Death Stranding — очень нестандартный проект, мнения по поводу которого у людей разделились практически поровну: одни в восторге, другие же, не увидев в игре ни внятного сюжета, ни привлекательного геймплея, закономерно поставили ему самые низкие оценки.

реклама

Создателю Death Stranding Хидео Кодзиме известно о негативном отношении игроков к его творению. По мнению Кодзимы, американские геймеры привыкли к шутерам, и им было трудно «проглотить» Death Stranding, но мэтр сохраняет оптимистичный настрой и считает , что через несколько лет — примерно через 3—5 — мнение игроков изменится.

реклама

Стоит отметить, что игровые обозреватели, которые по своей профессии должны быть максимально объективными и беспристрастными, сразу назвали Death Stranding смелым экспериментом не для всех: своеобразным новым направлением в творчестве, которое сложно понять сразу, с полпинка.

Death Stranding появилась на PlayStation 4 в начале ноября прошлого года, а на PC заглянет второго июня.