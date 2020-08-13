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Дебютный трейлер As Far The Eye — стратегии с «карамельным» стилем о всемирном потопе

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Опубликован дебютный трейлер As Far The Eye — необычно выглядящей 4X-стратегии, где игроку предстоит заниматься организацией быта небольшого племени, спасая его от всемирного потопа. Проект разрабатывает студия Unexpected.

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Что касается самого ролика, то тут всё предельно просто и понятно. Нам показывают многочисленные игровые механики, кропотливую отстройку поселения, возню в интерфейсе и тому подобные вещи. Игроку также нужно будет кропотливо собирать ресурсы, распределять продовольствие, развивать технологии (какими бы они ни были) и многое другое. Как дали понять разработчики, в мире As Far The Eye существует только одна глобальная напасть — угроза наводнения. Именно от неё всем и нужно спасаться, планомерно передвигаясь к центру карты.

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У стратегии As Far The Eye уже имеется дата релиза — 10 сентября нынешнего года. Проект появится на PC.

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