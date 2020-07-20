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Благодаря Xbox Game Pass в No Man’s Sky сыграли свыше миллиона новых пользователей

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Недавно No Man’s Sky пополнила перечень игр, доступных по подписке Xbox Game Pass. Логично было предположить, что это поспособствует росту аудитории игры, и вот, на днях руководитель студии Hello Games Шон Мюррей заявил, что после появления в Xbox Game Pass и магазине Windows 10 в No Man’s Sky сыграли более миллиона новых игроков. Таким образом, принимая во внимание появившийся в июне режим кроссплатформенной игры, в No Man’s Sky было зафиксировано рекордное количество пользователей.

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Стоит напомнить, что на прошлой неделе No Man’s Sky получила крупное обновление Desolation, благодаря которому в мире игры появились заброшенные «дрейфующие» корабли, на которых можно найти много всего интересного, включая как опасности, так и ценные вещи вроде улучшений для корабля.

No Man’s Sky вышла в 2016 году и получила в основном негативные отзывы из-за несоответствия обещанного игровой действительности. Вскоре разработчики из Hello Games взялись за голову и принялись доделывать игру, и вот, на сегодняшний день репутация проекта восстановлена.

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