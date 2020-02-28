Borderlands 3 выйдет в Steam уже в середине марта
Как известно, эксклюзивность PC-версии Borderlands 3 для Epic Games Store была ограничена шестью месяцами. Сегодня компания Gearbox Software подтвердила, что планы не меняются, и официально огласила дату релиза игры в сервисе от Valve — 13 марта.
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Есть ещё одна хорошая новость: если ваш друг приобрёл Borderlands 3 в Epic Games Store, а вы решили подождать релиза в Steam полгода, то вы всё равно сможете играть вместе. Обеспечивать кроссплей между двумя платформами будет система SHiFT.
рекламаМежду тем 26 марта игра пополнится дополнением под неприемлемо длинным названием Guns, Love, and Tentacles: The Marriage of Wainwright & Hammerlock, которое добавит в игру старых знакомых персонажей, новую экипировку и оружие, а также великое множество различных новых заданий. Разработчики обещают, что Borderlands 3 получит ещё как минимум два дополнения, не считая вышеуказанного.
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