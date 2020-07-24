StarCraft II в честь юбилея получит гигантское обновление, затрагивающее основные режимы игры
В следующий понедельник исполнится ровно десять лет со дня выхода StarCraft II Wings of Liberty. Вспоминать, как это было, и насколько большой ажиотаж вызвало продолжение саги о противостоянии терранов, зергов и протоссов, мы в рамках данного материала, пожалуй, не станем, поскольку его основная тема лишь косвенно связана с данным событием.
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Итак, Blizzard намеревается приурочить к десятилетию StarCraft II выход огромного обновления версии 5.0, целью которого станет улучшение всех основных режимов игры: одиночной кампании, мультиплеера и режима совместного прохождения. Примечательно, что наибольшее число изменений касается именно режимов кампании и кооператива.
С выходом обновления во всех миссиях одиночных кампаний StarCraft II появятся дополнительные достижения — по одному на миссию. За выполнение всех достижений десятой годовщины игроки получат нового комментатора — призрака Стоуна с очень таинственным прошлым и не менее таинственным будущим.
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Наибольшее число изменений коснётся совместного режима. После выхода обновления 5.0 у каждого командира появится система «Авторитет», позволяющая три раза обнулить и заново поднять их уровни. Смысл в следующем: за каждое дополнительное поднятие уровня с первого до пятнадцатого (максимального) командир получает особый мощный талант, практически полностью меняющий стиль игры за него. Хотя игрок может «прокачать» командира до получения всех трёх талантов «Авторитета», активным одновременно может быть только один из них. Помимо системы «Авторитета» многие командиры получат серьёзные изменения в балансе.
Наконец, с обновлением будут исправлены некоторые ошибки сетевой игры, появятся два новых внутриигровых комментатора (уже упомянутый выше призрак Стоун, а также любимец СНГ-публики White-Ra, бывший профессиональный игрок в StarCraft II из Украины), появятся новые функции в редакторе карт и многое-многое другое. Сейчас обновление проходит «обкатку» на просторах тестового сервера, так что при желании его нововведения можно опробовать лично.
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