Обычные камеры, необычные решения: Как видеонаблюдение трансформирует повседневность
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Изначальной задачей видеонаблюдения был сбор записей для последующего расследования происшествий и преступлений. Шли годы, и системы видеонаблюдения, отвечая на запросы пользователей, добавляли всё больше дополнительных функций. Видеокамеру и раньше сравнивали с глазом человека, но сейчас видеонаблюдение может не только видеть, но и анализировать увиденное. Как итог, сейчас существует множество решений наподобие программы Xeoma, которые могут похвастаться десятками удивительных видеоаналитических возможностей, доступных не только бизнесу, но и частным пользователям.
Так какие же задачи, помимо традиционной записи, может выполнять современное решение для видеонаблюдения? Давайте разбираться вместе.
Новое в привычном: новые возможности детектора движения
Детектирование вторжения само по себе - функция не новая: возможность находить движение в кадре была разработана ещё на заре компьютерного зрения. Однако постепенно этот алгоритм дополнялся и теперь, к примеру, может:
+ реагировать только на людей, автомобили, игнорируя движущиеся в кадре «объекты» больше или меньше определённого размера либо «лишние» движения деревьев, облаков и т.п;
+ фиксировать лицо или номер автомобиля прониканта, сравнивать его с базой данных (белым или черным списком) и реагировать только на «чужих»;
+ обнаруживать вторжение по косвенным признакам: по слишком большому количеству людей в поле зрения камеры, по звуку разбития стекла, крика и т.п., детектировать дроны;
+ работать в определённое время с помощью расписания работы — например, в выходные дни, когда магазин закрыт, или когда владельцы частного дома спят.
Как видите, теперь детекция проникновения выходит далеко за рамки базовой, и, выстроив нужные условия, вы легко сможете избавиться от "бомбардировки" ложными уведомлениями.
Вместо охранника – компьютер
Системы контроля доступа (или СКД) призваны следить за тем, чтобы на закрытую территорию могли попасть только те, кому это разрешено. Обычно эту функцию выполняет охранник, но видеонаблюдение может стать довольно бюджетной, но при этом эффективной альтернативой, ведь современные видеосистемы умеют:
+ распознавать номера автомобилей, вести их учёт, а также запускать реакции при обнаружении номеров из списка «разрешённых» (например, открывать шлагбаум) или из списка «запрещенных» (например, вызывать охрану).
+ распознавать лица людей, подходящих к проходной, вести их учёт, запускать реакции при обнаружении людей из списка «разрешённых» (например, открывать турникет) или из списка «запрещенных» (например, вызывать охрану).
+ создавать готовые коробочные решения на основе распознавания лиц (например, автомат для прохода в университет) или распознавания автономеров (например, комплекс для платных парковок с выдачей талончиков и получением платы за парковку).
Системы контроля доступа на базе видеонаблюдения также позволяют комбинировать вышеобозначенные инструменты с другими инструментами видеоаналитики для ещё более тонкой настройки (например, можно отсеивать транспортные средства не подходящего типа).
Самое главное, что такие «умные» СКД весьма бюджетны: базовое распознавание автономеров или лиц можно найти и в комплекте с видеокамерой, но для высокой точности и стабильности рекомендуется всё-таки приобретать более серьёзную программу вроде Xeoma.
Автоматизация и оптимизация процессов
В продвинутых системах видеонаблюдения используются технологии искусственного интеллекта, что позволяет натренировать их на распознавание практически любых предметов, действий, событий и даже поведения.
Отличный пример такой автоматизации процессов с помощью умного видеонаблюдения — это система автоштрафования за превышение скорости с прикреплением фото с места событий. Ещё ИИ-алгоритмы могут использоваться в горнодобывающей промышленности для анализа качества добываемой породы, в аэропорту — для выявления подозрительно ведущих себя людей, а в производстве — для выявления брака в производимой продукции или выхода из строя оборудования.
В Xeoma представлено множество функций для различного рода автоматизации: с помощью «Подсчёта посетителей ресторана» можно анализировать, сколько времени проводят посетители за столиком кафе, «Детектор строительной безопасности» позволит находить людей без касок на стройплощадке, «Учёт грузового транспорта» - считать, сколько разгрузок совершил грузовик, а модуль «Детектор дыма и огня» станет дополнением к системе противопожарной безопасности в зданиях и на открытых территориях.
Но и в «домашних» системах видеонаблюдения видеоаналитика уже давно стала частым компонентом, например, в системах «умный дом», не только предоставляя вид с камер в любой момент, но и проводя анализ происходящего с последующим уведомлением (или автоматическим запуском преднастроенных реакций) при обнаружении тревожных событий — например, подозрительного праздношатания.
В теории, возможности искусственного интеллекта безграничны, поэтому практически любая задача может быть реализована, даже самая нетривиальная. Главное — найти активно развивающийся продукт, который поможет разработать решение для вашей задачи — например, Xeoma.
Думать, как клиент
Как увеличить прибыль? Всё просто: оптимизируйте свой бизнес под целевую аудиторию. Для этого учтите их интересы, используйте то, что привлекает внимание, а если чего-то не хватает — заполните эту нишу. Остаётся лишь получить эту информацию, и, к счастью, видеонаблюдение может помочь и с этим благодаря инновационным инструментам:
«Детектор эмоций», определяющий на лицах людей в кадре 7 базовых эмоций от злости до счастья, поможет оценить уровень удовлетворённости посетителей ассортиментом, интерьером или обслуживанием. Его можно применять и по отношению к сотрудникам, чтобы убедиться, что в коллективе царит комфортная атмосфера.
«Детектор скопления людей» обнаружит, если на кассе образовалась очередь, сообщая о необходимости открыть больше касс, чтобы избежать недовольства клиентов.
Эксклюзивное «Отслеживание движения глаз» поможет узнать, на что направлено внимание людей в кадре, обращают ли они внимание на баннер или промо-акцию, какие товары — самые интересные и т. п. А ещё для определения наиболее выгодных мест для размещения приоритетных товаров или баннеров можно пользоваться «тепловой картой».
Функция подсчёта посетителей может создавать отчёты по тому, сколько уникальных посетителей посетило заведение, позволяя оценивать эффективность рекламных акций.
Это и многое другое помогает вывести бизнес на новый уровень.
Послесловие
Благодаря интеллектуальному анализу современные решения для видеонаблюдения вроде Xeoma могут решать различные задачи как в «домашнем» видеонаблюдении, так и в корпоративных системах любого уровня. А если для какой-то задачи ещё нет решения, то следите за новостями - оно может появиться в самое ближайшее время.
Xeoma приглашает к сотрудничеству установщиков, реселлеров, производителей и дилеров оборудования для видеонаблюдения.
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