The Lord of the Rings: Gollum заявлена как игра для платформ нового поколения
В конце марта прошлого года студия Daedalic Entertainment представила приключенческий экшен The Lord of the Rings Gollum. На момент анонса было известно самое основное: мы будем играть за Голлума, а сама игра расскажет историю того, как Кольцо Всевластья овладело разумом полурослика Смеагола и в конце концов превратило его в одно из самых известных существ вселенной «Властелина колец».
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Но в свежем номере журнала Edge появилось несколько новых подробностей. Во-первых, The Lord of the Rings Gollum описывается как проект нового поколения, то есть, который выйдет на консолях Xbox Series X и PlayStation 5, а также на PC. Во-вторых, журналисты Edge поведали завязку сюжета: Голлум начинает своё приключение пленником в мордорской крепости Барад-дур, откуда вскоре удирает. Уточняется, что в The Lord of the Rings Gollum нас ждут гигантские локации, полные квестов и массой дружественных и не очень рас.
рекламаРазработчики позиционируют The Lord of the Rings Gollum как приключенческий экшен с элементами стелса, а одной из основных задач станет демонстрация того, как сложно Голлуму, страдающему раздвоением личности, принимать важные решения.
рекламаВ прошлом году сообщалось, что The Lord of the Rings Gollum планируется к выходу в 2021 году. Пока неясно, изменились эти планы или нет. Как говорится, поживём — увидим.
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