Ровно десять лет назад, 27 июля 2010 года, любители стратегий в реальном времени выстроились в очереди в магазинах игр, чтобы приобрести долгожданный экземпляр StarCraft II Wings of Liberty, выхода которой ждали больше двенадцати лет. Продолжение истории противостояния терранов, зергов и протоссов, и в особенности — романтической линии между Джимом Рейнором и Сарой Керриган — удалось на славу, и StarCraft II прочно закрепилась не только как замечательная RTS для простых игроков, но и как эталон жанра в киберспорте.

В одиночной кампании Wings of Liberty, представлявшей собой первую часть запланированной трилогии, Blizzard реализовала механики нелинейного прохождения, благодаря чему кампанию можно было проходить многократно, и каждый раз — немного по-новому: с другими улучшениями, исследованиями, в ином порядке миссий, в конце концов. Также отмечалось огромное разнообразие миссий: то вы мирно окапываетесь и отражаете нападения зергов, то спускаетесь на постоянно заливаемую лавой вулканическую планету, а то и вовсе грабите поезда; в общем, из более чем двух десятков миссий не было ни одной похожей на другую.

Качество исполнения Wings of Liberty находилось на столь высоком уровне, что это впоследствии Blizzard аукнулось: в последующих кампаниях Heart of the Swarm и Legacy of the Void разработчики хоть и довели сюжет саги до логического завершения, но прыгнуть выше головы не смогли, и повсюду отмечалось обидное самокопирование с Wings of Liberty. Что, впрочем, лишь незначительно влияло на удовольствие от их прохождения.

Несмотря на почтенный возраст, StarCraft II всё ещё любима, популярна и постоянно развивается. В частности, к юбилею игры Blizzard подготовила гигантское обновление, в котором нас ждут крупные нововведения и изменения во всех основных игровых режимах. Подробно о юбилейном обновлении мы писали в предыдущем материале по StarCraft II. Скорее всего, его релиз состоится уже сегодня. Бросать своё великое творение Blizzard пока явно не собирается.