Поскольку Epic Games Store претендует (и вполне оправданно, надо сказать) на роль крупного и мощного цифрового дистрибьютора игр, на его виртуальных витринах периодически проходят крупные распродажи. Сегодня началась летняя распродажа, в рамках которой скидки на игры могут достигать 75 %.

Естественно, полностью перечислять список принимающих участие в распродаже игр мы не станем, а упомянем лишь наиболее интересные предложения:

Civilization VI со скидкой -75 % (499 рублей вместо 1 999 рублей);

Borderlands 3 со скидкой -50 % (999 рублей вместо 1 999 рублей);

Red Dead Redemption II со скидкой -20 % (1 999 рублей вместо 2 499 рублей);

SnowRunner со скидкой -20 % (1 119 рублей вместо 1 399 рублей).

Распродажа в Epic Games Store продлится две недели — до вечера 6 августа.

Также сегодня в Epic Games Store началась раздача приключенческого инди-проекта Tacoma и Next Up Hero в жанре dungeon crawler. Раздача продлится неделю — до 30 июля — после чего нашему вниманию предложат сразу три подарка: 20XX, Barony и Superbrothers Sword and Sworcery EP.