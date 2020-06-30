Riot планирует выпускать для Valorant по шесть новых героев в год
Почти месяц прошёл с момента выхода Valorant. И хотя для многих игроков, предпочитающих исключительно соревновательный (рейтинговый) режим, «релиз» состоялся лишь на минувшей неделе, дела это не меняет: Valorant надо будет поддерживать, и желательно на протяжении многих-многих лет. Исполнительный продюсер проекта Анна Донлон рассказала, по какой схеме это планируется делать.
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Итак, Valorant будут дополнять посредством системы так называемых эпизодов (на манер сезонам в других сетевых проектах). Один эпизод будет длится около полугода, а каждый эпизод, в свою очередь, разделён на три акта по два месяца. В новых актах разработчики намереваются выпускать по одному новому игровому персонажу, так что путём нехитрой арифметики получается, что ежегодно Valorant будет пополняться шестью героями.
Естественно, пока это лишь планы, и Riot Games будет прислушиваться к мнению сообщества, ведь вполне вероятно, что избыточное или недостаточное количество героев может повредить игровому процессу. В таком случае разработчики замедлят или ускорят процесс соответственно.
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Помимо новых героев в актах и эпизодах будут появляться новые элементы развития сюжета игры, косметические элементы, новые карты и прочее. Не будут забывать авторы и про исправления в балансе, различные улучшения пользовательского интерфейса и прочие изменения из разряда «качество жизни» (QoL, quality of life).
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