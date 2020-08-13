Дебютный трейлер As Far The Eye — стратегии с «карамельным» стилем о всемирном потопе
Опубликован дебютный трейлер As Far The Eye — необычно выглядящей 4X-стратегии, где игроку предстоит заниматься организацией быта небольшого племени, спасая его от всемирного потопа. Проект разрабатывает студия Unexpected.
реклама
Что касается самого ролика, то тут всё предельно просто и понятно. Нам показывают многочисленные игровые механики, кропотливую отстройку поселения, возню в интерфейсе и тому подобные вещи. Игроку также нужно будет кропотливо собирать ресурсы, распределять продовольствие, развивать технологии (какими бы они ни были) и многое другое. Как дали понять разработчики, в мире As Far The Eye существует только одна глобальная напасть — угроза наводнения. Именно от неё всем и нужно спасаться, планомерно передвигаясь к центру карты.
реклама
У стратегии As Far The Eye уже имеется дата релиза — 10 сентября нынешнего года. Проект появится на PC.
Теги
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила