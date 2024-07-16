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Вступление

Некоторые пользователи уже затаились в ожидании очередного поколения видеокарт от компании NVIDIA. Дядя в куртке обещал своим поклонникам очередной аттракцион невиданной щедрости, но скорее всего она в очередной раз может распространится только на флагманские решения. Пока же с полок сметают существующее поколение видеокарт, которое пополнилось новыми моделями с приставкой Super.

Здесь получилось как-то странно. Основную прибавку в производительности получила как раз младшая карта RTX4070 Super. Как-то поинтереснее стала выглядеть RTX4070Ti Super и то только за счёт того, что ей докинули ещё 4 Гб памяти. В итоге получилась самая бюджетная карта RTX4000-серии с 16 Гб на борту. А что RTX4080 Super? На бумаге это должен был быть какой-то ошеломительный прорыв, но по факту вышла совсем слабая прибавка по сравнению с обычной RTX4080, и пользователи остались недовольны. Но кто бы о них думал, когда сейчас появилось новое направление, которое называется ИИ.

Производители самих видеокарт подготовились к подобному сюрпризу и некоторые из них, по традиции, предложили покупателям совершенно новые продукты с каким-то необычным дизайном и характеристиками. Последняя более-менее необычная и интересная карта, которую я держал в руках называлась ASUS RTX4080 Noctua Edition. Это в общем-то был обычный TUF Gaming, но с уникальной системой охлаждения от известной компании Noctua.

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Компания MSI тоже решила немного поэкспериментировать, но делать это самостоятельно, не вступая в какие-либо коллаборации. Вдохновением послужил эталонный дизайн видеокарт NVIDIA, где один вентилятор находится спереди, а другой сзади. Пока компания MSI представила одну такую карту, которая называется MSI Expert RTX4080 Super.

Посмотрим, насколько тихой и эффективной получилась такая конструкция в исполнении MSI и насколько она может справиться с графическим процессором AD103, который потребляет более 300 Вт? Что ещё интересного может предложить такая система охлаждения и какие у неё особенности?

Упаковка и комплектация

Я уже рассматривал практически все видеокарты RTX4000-серии производства компании MSI. Обошёл вниманием только бюджетные модели Ventus, поскольку там самая урезанная подсистема питания. В новом продукте неизвестно чего ожидать. Например, довелось попробовать серию ASUS ProArt, оставившую не лучшее впечатление.

Карты стоят дорого, и поэтому начинаешь относиться очень настороженно к каждому новому устройству, а если денег много, то всегда можно найти разукомплектованный адаптер RTX4090 на барахолке, обвинить в этом весь мир и лить потом крокодильи слёзы, вспоминая известную поговорку о том, кто платит дважды.

Коробка крупная, тяжёлая и необычная. Ручки для транспортировки не предусмотрено, хотя здесь она не помешала бы. Спереди мы видим крупное изображение устройства на светлом фоне с серыми лентами. Первая интересная особенность. Карта не относится к серии Gaming. Если не для игр, то для чего ещё нужна такая видеокарта?

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В левом верхнем углу находится логотип компании MSI. Она, как и надпись Expert, выполнена так, что переливается всеми цветами радуги. Справа внизу находится вставка с указанием модели графического процессора.

На обратной стороне коробки также есть небольшое изображение устройства с двух сторон. Левее указано, что система охлаждения называется Flow Frozr. Информации здесь также мало.

Есть небольшая спецификация внизу, но о каких-то конкретных характеристиках не сообщается. Пора бы уже брать пример с материнских плат, указывать количество фаз питания, а ещё неплохо было бы понимать какие у карты частоты. Могли хотя бы написать, какой нужен блок питания. Только на сайте приходится узнавать, что необходимо как минимум обладать блоком на 750 Вт.

После открытия коробки обнаруживается каркас из вспененного полиэтилена, где основное пространство занимает видеокарта и ещё есть отсеки для остального комплекта поставки. Бумажки находятся в нише под видеокартой.

Комплект поставки очень скромный. Есть лишь штанга для поддержки видеокарты, при установке её в горизонтальном положении, а также переходник питания 12VHPWR на три линии 8-pin PCI-e.

