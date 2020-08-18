Студия I/O Interactive решила поведать сообществу о том, какие игровые режимы следует ожидать в HITMAN 3, релиз которой запланирован на январь. Строго говоря, никаких сюрпризов разработчики не подготовили: в HITMAN 3 нас ждёт полноценная сюжетная кампания, а также возвращение игровых режимом из предыдущих частей новой трилогии.

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Начать было решено с режима кампании. По словам разработчиков, в HITMAN 3 нас ждёт драматическое завершение трилогии, а Агент 47 выполнит самые важные контракты за всю свою карьеру, и когда пыль осядет, мир уже больше никогда не будет прежним.

Режим с неуловимой целью. В усложнённых условиях нужно «грохнуть» уникальную цель. Как пишут авторы, в HITMAN 3 режим неуловимой цели будет изменён, но как именно, расскажут позже.

Escalations. Режим в несколько этапов с постоянно повышающейся сложностью: в локациях появляются дополнительные камеры наблюдения, вносятся ограничения в маскировку и тому подобное.

Контракты. Игрок выбирает цели и варианты их ликвидации, после чего пытается выполнить собственное же задание. При желании результатом можно поделиться с другими игроками и даже бросить им вызов и побороться за верхние строчки в таблице лидеров.

Убийца-снайпер. Относительно спокойный режим, в котором Агент 47 действует на расстоянии и устраняет цели и охранников, не поднимая тревоги.

К сожалению, в HITMAN 3 пришлось пожертвовать соревновательным дуэльным режимом «Призрак». Более того, 31 августа этот режим исчезнет и из HITMAN 2. По словам разработчиков, благодаря «Призраку» они получили много опыта, который можно будет задействовать в будущем при создании мультиплеера.