Производительность труда в студии-разработчике — аховая.

Анонс космической стратегии Homeworld 3 состоялся в 2019 году. Учитывая современное состояние игровой индустрии, когда без контроля и без отсутствия надзорных органов можно позволять себе постоянно срывать сроки и выпускать продукты ненадлежащего качества, чудес ждать вообще не стоит, но когда релиз, который должен был состояться в 2022 году, постоянно откладывается по совершенно неприемлемым причинам, следует как минимум задуматься над тем, что мы получим в итоге. Будет ли кто-нибудь над чем-нибудь задумываться, вопрос, к сожалению, открытый, ну а пользуясь своей безнаказанностью, девелоперы уже в третий раз объявили о переносе релиза Homeworld 3.

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На этот раз дополнительное время, которое потребовалось разработчикам для «полировки», исправления ошибок и внесения в игру необходимых изменений, составит три месяца: релиз отложен до 13 мая текущего года.

Как уже неоднократно отмечалось, безусловно, лучше отложить релиз, чем выпустить проблемный продукт, который будет смешан пользователями с грязью, от которой будет уже не отмыться, но надо всё-таки честь знать и не наглеть уж настолько.