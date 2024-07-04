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Обзор ноутбука ASUS Vivobook S15 OLED (2024)

Компания ASUS выпустила красивую, легкую и функциональную новинку с OLED дисплеем на платформе Intel Meteor Lake, которая обеспечивает хороший уровень производительности.
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Оглавление

Вступление

Современный ноутбук – это не только красиво и удобно, но ещё и достаточно производительно и всегда под руками. Сам я давно уже пользуюсь ноутбуком во многом благодаря экрану. Можно, конечно, купить OLED монитор, но стоить он будет практически как ноутбук. Пользоваться другим экраном уже сложно себя заставить потому, что OLED матрица обеспечивает отличные яркие и насыщенные цвета, а чёрный цвет действительно чёрный, нет засветок по краям и пользоваться таким экраном одно удовольствие.

Играют на ноутбуках далеко не все пользователи, а обычно это универсальный инструмент для офисной работы и мультимедиа. Здесь, правда, приходится подключать внешние колонки, чтобы получить хороший звук. Также при желании к ноутбуку можно подключить дополнительный монитор, клавиатуру, мышь и прочую периферию. Если не играть в компьютерные игры, то зачастую вполне достаточно мощностей интегрированного видео. Кроме этого, его производительность от поколения к поколению периодически увеличивается. Особенно это заметно на процессорах AMD.

Однако сейчас у производителей начался бум на использование специальных вычислительных блоков для ускорения вычислений в области ИИ. На данный момент это выглядит больше, как какая-то маркетинговая уловка. Крупные софтверные гиганты, такие как Microsoft, продвигают своё программное обеспечение, такое как Copilot, для погружения в мир ИИ. При этом они заручаются аппаратной поддержкой со стороны производителей процессоров и такие гиганты как Intel и AMD стали внедрять соответствующие вычислительные мощности в свои новые мобильные процессоры. Это же касается чипов производства Apple и Qualcomm. Последняя компания вообще планирует захватить рынок ноутбуков и можно пожелать ей только удачи, ведь в конечном счёте от конкуренции выигрывает конечный пользователь.

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Производители ноутбуков тоже готовятся к анонсу новых продуктов, но при этом продолжают выпуск устройств на классических x86 платформах, которые не теряют популярности благодаря широкому распространению и большому количеству программного обеспечения. Не так давно компания ASUS представила обновлённую модель Vivobook, которая предлагает сочетание OLED экрана с новой платформой Intel Meteor Lake. Модель называется ASUS Vivobook S15 (S5506M).

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Инженеры компании добавили ряд новых интересных технических решений и поэтому хотелось бы подробнее изучить данную модель, чтобы оценить все нововведения и понять насколько интересным получился новый ноутбук.

Технические характеристики тестовой конфигурации

Модель ASUS VivoBook S15 OLED (S5506M)
Тип устройства Ноутбук
Процессор Intel Core Ultra 9 – 185H
Видеопроцессор Интегрированный Intel Arc Graphics
Операционная система Microsoft Windows 11
Оперативная память 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X с частотой 7500 МГц
Встроенная память SSD 1 ТБ Gen4 x4 SSD M.2
Экран 15.6", 3K (2880 x 1620) OLED 16:9, 120 Гц, яркость 400 кд/м2, пиковая яркость 600 кд/м2, DCI-P3: 100%, контрастность 1 000 000:1, сертификация VESA Display HDR True Black 500, 1.07 млрд оттенков, глянцевый, на 70% меньше синего света, сертификация TUV Rheinland, не сенсорный, относительная площадь экрана 80%
Беспроводные интерфейсы Wi-Fi 6E (802.11 ax); Bluetooth v5.3
Аккумулятор 4 ячейки, Li-ion, 75 Вт*ч
Размеры 353.6 x 246.9 x 13.9-15.9 мм
Масса 1.5 кг
Цена Н/Д*

* Конечная стоимость зависит от конкретной модификации.

В такой конфигурации ноутбук стоит около 150 тысяч рублей. Дорого, но есть модификации с процессором поскромнее и другим объёмом накопителя. Ноутбук получился тонкий и лёгкий.

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В этом же корпусе выпускается модель с экраном 16”, но с соотношением сторон 16:10. Позже мы увидим, что это вполне реально, если экран сделать выше по вертикали. Поэтому можно сказать, что мы сразу рассмотрим ещё и модель S5606M, которая отличается как раз только экраном.

