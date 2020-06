Игровые компании продолжают демонстрировать свою поддержку протестующим в США из-за полицейского произвола. Вчера из-за протестов в Америке своё назначенное на этот четверг крупное мероприятие отменила Sony, получившая от игрового подразделения Microsoft слова поддержки в свой адрес, сегодня же Activision вместе с Infinity Ward объявили о переносе начала новых сезонов в Call of Duty Modern Warfare, Call of Duty Warzone и Call of Duty Mobile.

Предполагалось, что новые сезоны в этих играх стартуют уже завтра, но разработчики и издатель посчитали, что сейчас «не время» для игр, а время для тех, кто «говорят о равенстве, справедливости и изменениях».

Между тем на дворе уже лето, а анонса новой Call of Duty до сих пор не произошло. Тем самым, традиция анонсировать новые игры серии весной уже была нарушена, и причины тому неизвестны. По слухам, новая Call of Duty относится к подсерии Black Ops и расскажет о нескольких десятках лет Холодной войны с крупным эпизодом войны во Вьетнаме. Некоторые утечки гласят, что новая Call of Duty имеет подзаголовок Black Ops Cold War, но, если откровенно, то подобный заголовок слишком длинный, перегруженный и просто «не звучит».