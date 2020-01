Образ Голлума у всех ассоциируется с версией, показанной в трилогии кинофильмов Питера Джексона «Властелин колец». И хотя обычно разработчики игр стараются максимально сохранить привычный внешний вид героев, разработчики из Daedalic Entertainment в своём анонсированном в прошлом году проекте The Lord of the Rings Gollum решили сделать новую версию Голлума.

По словам старшего продюсера The Lord of the Rings — Gollum Кая Фибига, игровая версия Голлума не похожа на ту, что мы видели в кинофильмах. Как поясняет продюсер, игра предоставляет гораздо больше возможностей для повествования, чем фильм, поэтому для разработчиков было важно показать раздираемое внутренним конфликтом существо, которое с одной стороны вызывает симпатию, а с другой — страх, и при взгляде на которое можно понять, что раньше оно было «чем-то вроде человека». Для этого от привычного образа, воплощённого на экране актёром Энди Сёркисом и компьютерной графикой, пришлось отказаться.

Авторы описывают The Lord of the Rings — Gollum как приключенческую стелс-игру, однако никаких ролевых элементов в ней не будет: авторы решили, что механики «прокачки» не соответствуют ни идее игры, ни сути Голлума, который на протяжении веков боролся за выживание. Основной упор в игре сделан на дихотомию главного героя, постоянно разрывающегося между двумя своими личностями — Голлума и полурослика Смеагола, которым он был, пока не попал под влияние Кольца Всевластья. Как поясняют авторы, это противостояние двух личностей Голлума — нечто большее, чем банальная борьба добра со злом.

Согласно предыдущим сведениям, The Lord of the Rings — Gollum планируется к выходу в 2021 году и станет одной из первых игр нового поколения.