Упаковка и комплектация

Ноутбук поставляется в средней по размеру картонной коробке. Компания очень сильно топит за экологию и поэтому прямо на коробке можно найти упоминания о том, что её материалы био-разлагаемые. Оформление очень лаконичное. С одной из сторон можно заметить скромную надпись ASUS Vivobook S.

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На противоположной поверхности есть только стандартное предупреждение об аккумуляторах и наклейка с указанием модели и комплектации. Ещё на ней находятся штрих-коды и служебная информация.

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С одного из торцов коробки есть похожая наклейка. Сверху находится чёрная пластиковая ручка для удобства транспортировки.

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Внутри коробки весь каркас и отсеки тоже сделаны из картона. Справа находится отсек, где расположен адаптер питания.

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Под ноутбуком находится ниша, где находятся различные инструкции. Раньше ещё были наклейки, но сейчас их нет.

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Не стоит сильно расстраиваться потому, что производитель добавил RGB подсветку клавиатуры, чтобы привлечь молодёжную аудиторию.

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Также есть блок питания 20 В, 4.5 А, который обеспечивает 90 Вт. Не совсем обычное устройство, но производитель положил такой мощный адаптер для того, чтобы снизить время зарядки. Здесь удалось уложиться в 1 час 45 минут.

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Адаптер универсальный и оснащается коннектором USB Type-C. При желании можно зарядить смартфон с напряжением 5 В и током 3 А.

Внешний вид и корпус

Дизайн абсолютно строгий, особенно в чёрной расцветке. Можно легко спутать с какой-нибудь бизнес моделью. Даже внутри раньше была хотя бы одна цветная кнопка, а сейчас вся клавиатура выполнена в тон корпуса. У меня на тестировании была модель чёрного цвета, а ещё есть серебристо-голубая.

Сверху на крышке есть серебристая надпись ASUS VivoBook. Грани не очень острые, они скруглены, а на поддоне есть скосы. С одной стороны, производитель хотел защитить устройство, поэтому верхняя и нижняя крышки изготовлена из алюминиевого сплава. При этом поверхность матовая и какая-то бархатистая. Качество материалов и изготовления очень высокое. Поверхность верхней крышки также матовая, но очень маркая. Отпечатки остаются здесь постоянно и оттираются сложно даже специальными средствами.

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Вес по современным меркам достаточно скромный для устройства с диагональю 15”, всего 1,5 кг. Таким весом и габаритом могут похвастаться далеко не все модели с меньшей диагональю, а здесь всё же 15,6” с соотношением 16:9.

По толщине это не ультрабук, но в целом очень хорошо. Ещё есть модель с экраном 16”, которая является двойником, но там соотношение сторон 16:10.

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Крышка поднимается с усилием. Петли достаточно плотные и ход у них не такой свободный. Здесь нет технологии ErgoLift, а петли самые обычные. Одной рукой крышку открыть можно, но делать это необходимо плавно.

В верхней части экрана находится HD камера с микрофонами и шторкой. Она оранжевого цвета, поэтому её легко можно заметить в том положении, когда она закрыта.

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Крышка открывается на 180° и это достаточно удобно. Ограничителем здесь выступают петли, иначе бы можно было превратить ноутбук в планшет. Также в нижней части экрана можно заметить большую полосу и вырез, для прохождения горячего воздуха из вентиляционных отверстий в корпусе.

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На правой грани можно обнаружить два разъёма USB 3.2 Gen1 Type-A, индикатор заряда и активности накопителя.

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На левой грани находим два порта Thunderbolt 4 Type-C с поддержкой питания и возможностью вывода изображения, HDMI 2.1, слот для карт памяти Micro SD и разъём для гарнитуры.

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Нижний поддон изготовлен из окрашенного алюминия, но с пластиковыми деталями. На нём есть четыре резиновые ножки, а ещё в нём есть отверстия для циркуляции воздуха и динамиков. Стоит ноутбук на ровной поверхности очень устойчиво.

Крышка снимается довольно просто. Для этого достаточно открутить 10 винтов с шлицом Torx. Один прячется за резиновой ножкой по центру. Ещё нужна пластиковая карточка или что-то другое такое же гибкое, чтобы открыть защёлки.

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Демонтируем крышку и посмотрим, как скомпонован аппарат внутри. Разборка не занимает много времени.

