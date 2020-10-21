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Ветераны Blizzard основали студию Frost Giant, чтобы разрабатывать стратегии в реальном времени
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Как известно, из Blizzard в разные периоды уходили ключевые сотрудники компании, принимавшие участие в создании её культовых, если не сказать бессмертных проектов. Несколько часов назад два таких ветерана «Метелицы» Тим Мортен и Тим Кэмпбелл объявили об учреждении компании Frost Giant Studios, которая будет заниматься производством стратегий в реальном времени — в общем-то, одного из жанров, который и принёс Blizzard мировую славу.

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Тим Мортен трудился в Blizzard более шести лет и, в частности, занимал должность ведущего продюсера StarCraft II Legacy of the Void. Также известен тем, что в разные периоды своей трудовой деятельности работал в Electronic Arts и Sony Santa Monica. В свою очередь, Тим Кэмпбелл работал ведущим дизайнером WarCraft III The Frozen Throne и дизайнером WarCraft III Reign of Chaos. После своего ухода из Blizzard сотрудничал с inXile Entertainment и был геймдиректором Wasteland 3. В общем, у обоих товарищей богатый девелоперский опыт в целом и в стратегиях в реальном времени в частности.

Согласно информации от известного игрового журналиста Джейсона Шрайера, ситуация, когда ветераны Blizzard покидают компанию и основывают собственные коллективы для работы над стратегиями в реальном времени, неудивительна: многие нынешние сотрудники Blizzard призывают руководство вернуться к жанру RTS, но предложения не находят отклика.

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