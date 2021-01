Компания Microsoft решила подвести итоги 2020 года, отметив всё самое важное в специальном видео. Фил Спенсер открывает это видео со словами благодарности и пожеланием здоровья игрокам. Говорить в очередной раз о том, что этот год был очень тяжёлым, смысла нет — все это и так понимают.

реклама

анонсы и реклама RTX 3070 за копейки в Compeo.ru RTX 3080 по неожиданнейшей цене в Ситилинке Подъехала RX 6800XT Сильноцвет - смотри ЦЕНУ 8-] RX 6800 - цены пошли вниз в Ситилинке

Microsoft за отчётный период сделала предостаточное количество инфоповодов. Были и приятные покупки (Bethesda), и не менее приятные релизы (Microsoft Flight Simulator, Minecraft Dungeons и Ori and the Will of the Wisps).

реклама

Помимо этого, разумеется, состоялся релиз некстген-консолей Xbox Series X|S, который прошёл на удивление гладко, ведь продажи устройств радуют Microsoft. Осталось верить, что в новом году разработчики игр будут радовать нас новыми релизами, пандемия сойдёт на нет, а подписочный сервис Xbox Series X|S существенно расширит библиотеку и станет официально доступным для быстрой покупки в России и Беларуси.