Вчера вечером на PlayStation 4 на правах временного эксклюзива наконец-то появилась Call of Duty Modern Warfare 2 Campaign Remastered. До PC и Xbox One проект доберётся через месяц — 30 апреля — а пока энтузиасты проверяют новинку и сравнивают её с оригиналом образца 2009 года.

Если коротко, то изменений в ремастере огромное количество. Если же чуть подробнее, то освещение и локации стали более проработанными, внешность персонажей — более реалистичной, анимации героев и их взаимодействия с оружием стали более «живыми» и правдоподобными, и многое-многое другое. Впрочем, разницу в 10,5 лет между проектами уровень графического исполнения ремастера, как ни крути, оправдывает не полностью.

Стоит напомнить, что в России Modern Warfare 2 Campaign Remastered на PlayStation 4 недоступен: Sony по аналогии с прошлогодней Modern Warfare отказалась распространять игру на территории нашей страны. Официально причина такого решения не указывается, но рискнём предположить, что это связано с присутствием в ремастере той самой хорошо всем известной скандальной миссии в аэропорту.