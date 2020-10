Разработчики продолжения хоррора The Dark Pictures опубликовали релизный трейлер, приуроченный к выходу второй главы — Little Hope. Эта игра очень сильно использует схему «выбор-последствие», о чём поспешили напомнить авторы. Все сделанные выборы обязательно повлекут за собой определённые последствия, что может привести к разным финалам.

В сюжетном плане никаких откровений, кажется, не случится. Есть группа героев, которые отправились в маленький город, переживший охоту на ведьм. Главным действующим персонажам нужно будет разузнать историю этого места и остаться в живых.

The Dark Pictures: Little Hope должна поступить в продажу 30 октября на PC, Xbox One и PlayStation 4.