death Stranding и о том, что Sony сильно жалеет о потраченных средствах.

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Как выяснилось из интервью Кодзимы с журналистами японского издания Livedoor News (выдержкой и переводом которого поделился портал Spieltimes), на деле Death Stranding уже отбила расходы на своё создание и начала приносить прибыль. И это при том, что пока что игра не добралась до PC, а доступна только на PlayStation 4.

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Кроме того, Кодзима подтвердил, что его студия уже потихоньку трудится над новым проектом, однако пока что он (проект) находится на стадии проектирования, и говорить о нём как о чём-то сформировавшемся пока преждевременно. Наконец, Кодзима опроверг информацию о покупке прав на серию Metal Gear и Silent Hill.

Возвращаясь к теме Death Stranding, следует напомнить, что на PC её релиз запланирован на 14 июля. Ранее предполагалось, что игра выйдет в начале июня, но пандемия внесла свои коррективы.