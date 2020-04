Как мы теперь поняли, объявление даты релиза The Last of Us Part II — не единственная реакция разработчиков из Naughty Dog на беспощадный «слив» сюжета игры. Ведущие представители студии обратились к своим фанатам, оставив специальное сообщение-картинку в Twitter.

Что сказать, они очень разочарованы сложившейся ситуацией. Разработчики рекомендуют избегать спойлеров и не распространять их. Всё, что им сейчас остаётся — это с горечью наблюдать, как информация расходится по Сети. Naughty Dog понимает, что данный процесс необратим, но напоминают, что релиз случится уже совсем скоро. Дескать, дождаться выхода The Last of Us Part II обязательно стоит, ведь команда старалась сотворить прекрасный проект с сильной сюжетной составляющей.

Что касается геймдиректора игры Нила Дракманна, то он сухо констатировал, что сердца разработчиков разбиты. Равно как и сердца фанатов. Ведущий представители Naughty Dog тоже уповает на скорый релиз. The Last of Us Part II должна поступить в продажу уже 19 июня.