Больше в комплекте поставки ничего нет, кроме инструкции по монтажу. Карта дополнительно упакована в антистатический зеркальный пакет.

Дизайн и особенности видеокарты

Габариты видеокарты составляют: 312 х 141 х 61 мм, масса – 1909 г. Для сравнения приведу те же характеристики MSI GeForce RTX 4080 Gaming X Trio: размеры - 337 х 140 х 67 мм, вес – 1876 г.

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Габариты меньше, а карта тяжелее и это не удивительно. Пластиковые только лопасти у вентилятора. Кожух и задняя пластина металлические. Металл дополнительно окрашен серебристой краской. Поверхность матовая.

Все разъёмы задней панели и сам разъём PCI-e x16 закрыты пластиковыми заглушками.

Данная видеокарта сильно отличается внешним видом от других устройств компании и это во многом объясняется системой охлаждения, которая тут используется. Например, здесь мы видим два вентилятора, один из которых находится спереди, а другой сзади. Всё это обрамлено металлическим кожухом спереди с декоративной вставкой, имитирующей радиатор в правой части устройства.

Передний кожух плавно переходит в заднюю пластину и может даже показаться, что вся эта конструкция монолитна, но это не так. Элементы просто отлично подогнаны друг к другу и зазоры минимальны.

При этом сзади все элементы крепления и тыльная сторона печатной платы в области графического процессора также закрыты, что, казалось бы, должно негативно сказываться на теплоотводе. Однако, сняв эту заднюю пластину, видно, что как раз в этой области находится термопрокладка, которая передаёт всё тепло с обратной стороны

Ещё на задней пластине находится один из вентиляторов диаметром 120 мм. Лопасти его расположены так, что он обеспечивает не приток воздуха внутрь, а наоборот его вытяжку из корпуса. Никакой информации на двигателе нет, но известно, что его максимальная скорость – 2600 об/мин. Кстати, второй вентилятор абсолютно другой и у него скорость выше. Всё это объясняется особенностями радиатора, о которых мы поговорим позже.

С задней стороны печатной платы заметно, что распаяны не все конденсаторы и это настораживает. Также здесь находится ШИМ-контроллер.

Кулер снимается очень просто. Для этого нужно сначала снять заднюю пластину, а затем открутить специальную монтажную рамку на четырёх винтах. Далее нужно открутить ещё четыре винта, которые прижимают теплосъёмные пластины в области транзисторных сборок.

Чтобы снять верхний кожух, необходимо ещё освободить пару винтов с пластины, где расположены видеовыходы.

Конструкция радиатора весьма необычная. В основании находится огромная испарительная камера. В верхней её части припаяно шесть медных никелированных тепловых трубок диаметром 6 мм, которые идут вправо и образуют отдельную секцию радиатора для вентилятора, который находится на задней пластине. Трубки пронизывают большое количество алюминиевых пластин, которые расположены вертикально.

Также прямо сверху испарительной камеры припаян массив алюминиевых пластин, расположенных горизонтально. Воздух, проходя через них, должен выходить за пределы корпуса через отверстия в задней пластине с видеовыходами. Над этой частью радиатора находится другой более производительный вентилятор, обеспечивающий большее давление, чтобы прогнать поток через более плотный радиатор. Также на радиаторе есть пластины для контакта с транзисторными сборками и катушками индуктивности. Контакт осуществляется через терморезинки.

Сам радиатор тяжёлый (920 г) отчасти потому, что все элементы пропаяны. Система обязана быть тихой и производительной и здесь всё реализовано должным образом. При обслуживании устройства штатные терморезинки лучше заменить на качественные жидкие, а на сам кристалл нанести жидкий металл, предварительно сделав хорошую изоляцию, защищающую от его протечки. Да, часто карта висит радиатором вниз, но подстраховаться не помешает.

Верхний кожух также металлический и в нём находится вентилятор. Он находится в левой части, а в правой есть пластиковая решётка, которая выполняет декоративную функцию.

