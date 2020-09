Left 4 Dead 2 настолько давно брошена Valve на произвол судьбы, что создаётся впечатление, что так всегда и было и так и должно быть. Энтузиасты с такой позицией в корне не согласны, поэтому долгое время трудились над проектом The Last Stand, добавляющим в игру столько нового контента, что многим захочется вернуться в культовый кооперативный зомби-боевик. И вот, несколько часов назад обновление было применено к игре.

Несмотря на то, что над обновлением The Last Stand работали энтузиасты, Valve фактически сделала его официальным, так что установка «патча» будет производиться без лишних телодвижений. В честь выхода The Last Stand компания также сделала Left 4 Dead 2 бесплатной на все выходные и организовала скидку в 80 %, так что до 28 сентября игру можно будет приобрести за смешную сумму в 51 рубль.

Обновление The Last Stand добавляет в Left 4 Dead 2 новую кампанию, 26 новых карт для режима «Выживание» и четыре карты для режима «Сбор», музыкальное сопровождение из первой Left 4 Dead, новые облики зомби и многое другое. Также в игре появится оружие из Counter-Strike Source, так что давняя мечта пострелять в танка из AWP теперь сбудется.