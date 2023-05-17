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Вступление

В эпоху больших объёмов информации и различных данных сложно представить себе жизнь без места, где всё это можно хранить. Понятно, что архивы нужны не всем? и кто-то хранит свою информацию на флешке или SSD накопителе. Кто-то предпочитает облачные сервисы, но это кажется надёжным до того момента, пока предоставлен доступ. Лично я давно использую NAS и храню свои данные на нём. NAS – сетевое хранилище, которое представляет из себя коробку с дисками.

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По сути, это тоже компьютер, но со специальным софтом, для работы с дисками и различными сервисами, чтобы обеспечивать доступ к данным из разных мест, делать резервные копии или писать видео с камер. Сейчас функционал увеличился до огромных размеров и эти устройства разве что не умеют варить кофе. Современный NAS – это многофункциональное устройство, которое можно использовать различным способом, в том числе как обычный мини-ПК с возможностью установки 3.5” накопителей.

Сам уже несколько лет использую QNAP-412, но сейчас он уже изрядно устарел, работает очень медленно и пользоваться им не комфортно. Я стал подыскивать ему замену и натолкнулся на продукцию компании TerraMaster. Несмотря на то, что бренд существует достаточно давно, но он явно не на слуху и начал набирать свою популярность у нас недавно.

Компания занимается выпуском очень широкого спектра различных хранилищ, включая профессиональные модели для корпоративного сегмента. Меня больше интересовали модели для домашнего использования или небольших офисов, и я наткнулся на одну интересную модель TerraMaster F4-423. Дело в том, что у меня уже есть 4 диска и я хотел бы их постепенно менять, но пока на них есть информация и я хотел бы этим пользоваться уже сейчас. Эта модель привлекла меня ещё тем, что у неё есть видеовыход и возможно получится использовать её в качестве ПК.

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Сегодня мы рассмотрим эту модель более детально и изучим все её достоинства и недостатки.

Технические характеристики

Модель TerraMaster F4-423 Тип устройства NAS (сетевое хранилище) Процессор Intel Celeron N5095 Видеопроцессор Интегрированный Intel UHD Graphics Операционная система TOS 5.1 Оперативная память Максимум 32 ГБ оперативной памяти DDR4 с частотой 2400 МГц (1 х 4 Гб SODIMM DDR4-2400 в комплекте) Накопители 4 x SATA 3 (3.5” или 2.5”);

Максимум 4 х 20 Тб;

2 х SSD M.2 PCI-e Gen3 x1 или SATA Интерфейсы 2 x USB 3.2 Gen 2 Type-A (10 Гбит/с);

1 x HDMI 2.0b;

2 x RJ45 LAN 2.5G;

1 x DC-in Беспроводные интерфейсы Нет (возможна установка USB WIFI адаптера) Размеры 227 x 225 x 136 мм Масса 3.1 кг Цена ~33 000 рублей *

* Актуальная цена на момент написания обзора.

Характеристики выглядят очень неплохо, особенно это касается поддержки накопителей. Ещё у этого устройства скромные габариты и вес, особенно в сравнении с моим стареньким QNAP-412. Понятно, что это модель среднего уровня по всем своим характеристикам и может отлично подойти как для дома, так и небольшой компании.

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Сперва может показаться, что ограничителем по скорости передачи данных здесь является именно сетевой интерфейс LAN 2.5G, но на самом деле всё будет упираться в сами диски, о чём мы поговорим позднее. Поэтому в целом конфигурация выглядит очень сбалансированной и как я уже отмечал, меня привлекла возможность вывода изображения и использования устройства в каких-то других задачах. Этот аспект мы тоже изучим далее, а пока посмотрим, что снаружи.

Упаковка и комплектация

NAS поставляется в картонной ничем не примечательной коробке. На ней нет абсолютно ничего кроме логотипов TerraMaster и одной наклейки.

На ней информации тоже очень мало. Также есть логотип, наименование модели, серийный номер и штрих-код.

Верхняя крышка легко открывается и внутри мы видим каркас из вспененного полиэтилена, где зафиксировано само устройство, а рядом находится ещё одна картонная коробка поменьше, с комплектом поставки.

