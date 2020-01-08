Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Образ Голлума в The Lord of the Rings Gollum будет отличаться от привычного по кинофильмам

+
Неукротимый слив i9 9900K - кардинально дешевле чем раньше
<b>Слив RTX 2080 начался</b> - смотри цену сидя
Обвал цен RTX 2070 - уровень цен, который ждали в 2020
Вторая RTX 2070 за копейки

Образ Голлума у всех ассоциируется с версией, показанной в трилогии кинофильмов Питера Джексона «Властелин колец». И хотя обычно разработчики игр стараются максимально сохранить привычный внешний вид героев, разработчики из Daedalic Entertainment в своём анонсированном в прошлом году проекте The Lord of the Rings Gollum решили сделать новую версию Голлума.

реклама

По словам старшего продюсера The Lord of the Rings — Gollum Кая Фибига, игровая версия Голлума не похожа на ту, что мы видели в кинофильмах. Как поясняет продюсер, игра предоставляет гораздо больше возможностей для повествования, чем фильм, поэтому для разработчиков было важно показать раздираемое внутренним конфликтом существо, которое с одной стороны вызывает симпатию, а с другой — страх, и при взгляде на которое можно понять, что раньше оно было «чем-то вроде человека». Для этого от привычного образа, воплощённого на экране актёром Энди Сёркисом и компьютерной графикой, пришлось отказаться.

реклама

Авторы описывают The Lord of the Rings — Gollum как приключенческую стелс-игру, однако никаких ролевых элементов в ней не будет: авторы решили, что механики «прокачки» не соответствуют ни идее игры, ни сути Голлума, который на протяжении веков боролся за выживание. Основной упор в игре сделан на дихотомию главного героя, постоянно разрывающегося между двумя своими личностями — Голлума и полурослика Смеагола, которым он был, пока не попал под влияние Кольца Всевластья. Как поясняют авторы, это противостояние двух личностей Голлума — нечто большее, чем банальная борьба добра со злом.

Согласно предыдущим сведениям, The Lord of the Rings — Gollum планируется к выходу в 2021 году и станет одной из первых игр нового поколения.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

daedalic entertainment the lord of the rings gollum
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Образ Голлума в The Lord of the Rings Gollum будет отличаться от привычного по кинофильмам
+
Подписка Origin Access стала заметно дешевле (обновлено: не стала)
16
Blizzard собирается проводить соревнования по StarCraft 2 и Warcraft III: Reforged ещё минимум три года
1
Авторы TimeSplitters Rewind подготовили обзорное видео с грядущими обновлениями
+
Battlestate не будет добавлять в Escape from Tarkov женских игровых персонажей
10
В Quake 2 RTX появился продвинутый фоторежим
12

Интересные материалы

Бюджетный ПК стоимостью 10-12 тысяч рублей: суровая реальность или неплохая «печатная машинка»?
4 января 2020 114
Тестирование трех поколений видеокарт и процессоров в игре Battlefield V: январь 2020
3 января 2020 22
Обзор игрового кресла AeroCool Baron AC250 Steel Blue
3 января 2020 41
Core i3-9100F VS Pentium G5600F VS Ryzen 5 1600 VS Ryzen 5 1500X в связке с GeForce RTX 2060: тесты в 1080p и 1440p
1 января 2020 28
Тестирование трех поколений видеокарт и процессоров в игре Shadow of the Tomb Raider: январь 2020
6 января 2020 28
Деньги вперед: главные игры января 2020 года
7 января 2020 31

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Деньги вперед: главные игры января 2020 года
31
Новые модели ноутбуков ASUS на CES 2020
5
Тестирование видеокарт, процессоров и игровых компьютеров в Far Cry New Dawn
3

Сейчас обсуждают

Xmast
12:20
Скорее всего просто повысилась пропускная способность интерфейса. И линейная скорость. Как и у всех других кто заявил накопители pci-e 4.0. Да со времен выхода оптейна ничего лучше не выпустили. А нуж...
Накопитель Samsung 980 PRO с интерфейсом PCIe 4.0 и скоростью чтения/записи в 6500/5000 Мбайт/с замечен на CES 2020
timon55
12:17
А на проц не жалко 1000$,а здесь завопили. Это первая ласточка PCIE-X4.0,А ЧТО БУДЕТ ДАЛЬШЕ?. Все кричали этот интерфейс никому не нужен AMD нечего INVIDEO противопоставить вот и придумали.
Накопитель Samsung 980 PRO с интерфейсом PCIe 4.0 и скоростью чтения/записи в 6500/5000 Мбайт/с замечен на CES 2020
Astaroth_AiR
12:16
Да, это может быть хороший гибрид, когда в подавляющем большинстве случаев будет хватать встроенного видеоядра, в том числи для казуальных игр и всяких дот в 1920, а мощная дискретная жрущая и греющая...
ASUS выпустила игровые ноутбуки TUF Gaming на APU Ryzen 4000 с графикой GeForce RTX 2060 и GeForce GTX 1660 Ti
Каа
12:14
это деградация...
Деньги вперед: главные игры января 2020 года
Umad Damu
12:13
Поделье?)) самсунги лучше ссд, оптан параша бесполезная
Накопитель Samsung 980 PRO с интерфейсом PCIe 4.0 и скоростью чтения/записи в 6500/5000 Мбайт/с замечен на CES 2020
Каа
12:12
ничего путного, может только "игру с фонарями" погляжу на торренте...
Деньги вперед: главные игры января 2020 года
Макс Лесков
12:11
вот чего оскорбляешь? В ориджине кроме батлы 5 (которая весьма противоречива в оценках сообщества по сравнению с бф4 и более ранними играми серии), а также фифы, штампующейся каждый год, ничего и нет,...
Подписка Origin Access стала заметно дешевле
omoikane
12:08
почти 100% его джепегов с интернета, в реальности( нормальном режимом использования) бесполезны. Обычный синий фанатик. Люди таких вот наслушаются не вникнув, а потом ноют сидят, со своими кочегарками...
Первые тесты 10-ядерных процессоров Intel демонстрируют разочаровывающие результаты
Сырге Граничеру
12:06
ты не атеист , ты олень , В550 купит тот кто покупает мамку в первый раз . им нет смысла покупать В450 за те же деньги что и В550 . а такого дятла как ты послушать , так мамки на В450 стоят по 15 тыся...
Платы на базе чипсета AMD B550 появятся только к июню
Bogdan Osadchuk
12:06
Для ноутбука больше и не надо ,это будет живучее устройство за щет apu Radeon она тащит игры в 100 ФПС КС го танки возможно дискретку даже включать не будут . Так что брать можно хватит на лет 5 сп...
ASUS выпустила игровые ноутбуки TUF Gaming на APU Ryzen 4000 с графикой GeForce RTX 2060 и GeForce GTX 1660 Ti
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем