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Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4080 Super Expert

Новинка MSI оснащена оригинальной системой охлаждения и оставляет хорошее впечатление, но перед ее покупкой стоит подумать о совместимости с корпусом.
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Оглавление

Вступление

Некоторые пользователи уже затаились в ожидании очередного поколения видеокарт от компании NVIDIA. Дядя в куртке обещал своим поклонникам очередной аттракцион невиданной щедрости, но скорее всего она в очередной раз может распространится только на флагманские решения. Пока же с полок сметают существующее поколение видеокарт, которое пополнилось новыми моделями с приставкой Super.

Здесь получилось как-то странно. Основную прибавку в производительности получила как раз младшая карта RTX4070 Super. Как-то поинтереснее стала выглядеть RTX4070Ti Super и то только за счёт того, что ей докинули ещё 4 Гб памяти. В итоге получилась самая бюджетная карта RTX4000-серии с 16 Гб на борту. А что RTX4080 Super? На бумаге это должен был быть какой-то ошеломительный прорыв, но по факту вышла совсем слабая прибавка по сравнению с обычной RTX4080, и пользователи остались недовольны. Но кто бы о них думал, когда сейчас появилось новое направление, которое называется ИИ.

Производители самих видеокарт подготовились к подобному сюрпризу и некоторые из них, по традиции, предложили покупателям совершенно новые продукты с каким-то необычным дизайном и характеристиками. Последняя более-менее необычная и интересная карта, которую я держал в руках называлась ASUS RTX4080 Noctua Edition. Это в общем-то был обычный TUF Gaming, но с уникальной системой охлаждения от известной компании Noctua.

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Компания MSI тоже решила немного поэкспериментировать, но делать это самостоятельно, не вступая в какие-либо коллаборации. Вдохновением послужил эталонный дизайн видеокарт NVIDIA, где один вентилятор находится спереди, а другой сзади. Пока компания MSI представила одну такую карту, которая называется MSI Expert RTX4080 Super.

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Посмотрим, насколько тихой и эффективной получилась такая конструкция в исполнении MSI и насколько она может справиться с графическим процессором AD103, который потребляет более 300 Вт? Что ещё интересного может предложить такая система охлаждения и какие у неё особенности?

Упаковка и комплектация

Я уже рассматривал практически все видеокарты RTX4000-серии производства компании MSI. Обошёл вниманием только бюджетные модели Ventus, поскольку там самая урезанная подсистема питания. В новом продукте неизвестно чего ожидать. Например, довелось попробовать серию ASUS ProArt, оставившую не лучшее впечатление.

Карты стоят дорого, и поэтому начинаешь относиться очень настороженно к каждому новому устройству, а если денег много, то всегда можно найти разукомплектованный адаптер RTX4090 на барахолке, обвинить в этом весь мир и лить потом крокодильи слёзы, вспоминая известную поговорку о том, кто платит дважды.

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Коробка крупная, тяжёлая и необычная. Ручки для транспортировки не предусмотрено, хотя здесь она не помешала бы. Спереди мы видим крупное изображение устройства на светлом фоне с серыми лентами. Первая интересная особенность. Карта не относится к серии Gaming. Если не для игр, то для чего ещё нужна такая видеокарта?

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В левом верхнем углу находится логотип компании MSI. Она, как и надпись Expert, выполнена так, что переливается всеми цветами радуги. Справа внизу находится вставка с указанием модели графического процессора.

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На обратной стороне коробки также есть небольшое изображение устройства с двух сторон. Левее указано, что система охлаждения называется Flow Frozr. Информации здесь также мало.

Есть небольшая спецификация внизу, но о каких-то конкретных характеристиках не сообщается. Пора бы уже брать пример с материнских плат, указывать количество фаз питания, а ещё неплохо было бы понимать какие у карты частоты. Могли хотя бы написать, какой нужен блок питания. Только на сайте приходится узнавать, что необходимо как минимум обладать блоком на 750 Вт.

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После открытия коробки обнаруживается каркас из вспененного полиэтилена, где основное пространство занимает видеокарта и ещё есть отсеки для остального комплекта поставки. Бумажки находятся в нише под видеокартой.

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Комплект поставки очень скромный. Есть лишь штанга для поддержки видеокарты, при установке её в горизонтальном положении, а также переходник питания 12VHPWR на три линии 8-pin PCI-e.

