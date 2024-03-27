Hello Games уже почти восемь лет радует фанатов апдейтами.

Разработчики из Hello Games уже по доброй традиции анонсировали очередное крупное обновление для космического симулятора No Man’s Sky. Апдейт получил название Orbital, он добавил в игру редактор кораблей и не только. Полный список изменений есть на официальном сайте проекта, а мы упомяняем самое главное.

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Так, были полностью переработаны космические станции — причём, как снаружи, так и внутри. Разработчики утверждают, что они стали значительно отличаться друг от друга в зависимости от звёздной системы. В мире игры стало больше интересных мест, а обновлённые станции порадуют геймеров порадуют улучшенной детализацией. Последний факт должен сделать процесс исследования космоса более интересным.

Процедурная генерация сделает интерьеры космических кораблей более разнообразными, навигация по станциям тоже стала лучше. Наконец, редактор кораблей позволяет в деталях персонализировать их внешнее убранство, комбинируя цвета и покрытие.

Их других изменений достойны упоминания изменённые гильдии, а также подправленные механики репутации и торговли. Последний факт особенно важен, поскольку отныне цены у инопланетных торговцев теперь напрямую зависят от отношения к герою.

В техническом плане No Man’s Sky получила поддержку технологии SSR, что позволило авторам добавить технологию более реалистичных отражений SSR. За полным списком изменений можно также обратиться к соответствующей странице в Steam.

Космический симулятор от Hello Games поступил в продажу ещё 12 августа 2016 года. За это время он собрал свыше 222 тысяч отзывов в Steam, из которых 77 % являются положительными.