Сетевое хранилище дополнительно упаковано в полиэтиленовый пакет. Комплект поставки лежит в простой коробке без опознавательных знаков.

Он небольшой, но есть всё необходимое для работы.

Сначала мы видим руководство по установке, гарантийную карту, комплект наклеек и инструкцию по установке диска.

Ещё в комплекте есть патчкорд RJ-45, комплект винтов, дополнительные антивибрационные втулки и дополнительные ножки корпуса.

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Также с устройством поставляется блок питания на 12В 7,5А. В итоге он может обеспечивать 90 Вт. Для блока питания есть сетевой кабель со стандартной вилкой без заземления.

Кстати, диски 3,5” могут фиксироваться в лотках без винтов, поэтому они больше пригодятся для 2,5” накопителей.

Внешний вид, конструкция и особенности устройства

Я уже давно знаком с подобными устройствами и использую их, поэтому здесь вся конструкция очень знакома. Однако, меня сразу удивили компактные габариты и хорошо продуманная вентиляция. Основной корпус изготовлен из алюминия, а спереди и сзади пластиковые панели, но покрашенные в серо-серебристый цвет.

Ещё NAS достаточно лёгкий. Понятно, что с четырьмя дисками он будет заметно тяжелее, но в целом если сравнивать с другими моделями, то разница заметна.

Опирается он на четыре резиновые ножки, которые находятся внизу корпуса. Как обычно, лотки для дисков размещены спереди и механизм фиксации с рычагом также знаком многим.

Для начала посмотрим на устройство со всех сторон.

Устройство смотрится просто и лаконично. Спереди мы видим четыре лотка для установки дисков. Ещё здесь есть кнопка включения и шесть индикаторов. По одному индикатору на диск, индикатор сети и работы. Также спереди есть наименование модели.

Разъёмов никаких спереди нет, а хотелось бы хотя бы один USB для флешки или внешнего диска, чтобы не лазить сзади.

Чтобы извлечь лоток, достаточно потянуть за пластиковую ручку вверх и его можно выдвинуть. Порядок установки обратный. Сам лоток изготовлен из пластика. Есть устройство без винтового крепления 3,5” дисков. Для этого есть по бокам две пластиковые полоски с штырями.

В эти лотки можно установить также 2,5” накопители, но здесь уже без винтов не обойтись.

Внутри корпуса можно увидеть специальную плату с разъёмами SATA с питанием. Диски можно устанавливать прямо во время работы. Они определяются и инициализируются софтом без всяких трудностей.

Сзади предусмотрена пластиковая панель с двумя вентиляторами. Здесь же есть следующие разъёмы: HDMI, два USB 3.1 Gen2, два LAN 2.5G и разъём подключения блока питания. Также здесь можно заметить шесть отверстий для крепления. Чтобы разобрать устройство их нужно открутить.

Вентилятора два, оба с ШИМ управлением и потому работают очень тихо. Воздух проходит спереди назад, обдувая диски и материнскую плату.

Здесь используются вертушки компании SNOWFAN, модель YY8025L12S с двойными подшипниками скольжения. Максимальная скорость – 5000 об/мин.

Разобрав корпус, мы видим стальную раму с материнской платой.

Процессор Intel Celeron N5095 распаян непосредственно на ней. С обратной стороны платы есть один пустой слот под оперативную память SODIMM DDR4 и два разъёма для M.2 накопителей. Я не нашёл в спецификации информацию о шине этих разъёмов, но во время работы установил, что это PCI-e x1 Gen3 и поэтому скорость не такая высокая – на уровне 1 Гбит/с.

Процессор скрывается под массивным алюминиевым радиатором, окрашенным в чёрный цвет. На плате мы видим ещё один слот SODIMM DDR4, где установлен один модуль на 4 Гб. Сетевые контроллеры представлены двумя чипами Intel I255-V. Также на плате можно заметить порт USB, который находится внутри. Это накопитель с операционной системой.

