The Last of Us Part II сейчас является главным и, похоже, последним крупным ожидаемым релизом для PlayStation 4 перед выходом консолей нового поколения, поэтому нет ничего удивительного в том, что к игре приковано внимание общественности, а разработчики вовсю этим пользуются. Так, содиректор The Last of Us Part II Энтони Ньюман в своём Twitter опубликовал короткое сообщение, в котором написал, что в этом году они (разработчики) переопределят понятие AAA-игр.

Обычно под термином AAA подразумевается класс направленных на очень широкую аудиторию игр с высоким бюджетом разработки и маркетинга. Своего рода блокбастер от мира видеоигр. Поэтому читать заявления о «переопределении» данного понятия и любопытно, и очень тревожно одновременно — что же высокие чины студии Naughty Dog имеют в виду?

К слову, недавно в Сети всплывал видеоролик с системой прокачки оружия The Last of Us Part II, от которого все были в восторге и не могли поверить, что видят кадры из игры. Скорее всего, в своём «посте» господин Ньюман намекает на запредельное качество и реализм проекта и внимание разработчиков к мелочам.

Релиз The Last of Us Part II состоится 29 мая.