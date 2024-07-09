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Вступление

Внешние интерфейсы компьютера всегда играли важную роль для подключения различной периферии. Скорость их постепенно увеличивалась. Какие-то из них сегодня напрочь исчезли, а некоторые из них обрели большую популярность, модернизировались и дошли до наших дней, демонстрируя высокую пропускную способность и отличную совместимость с прошлыми поколениями. Наиболее популярным является USB, однако не все помнят, что он не всегда был востребован для всего спектра оборудования.

Например, в эпоху DV-камер для передачи данных широко использовался IEEE1394, он же FireWire. Сам перегонял по нему видео с цифровой камеры, но было это уже давно и сегодня об этом стандарте мало кто помнит. Однако в те времена соответствующие контроллеры распаивались на материнских платах, и они оснащались специальными разъёмами на задней панели либо внутренним разъемом для подключения специальной планки с таким портом. Если c USB 2.0 он ещё мог бороться, то USB 3.0 его окончательно похоронил, поскольку скорость выросла с 480 Мбит/с до 5 Гбит/с. Далее вышел USB 3.1, который обеспечивал 10 Гбит/с, и потом началась чехарда с переименованиями в USB 3.2 Gen2. Где-то в этот же момент появился новый разъём USB Type-C. Это объясняется тем, что требования по питанию выросли и внешние устройства начали потреблять больше, а смартфоны нужно было заряжать быстрее. И вот мы дошли до того, что USB Type-C появился даже в «яблочных» смартфонах.

У разъёма USB Type-C есть ряд несомненных преимуществ и его потенциал пока не раскрыт. Например, коннектор можно устанавливать любой стороной и это достаточно важно. Ещё у него 24 контакта, по 12 на каждую сторону. Сейчас этот интерфейс остановился на скорости передачи данных 40 Гбит/с, для чего используются стандарты USB 4.0, а также Thunderbolt 3 и 4. Это очень похоже на значения интерфейса PCI-e Gen3 x4 (32 Гбит/с), а сегодня мейнстримом стал PCI-e Gen4 x4 (64 Гбит/с), что может напомнить о современных накопителях M.2. Это не значит, что раньше не было попыток организовать подключение накопителей. Например, кто-то может вспомнить про eSATA, но что-то не срослось. И вот начали появляться первые устройства для передачи данных по новому интерфейсу USB 4.0. Сегодня мы рассмотрим не какой-то готовый накопитель, а внешний контейнер для установки SSD M.2 устройства, чтобы обеспечить максимальную передачу данных на скорости до 40 Гбит/с. Это модель компании Ugreen, которая называется CM642.

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Протестируем данную модель и узнаем, насколько всё соответствует заявленным характеристикам. Для этого нам понадобится SSD M.2 накопитель, и я выбрал бюджетную модель на безбуферном контроллере Maxio MAP1602 с заявленной скоростью чтения до 7400 Мбайт/с.

Упаковка и комплектация

Устройство поставляется в небольшой коробке из плотного картона с цветной полиграфией. Спереди можно заметить изображение самого устройства, а также есть надпись, которая даёт понимание о максимальной скорости передачи данных – 40 Гбит/с.

В левом верхнем углу есть чёрная вставка с логотипом производителя. Ниже заявлена поддержка технологий UASP и TRIM. Также сказано, что есть хорошая система охлаждения, которая состоит из алюминиевого корпуса и маленького вентилятора. Ещё нам сообщают, что устройство поддерживается несколькими операционными системами.

Внизу сказано, что устройство предназначено для накопителей SSD M.2 и интерфейса USB 4. Мелкими буквами добавлено, что есть совместимость с Thunderbolt 4 и Thunderbolt 3.

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С обратной стороны есть небольшая спецификация, но она недостаточно подробна. Например, я ничего не понял про реальные показатели скоростей. Например, можно было указать, что в случае установки быстрого накопителя PCI-e x4 Gen4 можно будет получить скорость в районе 3500 Мбайт/с на чтение и запись. Понятно, что в обычном слоте M.2 на материнской плате от такого накопителя мы можем ожидать скорость вдвое выше, но здесь она уже ограничивается возможностями интерфейса.

Также ничего не сказано про используемый контроллер и какие вообще режимы доступны. Благо в комплекте есть инструкция, из которой хоть что-то можно понять, но хотелось бы увидеть именно подробную таблицу соответствий скорости накопителя, интерфейса подключения с реальным ожиданием скоростей. Пусть хотя бы указали приблизительные диапазоны.

Ладно, открываем коробку и смотрим, что там внутри, но прежде посмотрим на одну из боковин, где есть наклейка со штрих-кодом и номером модели.

