Игровое подразделение Microsoft подвело свои итоги года
Компания Microsoft решила подвести итоги 2020 года, отметив всё самое важное в специальном видео. Фил Спенсер открывает это видео со словами благодарности и пожеланием здоровья игрокам. Говорить в очередной раз о том, что этот год был очень тяжёлым, смысла нет — все это и так понимают.
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Microsoft за отчётный период сделала предостаточное количество инфоповодов. Были и приятные покупки (Bethesda), и не менее приятные релизы (Microsoft Flight Simulator, Minecraft Dungeons и Ori and the Will of the Wisps).
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Помимо этого, разумеется, состоялся релиз некстген-консолей Xbox Series X|S, который прошёл на удивление гладко, ведь продажи устройств радуют Microsoft. Осталось верить, что в новом году разработчики игр будут радовать нас новыми релизами, пандемия сойдёт на нет, а подписочный сервис Xbox Series X|S существенно расширит библиотеку и станет официально доступным для быстрой покупки в России и Беларуси.
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