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Основную часть внутреннего пространства занимает аккумулятор, материнская плата и система охлаждения. В этом нет ничего удивительного потому, что устройство ориентировано на офисную работу и высокую портативность.

Ноутбук уверенно работает почти весь восьмичасовой рабочий день без каких-то ограничений по производительности и яркости экрана и даже с работающей подсветкой клавиатуры.

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Платформа Intel Meteor Lake получилась не самой холодной, а процессор здесь обычный Intel Core Ultra 9 – 185H с базовым TDP 45 Вт. С этой платформой я уже сталкивался, но она не вызвала у меня какого-то восторга, и я бы лично предпочёл AMD 8000-серии. Память распаяна непосредственно на плате. Это микросхемы LPDDR5X производства компании Samsung. Дискретной видеокарты на данной материнской плате не предусмотрено.

Обычно такие ноутбуки комплектовались одним радиатором с единственным вентилятором, но здесь инженеры компании ASUS решили улучшить систему охлаждения, чтобы она справлялась с мощностью процессора и поэтому использовали две крупные тепловые трубки с двумя радиаторами и двумя вентиляторами. Они очень тонкие и с большим количеством пластин, что обеспечивает высокую производительность. На максимальных оборотах они достаточно шумные, но пользователь вправе сам выбрать необходимый режим акустического комфорта или высоко производительности.

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Беспроводной модуль Intel AX210NGW распаян непосредственно на плате, а не устанавливается в свой обычный разъём.

Внизу по углам находятся два небольших динамика с крупными камерами. Они не симметричны, а зеркальны и на качество звука это не влияет. Звук сертифицирован harman/kardon, но каким-то особенным его не назовёшь. Это стандартное решение для этой модели.

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Аккумулятор здесь на 75 Вт*ч. Для тонкой и лёгкой модели это хороший показатель и именно поэтому он занимает большое пространство внутри. Основные потребители – процессор и экран. Возможностей апгрейда практически нет. Можно сменить только SSD M.2 накопитель и всё.

Клавиатура и тачпад

Ноутбук не маленький и поэтому здесь используется хорошая клавиатура с цифровым блоком. Внизу находится огромный тачпад. По сравнению с прошлым поколением он заметно увеличен. Каких-то особенных технологий тут не реализовано.

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Топкейс выполнен из пластика и немного углублён в области клавиш. Почти все они чёрные.

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В большинстве ноутбуков применяются клавиатуры мембранного типа. Здесь именно она. Однако сам механизм нажатия ножничного типа. Ход клавиши составляет 1,4 мм, и они еле заметно изогнуты.

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Расположение клавиш во многом повторяет раскладку периферийных настольных клавиатур: для регулировки громкости, отключения микрофона и ряда других часто используемых команд предусмотрены удобно расположенные горячие клавиши, которые работают при нажатии кнопки Fn.

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Клавиатура оборудована RGB -подсветкой с тремя уровнями яркости. В остальном она ничем не выделяется на фоне аналогичных устройств. Цвета и эффекты можно настраивать через приложение ASUS Armoury Crate.

Экран

Дисплей с диагональю 15,6 дюймов обладает разрешением 2880 х 1620 точек. Здесь используется матрица с технологией OLED. Она подразумевает высочайший уровень контрастности и сверхнизкое время отклика (1000 000:1 и 0.2 мс, что значительно превышает показатели для классических ЖК-дисплеев) и имеют сертификаты VESA Display HDR True Black 500.

Черный цвет на таком дисплее выглядит действительно черным. Используется матрица Samsung ATNA56AC01-0.

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Частота обновления составляет 120 Гц. Сам экран очень яркий, а цветовой охват огромный. В тёмном помещении экран вообще не светится, если на нём чёрный цвет и это выглядит очень круто.

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Производитель заявляет соответствие 100% цветовому пространству DCI-P3. Это похоже на правду даже в штатном режиме. Углы обзора действительно широкие, цвета не изменяются в зависимости от угла зрения. В процессе использования яркость воспринимается сравнимой и никакого контраста не наблюдается. Про чёрный цвет я всё уже сказал, он действительно чёрный, а не серый.

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Белый цвет смотрится натуральным и без отклонений в гамме или цветовой температуре. Под углом проявляется небольшой розоватый оттенок. Судя по всему, это результат применения антибликового покрытия. Впрочем, на реальном использовании это никак не отражается.

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С помощью колориметра я провел замеры яркости подсветки в различных режимах яркости, а также протестировал качество заводской калибровки цветопередачи.