Кулер действительно очень тихий и производительный. Вентиляторы не выходят на максимальные обороты даже в тяжёлых режимах и с разгоном, поэтому запас по мощности тут есть. Передний вентилятор развивает максимальную скорость 2900 об/мин. Шум при этом достигает 56 дБ с расстояния 30 см.

Сами вентиляторы достаточно тихие, но им приходится работать через плотный частокол пластин, поэтому появляется шум.

После демонтажа кулера, видно, что на плате больше не осталась никаких дополнительных пластин. В правой части на печатной плате есть вырез в форме дуги, который необходим для заднего вентилятора.

Сама печатная плата не очень крупная. Производители стараются делать их как можно компактнее, преследуя цель экономии. При этом она получается очень нагруженной в тепловом плане и могут возникнуть локальные перегревы. Многие знают, что сама печатная плата тоже участвует в теплоотводе и более крупные размеры косвенно позволяют его улучшить.

Просто тепло равномернее распределяется по медным слоям устройства и компоненты чувствуют себя комфортнее, успевая справиться с рассеиванием тепла.

Подсистема питания здесь снова разделена на две части. Слева 8 и справа 5 фаз. По сравнению с версией MSI RTX 4080 Gaming X Trio получается на три меньше. При этом распаяны все компоненты и пустых мест нет. Ещё три фазы питания памяти находятся по углам прямоугольника расположения чипов памяти.

ШИМ-контроллер распаян сзади. Это чип uPI Semiconductor uP9512R. Он достаточно распространённый и на него есть даже схемы по модификации. Он, кстати, обеспечивает только 8 фаз.

На каждую фазу приходится по одной транзисторной сборке ON Semiconductor NCP302150 (50А) и одной ферритовой катушке индуктивности. Силовые элементы распаяны все и пустых мест больше нет.

По центру находится графический процессор NVIDIA AD103-400-A1, он же RTX 4080 Super. Чип изготовлен на 44 неделе 2023 года. Защитной рамки нет даже пластиковой, поэтому рекомендуется всё делать аккуратно и бережно.

Микросхемы памяти распаяны только спереди. Здесь также используются микросхемы производства компании Micron.

Дополнительное питание подаётся на видеокарту через новый, но уже легендарный разъём 12VHPWR. В комплекте есть переходник на 3 линии по 8-pin PCI-e.

На задней панели находится классический набор видеовыходов.

Три разъема Display Port;

Один разъем HDMI 2.1.

В верхней части рядом с разъёмами питания размещен переключатель двух режимов работы устройства: тихий и игровой.

Тестовая конфигурация

Тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4080 Super Expert 16 Гбайт проводилось на следующей конфигурации:

Процессор: Intel Core i7-14700KF;

Материнская плата: ASUS ROG Maximus Z690 Apex;

Охлаждение: AIO Deepcool LS720;

Термоинтерфейс: GD900-1;

Память: 2 x 16 Гбайт DDR5-7200 KingBank;

Видеокарта: MSI GeForce RTX 4080 Super Expert 16 Гбайт (2295 / 2610/ 1438 МГц (ядро/boost/память));

Накопитель: A-Data XPG Legend 960 MAX 1 Тбайт;

Блок питания: XPG CyberCore 1300W, 1300 Ватт.

Все вентиляторы, включая встроенный в БП, в ходе тестирования уровня шума были отключены. Тестирование видеокарт я всегда провожу на заводском термоинтерфейсе. Температура в помещении находилась на уровне 23°C, шум составлял 27.4 дБ.

Стандартные частоты и разгон

Видеокарта большая и крупная, поэтому сможет поместиться не в любом корпусе, даже несмотря на то, что она компактнее той же MSI RTX 4080 Gaming X Trio. В целом это касается большого числа флагманских видеокарт 4000-линейки NVIDIA. У меня проблем с установкой не возникло, но при покупке габариты нужно учитывать так, чтобы получалось с запасом.

Вентиляторы на этой карте включаются только при старте системы. Затем они останавливаются.

Такая схема используется не впервые. Большой массивный радиатор может справиться с мощным чипом в пассиве, если частоты его падают до 300 МГц. При достижении 50°C вентиляторы запускаются.

