Издатели и разработчики вместе с сервисами цифровой дистрибуции продолжают поддерживать запертых в самоизоляции. В частности, на этой неделе в Steam проходит распродажа игр серии Call of Duty — из числа тех, что ещё выходили в сервисе от Valve, так что Call of Duty Black Ops 4 и прошлогодней Call of Duty Modern Warfare там заведомо нет.

Таким образом, со скидками, достигающими 75 %, в Steam можно приобрести практически всю культовую серию. Полностью перечислять предложения в данной заметке мы не будем, лишь укажем наиболее интересные из них (естественно, субъективно).

Call of Duty WWII — за 659 рублей (скидка -67 %) вместо номинальных 1 999 рублей;

Call of Duty Black Ops III — за 999 рублей (скидка -50 %) вместо номинальных 1 999 рублей;

Call of Duty Infinite Warfare — за 659 рублей (скидка -67 %) вместо номинальных 1 999 рублей;

Call of Duty Ghosts — за 857 рублей (скидка -67 %) вместо номинальных 2 599 рублей;

Call of Duty Advanced Warfare — за 649 рублей (скидка -75 %) вместо номинальных 2 599 рублей.

Распродажа продлится до 17 мая.