Sony отложила намеченный на 4 июня показ игр для PlayStation 5 из-за протестов в США
Компания Sony решила отложить презентацию новых игр для консоли PlayStation 5 на неопределённый срок. Изначально мероприятие должно было пройти в четверг, 4 июня, в 23:00 по московскому времени. Мы упоминали об этом, например, в прошлой новости. Причина отмены — проходящие прямо сейчас протестные акции в США из-за инцидента, связанного с полицейским и чернокожим парнем. Протестующие открыто называют ситуацию полицейским произволом.
Sony в официальном заявлении отметила, что понимает желание игроков посмотреть на игры для PlayStation 5. Но у компании есть ощущение, что сейчас «не самое лучшее время для празднования», потому как более важные голоса сейчас должны быть услышаны.
рекламаКогда теперь состоится презентация, неизвестно.
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