Внутри коробки находится чёрный картонный лоток. Он тоже достаточно плотный, поэтому в целом защита тут хорошая. Здесь мы видим небольшую чёрную коробочку с комплектом поставки и само устройство, находящееся в белом пакете.

Комплект не очень большой. Есть два небольших кабеля длиной около 30 см. Один с разъёмами USB Type-C - USB Type-C, а другой USB Type-C - USB Type-A. Максимальной скорости можно добиться только с первым кабелем. Также есть маленькая отвёртка и толстая термопрокладка. Толщина её около 2 мм. Ещё есть один винт крепления. Как оказывается он запасной.

Также в комплекте есть две инструкции.

Устройство контейнера

Коробочка получается достаточно увесистая. Пустое устройство весит ровно 200 г. Корпус выполнен из алюминиевого сплава и состоит из нижней части и крышки. Снаружи устройство защищено силиконовым каркасом синего цвета.

Это каркас достаточно эластичный и легко снимается. При этом он защищает рёбра этого «кирпича» от механических повреждений при падении. Глупо предполагать, что он как-то гасит энергию удара или внутренние колебания. Известно, что ключевым достоинством твердотельных накопителей является как раз защита от ударов и падений. Если упал включенный ноутбук с обычным жёстким диском, то скорее всего с ним придётся проститься, а вот если там установлен SSD, то он переживёт этот ноутбук, даже если он развалится на части. Разумеется, можно взять топор и разрубить ноутбук вместе с накопителем, но мы не рассматриваем таких экстремальных ситуаций. Речь лишь про какие-то незначительные удары при транспортировке.

Кстати, я на практике сталкивался с такими случаями и жёсткие диски менял не один раз, хотя удары мне казались совсем лёгкими.

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Корпус похож на простой брусок из алюминиевого сплава, который окрашен в сине-серый нейтральный цвет. На верхней крышке есть золотая вставка, которая имитирует радиатор потому, что на ней есть даже маленькие рёбра. Она действительно выполняет данную функцию потому, что именно ей приходится контактировать через термопрокладку с контроллером и микросхемами NAND FLASH памяти.

Крышка фиксируется одним единственным винтом. Далее она сдвигается и можно увидеть, что она дополнительно фиксируется специальными выступами, которые вставляются в пазы. Верхняя крышка состоит из нескольких элементов, которые собраны в одну конструкцию.

Внутри мы видим пластиковую нишу, где находится печатная плата. И есть прорези, через которые виднеется вентилятор.

Плата предназначена для установки M.2 накопителя с ключами M или M+B. Речь идёт про NVMe накопитель размером 2230, 2242, 2260 и 2280. Последний самый распространённый. Также внутри на печатной плате можно заметить винт, который можно устанавливать в одно из четырёх положений, чтобы зафиксировать накопитель. С одной из сторон находится слот, куда накопитель устанавливается.

Я не стал разламывать защёлки, чтобы не повредить устройство, но известно, что с противоположной стороны материнской платы находится контроллер ASMedia ASM2464PD. По сути, это мост между интерфейсом PCI-e x4 Gen4 и USB 4.0/Thunderbolt. Чтобы получить максимальную скорость (~3500/3500 Мбайт/с), необходимо подключать комплектным или аналогичным кабелем к порту USB 4.0, Thunderbolt. При подключении к порту USB 3.1 скорость будет снижаться до предельно допустимых данного типа пропускной способности (~1000/1000 Мбайт/с), при подключении к порту USB 3.0, 3.1 Type-A - (~500/500 Мбайт/с).

Это всё есть в инструкции к устройству, но ничего не сказано про USB 3.2 Gen2x2 (20 Гбит/с). Оказывается, что этот режим тоже работает и можно ожидать результата в 2000/2000 Мбайт/с.

Известно, что быстрые накопители с интерфейсом PCI-e x4 Gen4 достаточно горячие и поэтому производитель предусмотрел маленький вентилятор. Для этого в корпусе предусмотрены специальные вентиляционные отверстия для прохождения воздуха.

На самом устройстве есть только один порт USB Type-C и индикатор активности в верхней части, который видно на верхней крышке. Больше ничего интересного тут нет, всё просто и поэтому пора переходить к тестированию.

Тестовый стенд

Тестирование SSD контейнера Ugreen CM642 проводилось в составе следующей конфигурации:

Процессор: Intel Core i7 14700K;

Охлаждение: AIO Deepcool LS720;

Термоинтерфейс: GD900-1;

Материнская плата: ASUS ROG Maximus Z690 Apex;

Материнская плата: ASUS ROG Maximus Z690 Hero;

Память: 2 x 16 Гбайт DDR5-7200 KingBank;

Видеокарта: NVIDIA GeForce GT 1030

Накопитель: Hikvision G4000 1 Тбайт;

Накопитель: A-Data XPG Legend 960 MAX 1 Тбайт;

Блок питания: XPG CyberCore 1300W, 1300 Ватт.

