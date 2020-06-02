Старты новых сезонов в Call of Duty Modern Warfare, Warzone и Mobile отложены из-за беспорядков в США
Игровые компании продолжают демонстрировать свою поддержку протестующим в США из-за полицейского произвола. Вчера из-за протестов в Америке своё назначенное на этот четверг крупное мероприятие отменила Sony, получившая от игрового подразделения Microsoft слова поддержки в свой адрес, сегодня же Activision вместе с Infinity Ward объявили о переносе начала новых сезонов в Call of Duty Modern Warfare, Call of Duty Warzone и Call of Duty Mobile.
Предполагалось, что новые сезоны в этих играх стартуют уже завтра, но разработчики и издатель посчитали, что сейчас «не время» для игр, а время для тех, кто «говорят о равенстве, справедливости и изменениях».
рекламаМежду тем на дворе уже лето, а анонса новой Call of Duty до сих пор не произошло. Тем самым, традиция анонсировать новые игры серии весной уже была нарушена, и причины тому неизвестны. По слухам, новая Call of Duty относится к подсерии Black Ops и расскажет о нескольких десятках лет Холодной войны с крупным эпизодом войны во Вьетнаме. Некоторые утечки гласят, что новая Call of Duty имеет подзаголовок Black Ops Cold War, но, если откровенно, то подобный заголовок слишком длинный, перегруженный и просто «не звучит».
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