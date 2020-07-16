Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

В No Man’s Sky появились заброшенные корабли

+
RTX 2070: успей забрать последние дешевые платы
Еще одна дешевая RTX 2070 которой скоро не будет
Core i9 10 серии вдвое дешевле такого же 9 серии
Цена на память рухнула на порядок в Регарде
Цена на память рухнула в Ситилинке

Студия Hello Games продолжает постоянно пополнять свой космосим No Man’s Sky новым контентом. Сегодня, например, разработчики выпустили обновление под названием Desolation, которое заметно обогатит игровой процесс.

реклама

анонсы и реклама
4 480 000р - цена IPS/4K LG, теперь ты видел все
8Gb 2400MHz Transcend - цена упала в полтора раза
Core i9 10 серии вдвое дешевле такого же 9 серии
<b>RTX 3000</b> в составе компа в Ситилинке
2080 SUPER ASUS по нереально низкой цене в Ситилинке
<b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже Ситилинке
Распродажа RTX 2070 по цене 1070 Ti
Ситилинк: Самый продаваемый CPU круто подешевел

Главной темой обновления Desolation являются заброшенные космические корабли, «внутренности» которых создаются посредством процедурной генерации. Как пишут авторы, у каждого заброшенного корабля в игре есть своя история и причина их превращения в корабли-призраки.

Столкнувшись с таким заброшенным кораблём, игрок может осмотреть его и либо наткнуться на какие-либо ценности вроде новых технологий, которые можно применить на собственном корабле, либо попасть в неприятность вроде устроенной инопланетянами засады.

реклама

реклама

Помимо нового контента Desolation также добавляет в No Man’s Sky обновлённое освещение, улучшенные отражения, а также по возможности исправляет баланс.

Оценитe материал
рейтинг: 5.0 из 5
голосов: 1
Добавить в закладки

Теги

hello games no mans sky
предыдущая новость
следующая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

В новом ролике Trans-Siberian Railway Simulator машинист чинит поезда, слушает «Кино» и орудует бензопилой «Дружба»
+
В No Man’s Sky появились заброшенные корабли
+
В Microsoft Store обнаружили страничку игры The Red Door — возможно, это новая Call of Duty
1
Согласно опросу, лишь 47 % геймеров считают, что за последние десять лет игры стали лучше
27
Мобильный бестселлер Clash Royale заработал с момента своего выхода более 3 миллиардов долларов
+
Ghost Recon Breakpoint стала временно бесплатной
+
Старомодный шутер Hellbound обзавёлся точной датой релиза
1

Интересные материалы

Death Stranding: тестирование актуальных видеокарт от А до Я
14 июля 2020 87
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 25 тысяч рублей: июль 2020
15 июля 2020 35
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 8 тысяч рублей: июль 2020
8 июля 2020 23
Битва видеокарт: GeForce RTX 2070 Super VS GeForce GTX 1080 Ti – июль 2020
10 июля 2020 55
Тестируем AMD Ryzen 7 3800XT и Ryzen 5 3600XT, а также сводим все протестированные процессоры воедино
14 июля 2020 67
Битва процессоров: Core i7-7700К VS Ryzen 5 3500Х в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
6 июля 2020 110

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 25 тысяч рублей: июль 2020
35
Экспериментальное снижение температур Ryzen 7 2700, или самый бюджетный вариант эффективного охлаждения любого процессора в жару
103
Муки выбора при сборке нового игрового компа в 2020
41
Обзор и тестирование материнской платы ASUS Prime Z490-A
20
Если не включается компьютер - помоги себе сам. Часть 2
27
ТОП 5 лучших китайских смартфонов июля до 500 долларов
8
Обзор и тестирование видеокарт ASUS GeForce GTX 1650 LP и MSI GeForce GTX 1650 4GT LP: маленькие крохи
6
Топ 10 лучших игр для Android за июль 2020 по версии TrueTech
1

Сейчас обсуждают

Руслан Черванёв
17:56
Привет чиплеты
Процессоры Intel Core 12-го поколения – Alder Lake получат гибридный 14-нм техпроцесс и спорную технологию маленьких и больших ядер
vitosol
17:56
Это ты в США скажи.
Новый законопроект позволит оштрафовать YouTube на 157 миллиардов рублей
vitosol
17:55
Явно школьник, наслушался "заумных дядечек и либерпистов".
Новый законопроект позволит оштрафовать YouTube на 157 миллиардов рублей
Nashterator
17:54
Просто ютуб уйдет из России, будем под впн сидеть
Новый законопроект позволит оштрафовать YouTube на 157 миллиардов рублей
T.I.
17:51
Вот теперь они разгуляются. Все, что им неугодно, можно считать запрещенной инфой - про коррупцию, жуликов, фальсификации и тп. Железный занавес надвигается быстро
Новый законопроект позволит оштрафовать YouTube на 157 миллиардов рублей
re3 ion
17:48
Ютуб это госдеп проэкт- угроза государственности страны
Новый законопроект позволит оштрафовать YouTube на 157 миллиардов рублей
Yuri Myakotin
17:48
Госдура свои писульки может хоть обприниматься - в цивилизованном мире на них как клали, так и будут класть. А цензура вообще недопустима. Никакая.
Новый законопроект позволит оштрафовать YouTube на 157 миллиардов рублей
Farid Kovalenko
17:46
Рутуб не взлетел, так давайте жать ютуб. Сами ничего не делают и не могут, молодцы.
Новый законопроект позволит оштрафовать YouTube на 157 миллиардов рублей
Владимир Тихонов
17:43
Это уже подсчитали, сколько в карман положат?
Новый законопроект позволит оштрафовать YouTube на 157 миллиардов рублей
Владимир
17:38
Ну не знаю. XP неплохая, но как-то не везло мне с ней. Раз в 3 месяца какой нибудь косяк и переустановка. 10-ка г...но однозначно, хотя знаю что многие поспорят. А вот 7-ка - чудно-чудное, диво-дивное...
Мнение: причины, по которым Windows XP гораздо лучше, чем Windows 7 и 10
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем