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Вступление

Многие хотят украсить свой компьютер. В своё время так и появился моддинг. Все эти акриловые корпуса, решётки на вентиляторы, а потом и сами вентиляторы стали изготавливать из прозрачного пластика и добавлять по углам одноцветные светодиоды. В своё время я занимался подобными экспериментами, но потом как-то забросил это и вернулся к обычным скучным металлическим ящикам.

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Позже стали появляться корпуса со стеклянными боковыми панелями, RGB-ленты и прочие гламурные аксессуары… Сегодня уже большинство корпусов со стеклом, а RGB-светодиоды практически везде: на материнской плате, модулях памяти, видеокарте, SSD-накопителях, процессорных кулерах, блоках питания и в самих корпусах встречаются элементы подсветки. Процесс кастомизации вышел на новый уровень и стал совсем неуправляемым. Доходит до того, что крутые бизнесмены сметают с барахолок старые системники, разбирают их, вставляют всё это барахло в новый корпус с подсветкой, устанавливают кучу вентиляторов с ней же и перепродают это под видом продвинутой компьютерной сборки с элементами ретро.

Поэтому все солидные организации, которые продают готовые сборки, обязательно разукрашивают её как новогоднюю ёлку, иначе это будет не «тру гейминг пи-си». Мне сложно это понять, но любители есть и их становится всё больше, а индустрия на это реагирует и подкидывает новые идеи. Например, эффект бесконечного зеркала. Красиво, завораживает и всё такое. Устройства с таким эффектом появились достаточно давно, но продолжают привлекать пользователей и это выглядит неплохо, особенно когда таких устройств в корпусе несколько, а ещё бывают сами корпуса, где передняя панель с таким эффектом.

Сегодня я рассмотрю модель вентилятора, где такой эффект реализован, но не как мы привыкли – прямо по центру крыльчатки, а на двух боковых панелях. Вариант интересный, в нём много элементов с подсветкой, и он должен стать самым ярким атрибутом в системе. Модель называется Formula V Line Floe Plus ARPW.

Может показаться, что это классический вентилятор размера 120 х 120 мм, но на самом деле есть небольшие нюансы, которые следует изучить. Именно поэтому я обратил взор на такую модель, чтобы на её примере разобрать некоторые особенности современных вертушек и где здесь можно просчитаться или ошибиться. Поэтому рассмотрим новинку подробнее. Нет, лучше изучить сразу три таких одинаковых вентилятора, чтобы можно было их попробовать прикрутить к системе жидкостного охлаждения. Приступим.

Упаковка и комплектация

Formula V Line Floe Plus ARPW – это отдельный вентилятор размера 120 х 120 х 25 мм. Модель представлена в двух цветовых решениях: белом (12WH) и чёрном (12BK). В моём случае оказалась чёрная версия, причём на оформлении упаковки это практически никак не отражается.

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Фон всей упаковки чёрный и на контрасте спереди есть фрагмент изображения именно белой модификации, чтобы немного представлять дизайн устройства. Фрагмент разделён какими-то полосами, а ещё заметно, что подсвечиваются лишь элементы корпуса, а крыльчатка не светится и кому-то этого будет недостаточно.

Ранее мы уже познакомились с парой корпусов этого производителя: Formula V Line TimberLine T0, предназначенным для материнских плат с разъёмами на обороте, и корпусом-«аквариумом» Formula V Line Crystal Z8, а также комплектом вентиляторов Formula V Line Air Bridge Plus.

В левом верхнем углу находится логотип производителя. Правее предусмотрен список из двух модификаций с пустыми квадратами, куда устанавливается красный маркер, чтобы было понятно, какая именно версия попала в руки. Для этого в наименовании модели есть приставка BK или WH. Ещё название вентилятора, а точнее комплекта продублировано более крупными буквами по диагонали.

С обратной стороны коробки приводится небольшая спецификация. Здесь же на нескольких языках перечислены его основные особенности.

Стильный дизайн вентилятора RGB LED;

Совместим с адресными RGB материнскими платами;

Высокопроизводительный и качественный охлаждающий вентилятор.

Остальные характеристики я добавил в таблицу.

Модель Formula V Line Floe Plus 12BK ARPW Габариты 120 х 120 х25 мм Номинальное напряжение 12 В (двигатель) / 5 В (подсветка) Входная мощность 3 Вт Скорость вращения 450-1500 об/мин Воздушный поток 35.6 CFM Воздушное давление 0.91 мм водяного столба Максимальный уровень шума 26.8 дБ Тип подшипника Гидродинамический

Информации не так много, но из того, что доступно видно, что максимальная скорость невысокая, поэтому не такой большой воздушный поток и давление воздуха, которое создаёт вентилятор. Также я обратил внимание, что эти параметры немного ниже, чем у другой модели с заметно меньшей максимальной скоростью вращения и это меня немного насторожило. Это свидетельствует о том, что его можно использовать не для любого радиатора. Ему будет трудно прокачать воздух через достаточно плотное оребрение.

Заглянем внутрь коробки.

Ничего особенного тут нет. Есть только сам вентилятор с кабелями подключения и пакетик с комплектом винтов. Винты короткие, самые обычные для крепления к корпусу и их четыре штуки.

Внешний вид, конструкция и особенности

Первое, что бросается в глаза – это какая-то непропорциональность. Огромная массивная рама и небольшой пропеллер. Крыльчатка непрозрачная, изготовлена из чёрного пластика, а по центру находится круглая наклейка с символикой производителя. Рама не монолитная, а составная. На корпусе есть разные узоры, а ещё есть тонкое кольцо подсветки по периметру окружности внутри.

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Размеры стандартные – 120 х 120 х 25 мм. Основной материал – пластик. Из него изготовлен корпус и крыльчатка. Ещё раз напомню, что есть точно такая же белая модификация. Отличия только в цвете корпуса и пропеллера.

С торцов расположены белые полупрозрачные вставки с зеркальной панелью по середине. На мой вкус, они лучше смотрятся на белой модификации, чем на чёрной.

Зеркальная панель изначально заклеена прозрачной защитной наклейкой. Это тот самый модуль с ARGB-подсветкой и эффектом бесконечного зеркала. Таких блока два и расположены они с противоположных торцов. Кроме этого, по корпусу ещё проходят полосы, которые также подсвечиваются. Рядом с двигателем светодиодов нет.

С обратной стороны в области двигателя есть ещё одна наклейка. Обычно на ней указана информация о каких-либо характеристиках устройства. Здесь ничего нет, кроме логотипа и номинального напряжения 12 В.

От двигателя идёт один четырёхжильный кабель по одной из перекладин. Далее в области корпуса к нему присоединяется ещё один трёхжильный для подсветки. Таким образом получается два независимых кабеля: один для питания двигателя, а другой для подсветки.

В такой схеме есть свои достоинства и недостатки. Например, подсветка никак не зависит от вентилятора. Можно регулировать его обороты и это никак не отразится на работе подсветки. С другой стороны, получается достаточно много кабелей. А ещё на концах этих кабелей предусмотрено по два комплекта разъёмов для подключения (папа/мама).

По углам рамы находятся треугольные вставки из мягкой резины. Они необходимы для гашения вибрации, чтобы она не передавалась на корпус или радиатор. Основные особенности я описал, но забыл упомянуть о самом главном. Диаметр пропеллера составляет 100 мм.

Именно поэтому мне изначально показалась какая-то непропорциональность. У обычного вентилятора диаметр составляет где-то 112 мм. Разница вроде бы небольшая, но она бросается в глаза. Однако, это не какое-то ноу-хау производителя. Мне такие устройства уже встречались и поэтому особо я не удивился.

Однако этот маленький нюанс накладывает определённые ограничения. Именно поэтому в таблице мы могли заметить снизившийся показатель воздушного потока при увеличении максимальной скорости вращения.

Для корпусного вентилятора это не так критично, но вот что будет с радиатором СЖО? Именно это я хотел проверить, поэтому пора переходить к тестам.

Тестирование

Я уже проводил один эксперимент с AIO системой DeepCool LS720 и вот теперь ещё один. Кажется, что шансов никаких нет, но я заметил, ещё в прошлый раз, что при определённых условиях ограничения мощности процессора, образуется хороший запас по температуре и её можно немного увеличить, чтобы ситуация не была критичной.

Чтобы что-то с чем-то сравнивать, нужно проверить, как работает оригинал и уже от этого отталкиваться, ведь инженеры, которые разрабатывали систему охлаждения наверняка делали какие-то расчёты и не могли действовать наугад. Соответственно они подбирали вентиляторы с определёнными характеристиками, чтобы на выходе получит максимальную эффективность и добиться того порога, когда ещё более мощные вентиляторы не будут давать значимого результата.

Процессор я ограничил, установив рекомендованные настройки Intel. Поэтому он не выходит за рамки потребления 253 Вт и жидкостная система охлаждения с такими условиями отлично справляется. Запас по температуре тут ещё достаточно большой и поэтому лимит можно увеличить, но ради чистоты эксперимента всё проходило в одинаковых условиях.

В том числе я убрал разгон памяти, чтобы он не влиял на температуру процессора. Это связано с тем, что повышается напряжение на контроллере памяти и поэтому температура увеличивается.

Шум заметно снизился, но нельзя сказать, что его нет вообще. Разница достигает почти 5 дБ и это заметно. Что касается температуры, то она выросла также где-то на 5°C. Поэтому смысл в такой замене есть при условии, что вы обладаете каким-то запасом.

В данном случае это работает потому, что процессор зажат в лимиты и разогревается не очень сильно. Если же у вас каждый градус на счету, то наоборот необходимо искать какие-то более производительные вентиляторы, а возможно даже целую систему.

Результаты тестов

Для разогрева процессора использовалась утилита Prime95 Small FFT. В тестировании принимали участие следующие комбинации:

Intel Core i7-14700KF (PL1 default, DeepCool LS720);

Intel Core i7-14700KF (PL1 default, DeepCool LS720+3хFloe Plus ARPW).

Уровень шума

С расстояния 100 см, дБ



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Меньше – лучше





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Температура

Температура CPU, °C



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Температура транзисторов, °C



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Скорость вращения крыльчатки

Обороты вентиляторов , об/мин



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Меньше – лучше





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Заключение

Formula V Line Floe Plus ARPW – красивый вентилятор, который подойдёт для корпусов, где для них предусмотрено место, но штатно они не установлены. Для радиаторов жидкостного охлаждения я бы не рекомендовал его использовать из-за особенности модели.

Заключается она в том, что диаметр крыльчатки уменьшен с обычных 112 до 100 мм. Это не отличие конструкции конкретно этой версии; действительно сейчас много выпускается таких устройств, где крепёжные отверстия стандартны для обычной 120 мм модели, но диаметр крыльчатки снижен, что не самым лучшим образом сказывается на площади обдува. Для радиатора СЖО это может стать критичным, поскольку часть радиатора не будет охвачена воздушным потоком. Для корпусного вентилятора это не такая большая проблема. Важно, чтобы осуществлялся приток или выхлоп воздуха, с чем этот и многие другие вертушки отлично справляются.

Вентилятор Formula V Line сделан достаточно качественно. Он обладает крепкой и прочной рамой и большим количеством вставок с подсветкой. Подключается он двумя кабелями: 3-pin ARGB и 4-pin FAN. Это значит, что есть ШИМ-контроллер. Однако максимальные обороты не такие большие – всего 1500 об/мин. Благодаря уменьшенному диаметру крыльчатки шум получается меньше. Этому же способствует особый дизайн лопастей и их количество – 9 штук. Вопреки ожиданиям, вращающаяся часть вертушки не подсвечивается. Зато по центру есть рельефная наклейка с логотипом производителя. А ещё тут используется гидродинамический подшипник, что также отражается на уровне шума.

Я провёл тестирование этих вентиляторов, создав достаточно сложные условия по продувке радиатора системы жидкостного охлаждения. Вопреки всем опасениям, он справился и показал достойные результаты. Они не могли быть лучше, чем у штатных аналогов, ведь отличается не только диаметр крыльчатки, но и максимальная скорость вращения. У штатных пропеллеров она банально выше и шумят они заметно сильнее. Однако по итогу получилось лучше, чем ожидалось.

Андрей Понкратов aka wildchaser