Разумеется, можно поставить свою систему, например, FreeNAS, но здесь уже есть собственная TOS 5.1. Также можно загружаться с внешнего диска или M.2 накопителя. Ещё на плате мы видим дополнительную колодку USB портов, перемычку сброса и батарейку ClrCMOS. И ещё здесь видно, что она продублирована кнопкой, которая выводится в крошечное отверстие сзади, которому сразу не придаёшь значения. Можно заметить два специальных разъёма для штатных вентиляторов и один обычный 4-pin FAN для дополнительного.

Тестирование

Изначально NAS поставлялся с одним модулем памяти DDR4-2400 на 4 Гб и без накопителей. Я сразу установил второй модуль на 8 Гб, накопитель Samsung PM9A1 и один жёсткий диск Seagate SV35 на 3 Тб. Таких дисков у меня несколько, но пустой был один, а здесь диски необходимо форматировать. В штатной системе TOS 5.1 это могут быть две файловые системы: EXT4 или Btrfs. Кстати, диски с моего NAS отформатированные под EXT4 здесь не читались.

Оболочка меню BIOS здесь очень простая и настроек не так много.

Изображение я выводил на 4K монитор и с этим никаких проблем не было. Всё работает чётко и плавно после того, как загрузится операционная система. В нагрузке устройство работает достаточно тихо, а нагрев очень умеренный.

Сначала я запустил устройство с M.2 накопителя под операционной системой Windows 11, чтобы проверить работоспособность этого NAS в качестве компьютера. Всё работает отлично за исключением поддержки EXT4. Официально в Windows её нет, но есть костыль с эмуляцией Ubuntu.

CPU-Z:

AIDA64 GPGPU:

AIDA64 Cache & Memory:

CrystalDiskInfo (SSD M.2):

CrystalDiskInfo (HDD):

CrystalDiskMark (SSD M.2):

Вот и первые сюрпризы, которые без CrystalDiskInfo можно было не понять. Тут видно, что интерфейс подключения моего накопителя Samsung PM9A1 никак не PCI-e x4 Gen4, а всего лишь PCI-e x1 Gen3. Поэтому какие-то скорости здесь мерить бессмысленно. Всё будет упираться в итоге в сами накопители, а не интерфейс LAN 2.5G.

Думаю, что теперь можно уже переходить к обзору самой фирменной оболочки TOS 5.1. С чего начать? На начальном этапе с информационной поддержкой слабовато. Уже в самой программе есть справка и поддержка, но до неё ещё нужно добраться. Однако, есть сайт с видео руководствами, к которому можно обратиться и найти полезную информацию. Опытный пользователь сразу устанавливает диски, запускает устройство и заходит на его веб-интерфейс. IP адрес у вас может отличаться потому, что DHCP раздаёт ваш роутер. Настройки устройства можно менять, но на первом этапе это DHCP и адрес, выданный роутером. Есть утилита для поиска оборудования, но это уже совсем для новичков.

Заходим на «веб-морду» и видим инициализацию сетевого хранилища.

Дальше проходят базовые настройки перед запуском основной системы.

Нас предупреждают об использовании правильных жёстких дисков. Перечень совместимого оборудования есть на сайте. Я использовал старые диски, которых в списках не было, и они работали должным образом, но в компании перестраховываются, чтобы было меньше лишних вопросов.

Дальше встроенная утилита проверяет ваши диски и выносит вердикт.

Выбираем диск и продолжаем установку.

На финальном этапе вводим учётные данные.

Дальше создаётся пул хранения данных и здесь уже можно создать массив из дисков.

Выбор файловых систем невелик. Их всего две: EXT4 или Btrfs.

Форматируем и по итогу получаем поздравления.

Дальше мы видим уже в прямом смысле морду, причём мопса.

Дальше всё предельно просто и понятно. Есть свой магазин приложений и даже советник по безопасности, который наглядно демонстрирует прорехи в защите. Мне особо скрывать было нечего поэтому я не стал сильно заморачиваться с настройками.

Кстати, самих настроек системы здесь великое множество и перечислять их можно долго.

Пользователь.

Группы пользователей.

Общая папка.

Домен.

Папка с удалённым доступом.

Приложения.

Настройки сети.

