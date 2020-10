Приключенческая игра Sky: Children of the Light, которая распространяется по условно-бесплатной модели, невероятно популярна у пользователей мобильных устройств. На данный момент проект скачали уже более 50 миллионов раз. И, что особенно важно, данные по скачиваниям растут довольно быстро. Ещё в начале июля игра преодолела отметку в 20 миллионов скачиваний, в конце того же месяца её уже скачали более 35 миллионов раз. Темпы впечатляют и пока даже не сильно сбавляются.

Sky: Children of the Light — чисто мобильный проект. Изначально он вышел на iOS (в середине прошлого года), а весной нынешнего года — на Android. Разработчики Sky: Children of the Light из студии thatgamecompany дополнительно собирают выпустить свой продукт на «полу-портативной» платформе Nintendo Switch. Случиться это должно только в 2021 году. Выпуск на больших игровых платформах возможен, но пока не в приоритете у девелоперов.

А пока Sky: Children of the Light активно поддерживается разработчиками, они готовят и выпускают различные ивенты, новые порции контента и тому подобное.