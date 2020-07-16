Студия Hello Games продолжает постоянно пополнять свой космосим No Man’s Sky новым контентом. Сегодня, например, разработчики выпустили обновление под названием Desolation, которое заметно обогатит игровой процесс.

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Главной темой обновления Desolation являются заброшенные космические корабли, «внутренности» которых создаются посредством процедурной генерации. Как пишут авторы, у каждого заброшенного корабля в игре есть своя история и причина их превращения в корабли-призраки.

Столкнувшись с таким заброшенным кораблём, игрок может осмотреть его и либо наткнуться на какие-либо ценности вроде новых технологий, которые можно применить на собственном корабле, либо попасть в неприятность вроде устроенной инопланетянами засады.

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Помимо нового контента Desolation также добавляет в No Man’s Sky обновлённое освещение, улучшенные отражения, а также по возможности исправляет баланс.