Результаты тестов

Найти сегодня материнскую плату или компьютер с интерфейсом USB 4.0 не так просто. В основном это современные флагманские продукты, новые ноутбуки или мини-ПК на современных платформах.

У меня под руками ничего похожего не оказалось. Была лишь тестовая плата ASUS ROG Maximus Z690 Apex, но там нет Thunderbolt или USB 4.0. Поэтому сначала я провел один тест с интерфейсом USB 3.2 Gen2x2, потом раздобыл материнскую плату ASUS ROG Maximus Z690 Hero, где есть хотя бы Thunderbolt 4.

CrystalDiskInfo (USB 3.2 Gen2x2):

CrystalDiskInfo (Thunderbolt 4):

CrystalDiskMark (USB 3.2 Gen2x2):

CrystalDiskMark (Thunderbolt 4):

AS SSD Benchmark:

Anvil’s Benchmark:

AIDA64 Disk Benchmark:

AIDA64 Disk Benchmark (линейное чтение):

AIDA64 Disk Benchmark (случайное чтение):

AIDA64 Disk Benchmark (линейная запись):

AIDA64 Disk Benchmark (случайная запись):

ATTO Disk Benchmark:

Что с реальной записью? Решил переписать папку с игрой Red Dead Redemption 2 размером около 230 Гбайт. Поначалу всё идёт неплохо.

Далее, когда остаётся где-то 60 Гбайт, скорость заметно падает. Похоже, что у безбуферного накопителя просто заканчивается SLC кэш. Поэтому нужно ещё правильно подобрать накопитель. Можно было бы всё это списать на троттлинг, но температура контроллера не поднимается выше 73°C.

Корпус нагревается не очень сильно и в моём случае вентилятора я даже не слышал, поэтому сложно понять, работает ли он вообще, а каких-то утилит фирменных нет, чтобы посмотреть на его тахометр.

Софтовая часть – это, на мой взгляд, самое слабое место тестируемого устройства. Можно использовать сторонний софт для создания бэкапов и переноса или резервирования копий важных данных, но хотелось бы получить всё это сразу из коробки, ведь и так приходится тратиться на накопитель.

Заключение

Ugreen CM642 позволяет создать быструю и универсальную убер-флешку, которая может соперничать по скоростям с интерфейсом PCI-e Gen3 x4, что для портативного устройства, выполняющего функцию передачи данных, очень круто. Кому это может пригодиться? Сегодня можно переносить огромные объёмы данных, содержащих видео высокого разрешения или массивные проекты. Для этих целей устройство подходит идеально, причём оно обеспечивает не только высокую скорость, но и надёжность. Для этого предусмотрен массивный корпус из алюминия и каркас из резины, который защищает рёбра устройства от механических воздействий при падении. Всё сделано максимально просто и продумано.

Особое внимание уделено охлаждению потому, что быстрые SSD M.2 накопители склонны к высокому нагреву. Поэтому производитель не только сделал корпус из алюминия, чтобы устройство лучше охлаждалось, но и добавил небольшой вентилятор для тех случаев, когда температуры будут совсем критичными. Я такого не наблюдал, поскольку накопители на базе контроллера MAXIO MAP1602 не очень горячие, но и скорость их совсем не рекордная. Здесь же скрывается ещё один жирный плюс – пользователь сам вправе выбрать то устройство, которое ему будет необходимо для работы.

Можно установить накопитель хоть на 8 ТБ, если это будет нужно. Скорость же будет ограничиваться интерфейсом USB 4.0 / Thunderbolt 4. На данный момент ничего быстрее нет. Также устройство может работать с интерфейсом USB 3.2 Gen2x2 (20 Гбит/с). Я специально это проверил, чтобы убедиться, что такой вариант возможен и скорость упадёт не катастрофически. Остаётся совместимость с обычным USB 3.2 Gen2, но тут уже нужно понимать, что скорость будет ниже и, возможно, будет разумнее изначально купить устройство под этот интерфейс, чтобы сэкономить значительную сумму. Кстати, удовольствие это получается не дешёвое, но я давно купил себе похожий контейнер как раз с интерфейсом USB 3.2 Gen2, пользуюсь им значительное время и всё устраивает.

В итоге всё больше зависит от объёма переносимых данных и времени, которое вы готовы затратить на их копирование. Возможно, будет разумнее купить простую флешку за 500 рублей и слушать аудиокниги в автомобиле, что я тоже делаю. Поэтому для каждой задачи лучше подходит свой инструмент.

Андрей Понкратов aka wildchaser