Разработчики Middle-earth Shadow of Mordor объявили о том, что с 31 декабря в игре будет отключен ряд сетевых функций. Судя по всему, изменение затронет все три целевых платформы проекта (PC, PlayStation 4 и Xbox One).

Итак, в указанный день Middle-earth Shadow of Mordor лишится «Кузницы заклятых врагов» — функции, с помощью которой заклятых врагов можно переносить из Shadow of Mordor в Shadow of War. Также в игре перестанут быть доступны задания-вендетты и таблицы лидеров. Наконец, закроется доступ к учётной записи WBPlay, однако все игроки получат легендарные руны «Выходец из могилы» и «Охотник на орков».

Напомним, что Middle-earth Shadow of Mordor вышла в конце сентября 2014 года и на текущий момент обладает 91-процентным общим и 95-процентным актуальным пользовательскими рейтингами.