Отдельным пунктом есть настройка WIFI адаптера, который вы устанавливаете самостоятельно в USB.

Файловая служба.

SNMP.

Служба обнаружения.

Индексирование медиафайлов.

Работа с томами.

Пул носителей.

Жёсткие диски.

Виртуальный диск.

USB устройство.

Горячий резерв.

Hyper Cache.

Есть широкие средства мониторинга и журнал событий.

Приложений куча разных и на любой вкус.

Где нет справки, есть поддержка. Разобраться и настроить может абсолютно любой человек.

Теперь несколько слов о работе. Устройство работает очень тихо и поэтому шумомер может показать только фоновый шум. Разумеется, когда есть обращение к дискам это уже можно услышать, но здесь всё больше зависит от них самих. Устройство работает очень быстро если сравнивать с дремучим QNAP-412, где приходится всё очень долго ждать. Устройство быстро загружается и уже где-то через полминуты с ним можно работать. Переход дисков в спящий режим настраивается. Также в устройстве есть функция Wake-on-LAN.

В самых тяжёлых режимах процессор не нагревается выше 70С, но это только под Windows, если его нагрузить. В обычном состоянии это всегда 50-52С при комнатной температуре 23С. Скорость упирается всегда в скорость дисков или пропускную способность интерфейса PCI-e x1 Gen3, поэтому даже гигабитного подключения всегда было достаточно.

Заключение

TerraMaster F4-423 – это отличное современное устройство, которое позволит вам создать хранилище по вашему вкусу, возможностям и потребностям. Простота использования, отличный функционал и широкие возможности расширения. При этом не стоит забывать про базовые характеристики, которые уже заслуживают уважения. Данный NAS мне понравился практически всем. Начнём с того, что его можно использовать как полноценный компьютер и работать за ним, используя массив из четырёх обычных жёстких дисков. Создать самостоятельно что-то такое же компактное вряд ли получится потому, что не получится отдельно найти похожее шасси и плату. Здесь уже готовый набор, пусть и с не очень мощным процессором, но способный на многое.

Мне такой функционал понравился и в таком виде вариантов использования устройства явно больше. Также есть возможность расширения путём замены и установки дополнительной оперативной памяти. Без каких-то сложностей можно сразу увеличить объём и получить более комфортную работу с устройством. Ещё есть два места для установки SSD M.2 накопителей. Нужно только понимать, что их скорость будет ограничена интерфейсом PCI-e x1 Gen3. Не слишком много, но для комфортной работы вполне достаточно, а ограничителем в пропускной способности здесь будут сами диски и накопители потому, что у этого NAS два сетевых порта LAN по 2,5G.

Штатный софт меня тоже всем устроил потому, что настроек очень много и всё, что мне было необходимо я нашёл. Кроме этого, NAS можно синхронизировать с облачными сервисами, обеспечить доступ к данным через интернет и многое другое. Отдельно мне понравилось, что можно подключить WIFI адаптер. Я взял первый попавшийся под руками USB адаптер, он сразу определился и всё отлично работало. Шум от устройства очень низкий и его практически не слышно.

Скорее всего вы, как и я, будете слышать только хруст жёстких дисков, поэтому общая картина больше зависит от используемых накопителей. У производителя есть свои списки совместимых устройств, но я использовал свои старые диски и абсолютно простой модуль SODIMM DDR4 и никаких проблем не возникло. Да, у меня не получилось просто перенести диски со своего старого QNAP-412, хотя файловая система там тоже была EXT4. Также могут быть трудности с использованием EXT4 под Windows, но это уже никак не относится к самому устройству.

Базовый софт основан на Linux. В этой оболочке можно использовать различные приложения, причём даже от сторонних разработчиков. Есть множество разных сервисов по переносу данных, нахождению дубликатов, созданию бэкапов и т.д. Также есть torrent клиенты. Пользоваться устройством очень просто и всё понятно. Если возникают какие-то вопросы, то в приложении есть справка и поддержка. Цена устройства достаточно демократичная и сопоставима со стоимостью простого мини-ПК.

Андрей Понкратов aka wildchaser