С режимом без нагрузки всё ясно, а теперь запустим «бублик» и заодно посмотрим на работу карты с вентиляторами.

Я уже сообщал, что на 100% мощности вентиляторы работают по-разному. Шум при этом составляет 56 дБ с расстояния 30 см.

В обычном режиме в «бублике» вентилятор работает только на 44% от полной мощности, что составляет 1415 об/мин. Даже в таком режиме получается относительно комфортный уровень шума – 38,5 дБ. В «волосатом бублике» карта потребляет около 320 Вт. Это не мало, но смотря с чем сравнивать. Пора переходить к тестированию.

3DMark Speed Way:

3DMark Port Royal:

3DMark Solar Bay:

3DMark Time Spy:

Superposition 4K:

Cyberpunk 2077, 4K, трассировка ультра:

Cyberpunk 2077, 4K, трассировка ультра, DLSS выкл.:

Разгон у видеокарты есть, причём очень неплохой. Она может уйти за 3 ГГц по GPU и при этом потребление может достигать практически 400 Вт. Именно поэтому здесь такая мощная система охлаждения. Однако при обычной игровой эксплуатации я бы всё же не разгонял карту, а сконцентрировался на даунвольтинге и оптимизации напряжений.

3DMark Speed Way:

3DMark Port Royal:

3DMark Solar Bay:

3DMark Time Spy:

Superposition 4K:

Cyberpunk 2077, 4K, трассировка ультра:

Cyberpunk 2077, 4K, трассировка ультра, DLSS выкл.;

Посмотрим на карту через тепловизор. Самое горячее место обнаружить здесь непросто, ведь вся карта одета в металлический чехол. Нагрев заметен в месте выхлопа горячего воздуха.

Ничего криминального снаружи не видно. Задняя пластина тоже нагревается слабо.

Заключение

Если коротко, то мне карта понравилась. MSI GeForce RTX 4080 Super Expert – это всё тот же огромный и тяжёлый монстр, который можно разместить не в любой сборке, но мне в такой конструкции удалось найти несколько плюсов.

Начнём с того, что вентиляторы здесь независимы друг от друга, они огромные и в диаметре достигают 120 мм. Видеокарт с такими крупными вентиляторами не так много. Кроме этого, они достаточно тихие, если не выкручивать их скорость на максимум. Весь кожух карты металлический и если его передняя часть практически не участвует в охлаждении, то задняя пластина через термопрокладку сообщается с тыльной стороной печатной платы в области графического процессора, что позволяет эффективнее рассеивать тепло. Нечто подобное было у меня давно, и карта называлась Gigabyte GA-660 Plus TNT2 Pro.

Ещё в системе охлаждения видеокарты MSI GeForce RTX 4080 Super Expert используется оригинальный радиатор с огромной испарительной камерой. Это реально одна из самых больших камер, которые я когда-либо видел. Несмотря на наличие всего шести тепловых трубок, этот радиатор весит почти 1 кг. Однако, наиболее важно то, что он использует комбинированную систему охлаждения. Правая часть радиатора оптимизирована на прохождения воздуха сквозь него, а левая предполагает технологию продувки воздуха сквозь пластины и выхлоп горячего потока за пределы корпуса. Мне показалось, что это ключевое достоинство подобной системы охлаждения потому, что этим обычно славятся видеокарты с кулером турбинного типа.

Здесь же получается что-то среднее и мне это показалось очень интересным. Однако могут возникнуть подозрения на тему того, как эта конструкция будет вести себя на длинной дистанции. Будет ли радиатор забиваться пылью и как часто придётся обслуживать карту. Подсветки нет. Кто-то сильно расстроится на этот счёт, но по мне в этом нет ничего страшного и сейчас продаётся множество различных RGB лент. Что касается разгона, то он у карты стандартный, как и подсистема питания. Она не порезана и в целом реализована неплохо. Также хочу напомнить, что производительность RTX4080 Super практически равна обычной RTX 4080, поэтому я бы не гонялся за такой видеокартой, только если повернётся очень симпатичное предложение.

Андрей Понкратов aka wildchaser