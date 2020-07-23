В Epic Games Store стартовала крупная летняя распродажа и бесплатная раздача двух хороших игр
Поскольку Epic Games Store претендует (и вполне оправданно, надо сказать) на роль крупного и мощного цифрового дистрибьютора игр, на его виртуальных витринах периодически проходят крупные распродажи. Сегодня началась летняя распродажа, в рамках которой скидки на игры могут достигать 75 %.
реклама
Естественно, полностью перечислять список принимающих участие в распродаже игр мы не станем, а упомянем лишь наиболее интересные предложения:
- Civilization VI со скидкой -75 % (499 рублей вместо 1 999 рублей);
- Borderlands 3 со скидкой -50 % (999 рублей вместо 1 999 рублей);
- Red Dead Redemption II со скидкой -20 % (1 999 рублей вместо 2 499 рублей);
- SnowRunner со скидкой -20 % (1 119 рублей вместо 1 399 рублей).
Распродажа в Epic Games Store продлится две недели — до вечера 6 августа.
реклама
Также сегодня в Epic Games Store началась раздача приключенческого инди-проекта Tacoma и Next Up Hero в жанре dungeon crawler. Раздача продлится неделю — до 30 июля — после чего нашему вниманию предложат сразу три подарка: 20XX, Barony и Superbrothers Sword and Sworcery EP.
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила