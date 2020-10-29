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Релиз World of Warcraft Shadowlands переехал на конец ноября

Год проблем, трагедий и переносов релизов.
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Если вы думали, что переносы релизов игр в этом году уже закончились, то приготовьтесь узнать, что следом за Cyberpunk 2077, дополнения к Path of Exile, Far Cry 6 и Rainbow Six Quarantine на более поздний срок был сдвинут и релиз расширения Shadowlands для World of Warcraft. Изначально предполагалось, что дополнение прибудет 27 октября, но, как видно по календарю, этого не случилось, и сегодня Blizzard опубликовала обращение, в котором огласила новую дату — 23 ноября.

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Ничего нового, впрочем, разработчики не рассказали: команде требуется дополнительное время на полировку дополнения и доведение его до нужного уровня качества. Прямым текстом о пандемии и сложностях удалённой работы Blizzard не говорит, но логично предположить, что причина в них.

Впрочем, есть и хорошая новость: через две недели после выхода дополнения, 8 декабря, в нём уже пройдёт первый рейд и стартует первый сезон.

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