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Больше в комплекте поставки ничего нет, кроме инструкции по монтажу. Карта дополнительно упакована в антистатический зеркальный пакет.

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Дизайн и особенности видеокарты

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Габариты видеокарты составляют: 312 х 141 х 61 мм, масса – 1909 г. Для сравнения приведу те же характеристики MSI GeForce RTX 4080 Gaming X Trio: размеры - 337 х 140 х 67 мм, вес – 1876 г.

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Габариты меньше, а карта тяжелее и это не удивительно. Пластиковые только лопасти у вентилятора. Кожух и задняя пластина металлические. Металл дополнительно окрашен серебристой краской. Поверхность матовая.

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Все разъёмы задней панели и сам разъём PCI-e x16 закрыты пластиковыми заглушками.

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Данная видеокарта сильно отличается внешним видом от других устройств компании и это во многом объясняется системой охлаждения, которая тут используется. Например, здесь мы видим два вентилятора, один из которых находится спереди, а другой сзади. Всё это обрамлено металлическим кожухом спереди с декоративной вставкой, имитирующей радиатор в правой части устройства.

Передний кожух плавно переходит в заднюю пластину и может даже показаться, что вся эта конструкция монолитна, но это не так. Элементы просто отлично подогнаны друг к другу и зазоры минимальны.

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При этом сзади все элементы крепления и тыльная сторона печатной платы в области графического процессора также закрыты, что, казалось бы, должно негативно сказываться на теплоотводе. Однако, сняв эту заднюю пластину, видно, что как раз в этой области находится термопрокладка, которая передаёт всё тепло с обратной стороны

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Ещё на задней пластине находится один из вентиляторов диаметром 120 мм. Лопасти его расположены так, что он обеспечивает не приток воздуха внутрь, а наоборот его вытяжку из корпуса. Никакой информации на двигателе нет, но известно, что его максимальная скорость – 2600 об/мин. Кстати, второй вентилятор абсолютно другой и у него скорость выше. Всё это объясняется особенностями радиатора, о которых мы поговорим позже.

С задней стороны печатной платы заметно, что распаяны не все конденсаторы и это настораживает. Также здесь находится ШИМ-контроллер.

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Кулер снимается очень просто. Для этого нужно сначала снять заднюю пластину, а затем открутить специальную монтажную рамку на четырёх винтах. Далее нужно открутить ещё четыре винта, которые прижимают теплосъёмные пластины в области транзисторных сборок.

Чтобы снять верхний кожух, необходимо ещё освободить пару винтов с пластины, где расположены видеовыходы.

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Конструкция радиатора весьма необычная. В основании находится огромная испарительная камера. В верхней её части припаяно шесть медных никелированных тепловых трубок диаметром 6 мм, которые идут вправо и образуют отдельную секцию радиатора для вентилятора, который находится на задней пластине. Трубки пронизывают большое количество алюминиевых пластин, которые расположены вертикально.

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Также прямо сверху испарительной камеры припаян массив алюминиевых пластин, расположенных горизонтально. Воздух, проходя через них, должен выходить за пределы корпуса через отверстия в задней пластине с видеовыходами. Над этой частью радиатора находится другой более производительный вентилятор, обеспечивающий большее давление, чтобы прогнать поток через более плотный радиатор. Также на радиаторе есть пластины для контакта с транзисторными сборками и катушками индуктивности. Контакт осуществляется через терморезинки.

Сам радиатор тяжёлый (920 г) отчасти потому, что все элементы пропаяны. Система обязана быть тихой и производительной и здесь всё реализовано должным образом. При обслуживании устройства штатные терморезинки лучше заменить на качественные жидкие, а на сам кристалл нанести жидкий металл, предварительно сделав хорошую изоляцию, защищающую от его протечки. Да, часто карта висит радиатором вниз, но подстраховаться не помешает.

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Верхний кожух также металлический и в нём находится вентилятор. Он находится в левой части, а в правой есть пластиковая решётка, которая выполняет декоративную функцию.

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Кулер действительно очень тихий и производительный. Вентиляторы не выходят на максимальные обороты даже в тяжёлых режимах и с разгоном, поэтому запас по мощности тут есть. Передний вентилятор развивает максимальную скорость 2900 об/мин. Шум при этом достигает 56 дБ с расстояния 30 см.

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Сами вентиляторы достаточно тихие, но им приходится работать через плотный частокол пластин, поэтому появляется шум.

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После демонтажа кулера, видно, что на плате больше не осталась никаких дополнительных пластин. В правой части на печатной плате есть вырез в форме дуги, который необходим для заднего вентилятора.

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Сама печатная плата не очень крупная. Производители стараются делать их как можно компактнее, преследуя цель экономии. При этом она получается очень нагруженной в тепловом плане и могут возникнуть локальные перегревы. Многие знают, что сама печатная плата тоже участвует в теплоотводе и более крупные размеры косвенно позволяют его улучшить.

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Просто тепло равномернее распределяется по медным слоям устройства и компоненты чувствуют себя комфортнее, успевая справиться с рассеиванием тепла.

Подсистема питания здесь снова разделена на две части. Слева 8 и справа 5 фаз. По сравнению с версией MSI RTX 4080 Gaming X Trio получается на три меньше. При этом распаяны все компоненты и пустых мест нет. Ещё три фазы питания памяти находятся по углам прямоугольника расположения чипов памяти.

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ШИМ-контроллер распаян сзади. Это чип uPI Semiconductor uP9512R. Он достаточно распространённый и на него есть даже схемы по модификации. Он, кстати, обеспечивает только 8 фаз.

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На каждую фазу приходится по одной транзисторной сборке ON Semiconductor NCP302150 (50А) и одной ферритовой катушке индуктивности. Силовые элементы распаяны все и пустых мест больше нет.

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По центру находится графический процессор NVIDIA AD103-400-A1, он же RTX 4080 Super. Чип изготовлен на 44 неделе 2023 года. Защитной рамки нет даже пластиковой, поэтому рекомендуется всё делать аккуратно и бережно.

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Микросхемы памяти распаяны только спереди. Здесь также используются микросхемы производства компании Micron.

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Дополнительное питание подаётся на видеокарту через новый, но уже легендарный разъём 12VHPWR. В комплекте есть переходник на 3 линии по 8-pin PCI-e.

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На задней панели находится классический набор видеовыходов.

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  • Три разъема Display Port;
  • Один разъем HDMI 2.1.

В верхней части рядом с разъёмами питания размещен переключатель двух режимов работы устройства: тихий и игровой.

Тестовая конфигурация

Тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4080 Super Expert 16 Гбайт проводилось на следующей конфигурации:

  • Процессор: Intel Core i7-14700KF;
  • Материнская плата: ASUS ROG Maximus Z690 Apex;
  • Охлаждение: AIO Deepcool LS720;
  • Термоинтерфейс: GD900-1;
  • Память: 2 x 16 Гбайт DDR5-7200 KingBank;
  • Видеокарта: MSI GeForce RTX 4080 Super Expert 16 Гбайт (2295 / 2610/ 1438 МГц (ядро/boost/память));
  • Накопитель: A-Data XPG Legend 960 MAX 1 Тбайт;
  • Блок питания: XPG CyberCore 1300W, 1300 Ватт.

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Все вентиляторы, включая встроенный в БП, в ходе тестирования уровня шума были отключены. Тестирование видеокарт я всегда провожу на заводском термоинтерфейсе. Температура в помещении находилась на уровне 23°C, шум составлял 27.4 дБ.

Стандартные частоты и разгон

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Видеокарта большая и крупная, поэтому сможет поместиться не в любом корпусе, даже несмотря на то, что она компактнее той же MSI RTX 4080 Gaming X Trio. В целом это касается большого числа флагманских видеокарт 4000-линейки NVIDIA. У меня проблем с установкой не возникло, но при покупке габариты нужно учитывать так, чтобы получалось с запасом.

Вентиляторы на этой карте включаются только при старте системы. Затем они останавливаются.

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Такая схема используется не впервые. Большой массивный радиатор может справиться с мощным чипом в пассиве, если частоты его падают до 300 МГц. При достижении 50°C вентиляторы запускаются.

С режимом без нагрузки всё ясно, а теперь запустим «бублик» и заодно посмотрим на работу карты с вентиляторами.

Я уже сообщал, что на 100% мощности вентиляторы работают по-разному. Шум при этом составляет 56 дБ с расстояния 30 см.

В обычном режиме в «бублике» вентилятор работает только на 44% от полной мощности, что составляет 1415 об/мин. Даже в таком режиме получается относительно комфортный уровень шума – 38,5 дБ. В «волосатом бублике» карта потребляет около 320 Вт. Это не мало, но смотря с чем сравнивать. Пора переходить к тестированию.

3DMark Speed Way:

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3DMark Port Royal:

450x232 33 KB. Big one: 1500x772 227 KB

3DMark Solar Bay:

450x232 35 KB. Big one: 1500x772 242 KB

3DMark Time Spy:

450x232 34 KB. Big one: 1500x772 234 KB

Superposition 4K:

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Cyberpunk 2077, 4K, трассировка ультра:

450x240 20 KB. Big one: 1500x800 138 KB

Cyberpunk 2077, 4K, трассировка ультра, DLSS выкл.:

450x240 20 KB. Big one: 1500x800 134 KB

Разгон у видеокарты есть, причём очень неплохой. Она может уйти за 3 ГГц по GPU и при этом потребление может достигать практически 400 Вт. Именно поэтому здесь такая мощная система охлаждения. Однако при обычной игровой эксплуатации я бы всё же не разгонял карту, а сконцентрировался на даунвольтинге и оптимизации напряжений.

3DMark Speed Way:

450x232 32 KB. Big one: 1500x773 223 KB

3DMark Port Royal:

450x232 32 KB. Big one: 1500x773 218 KB

3DMark Solar Bay:

450x232 35 KB. Big one: 1500x773 240 KB

3DMark Time Spy:

450x232 33 KB. Big one: 1500x773 230 KB

Superposition 4K:

450x221 31 KB. Big one: 1500x736 249 KB

Cyberpunk 2077, 4K, трассировка ультра:

450x241 20 KB. Big one: 1500x802 138 KB

Cyberpunk 2077, 4K, трассировка ультра, DLSS выкл.;

450x241 19 KB. Big one: 1500x802 135 KB

Посмотрим на карту через тепловизор. Самое горячее место обнаружить здесь непросто, ведь вся карта одета в металлический чехол. Нагрев заметен в месте выхлопа горячего воздуха.

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Ничего криминального снаружи не видно. Задняя пластина тоже нагревается слабо.

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Заключение

Если коротко, то мне карта понравилась. MSI GeForce RTX 4080 Super Expert – это всё тот же огромный и тяжёлый монстр, который можно разместить не в любой сборке, но мне в такой конструкции удалось найти несколько плюсов.

Начнём с того, что вентиляторы здесь независимы друг от друга, они огромные и в диаметре достигают 120 мм. Видеокарт с такими крупными вентиляторами не так много. Кроме этого, они достаточно тихие, если не выкручивать их скорость на максимум. Весь кожух карты металлический и если его передняя часть практически не участвует в охлаждении, то задняя пластина через термопрокладку сообщается с тыльной стороной печатной платы в области графического процессора, что позволяет эффективнее рассеивать тепло. Нечто подобное было у меня давно, и карта называлась Gigabyte GA-660 Plus TNT2 Pro.

Ещё в системе охлаждения видеокарты MSI GeForce RTX 4080 Super Expert используется оригинальный радиатор с огромной испарительной камерой. Это реально одна из самых больших камер, которые я когда-либо видел. Несмотря на наличие всего шести тепловых трубок, этот радиатор весит почти 1 кг. Однако, наиболее важно то, что он использует комбинированную систему охлаждения. Правая часть радиатора оптимизирована на прохождения воздуха сквозь него, а левая предполагает технологию продувки воздуха сквозь пластины и выхлоп горячего потока за пределы корпуса. Мне показалось, что это ключевое достоинство подобной системы охлаждения потому, что этим обычно славятся видеокарты с кулером турбинного типа.

Здесь же получается что-то среднее и мне это показалось очень интересным. Однако могут возникнуть подозрения на тему того, как эта конструкция будет вести себя на длинной дистанции. Будет ли радиатор забиваться пылью и как часто придётся обслуживать карту. Подсветки нет. Кто-то сильно расстроится на этот счёт, но по мне в этом нет ничего страшного и сейчас продаётся множество различных RGB лент. Что касается разгона, то он у карты стандартный, как и подсистема питания. Она не порезана и в целом реализована неплохо. Также хочу напомнить, что производительность RTX4080 Super практически равна обычной RTX 4080, поэтому я бы не гонялся за такой видеокартой, только если повернётся очень симпатичное предложение.

Андрей Понкратов aka wildchaser

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