Уровень яркости, % Яркость белого, cd/m2 Яркость черного, cd/m2 Контраст, x:1
100 412.31 0
50 206.72 0
0 5.05 0

Яркость регулируется в достаточно большом диапазоне, а сам дисплей показывает запредельный уровень контрастности. Благодаря антибликовому покрытию отсутствуют паразитные засветки даже при использовании на улице.

Все графики точно совпадают друг с другом, но достаточно заметно отклонились от референса. Впрочем, нельзя назвать это критичным.

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В целом это модель для работы, но не самого высокого уровня, поэтому она не претендует на идеальную цветопередачу. А если необходимо, то устройство можно откалибровать через профиль.

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Также в приложении MyASUS есть предустановки для экрана. Однако для работы экран всё же нужно откалибровать. После этой процедуры всё становится отлично. Если кому-то нужен профиль, то можно скачать его тут.

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Тестирование

Ноутбук поставляется с предустановленной лицензионной копией операционной системы Microsoft Windows 11. Перед использованием рекомендуется обновить всё через центр обновлений потому, что там обновляется даже прошивка устройства. Кроме этого, есть знакомая утилита MyASUS, которую мы уже много раз рассматривали.

Пора переходить к тестам. По понятным причинам игровых будет не так много потому, что ноутбук не позиционируется как игровой.

CPU-Z:

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GPU-Z:

450x320 41 KB. Big one: 1156x823 191 KB

AIDA64 GPGPU:

450x288 40 KB. Big one: 1361x872 277 KB

AIDA64 Cache & Memory:

450x434 49 KB. Big one: 784x756 142 KB

Cinebench R20:

450x366 44 KB. Big one: 1466x1193 281 KB

Cinebench R23:

450x378 37 KB. Big one: 1316x1106 211 KB

Cinebench 2024:

450x390 23 KB. Big one: 1471x1274 147 KB

3DMark CPU Profile:

450x251 29 KB. Big one: 1500x838 184 KB

3DMark Steel Nomad Light:

450x271 31 KB. Big one: 1500x904 183 KB

3DMark Night Raid:

450x272 34 KB. Big one: 1500x906 207 KB

CrystalDiskMark 8.0.4:

450x231 39 KB

AS SSD Benchmark:

450x450 47 KB

Anvil’s Storage:

450x295 40 KB. Big one: 1000x655 134 KB

Время автономной работы, нагрев и шум

Ноутбук оборудован аккумулятором на 75 ватт*час. Это хорошие показатели для такого устройства. Полная зарядка занимает 1 час и 45 минут. Такой результат достигается благодаря блоку питания, который поставляется в комплекте с ноутбуком.

Работать в офисных задачах от аккумулятора можно достаточно долго. На весь рабочий день точно хватит. Тестовый пакет PCMark с предустановкой Modern Office работает 8 часов и 38 минут.

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Нагрев устройства достаточно умеренный. Даже при использовании самых тяжёлых приложений: Prime95 и Furmark температура клавиатуры не поднимается выше 38°C, но можно заметить, что, нагрев не равномерный, а основная часть горячего воздуха выходит сзади.

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При этом сзади видно место, где расположен вентилятор и там устройство самое прохладное потому, что осуществляется приток воздуха.

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Что касается шума, то пик его достигается в режиме «производительность». В стандартном режиме вентиляторы вращаются на скорости 2000 об/мин в нагрузке.

Шум при этом составляет 35,1 дБ на расстоянии 30 см от устройства. Если снять все ограничения, то шум будет заметный даже в таком приложении как Cinebench.

Заключение

Модель ASUS Vivobook S15 (S5506M) получилась красивой, лёгкой и функциональной. OLED отличный, с высоким разрешением и хорошо поддаётся калибровке. Ещё раз хочу отметить, что после OLED экрана уже не хочется пользоваться обычным, пусть даже с самой качественной IPS панелью. Яркость экрана достаточно высокая и мне хватало 70% от максимума для комфортной работы при очень высокой яркости искусственного освещения внутри помещения. Цвета очень сочные и насыщенные. Даже на ярком солнце экран выглядит отлично даже при том, что поверхность глянцевая. На ней есть антибликовое покрытие, которое отлично справляется со своей задачей.

Ноутбук достаточно универсальный и рассчитан на самую широкую аудиторию. Раньше компания больше ориентировалась на молодёжную и в комплекте были различные весёлые наклейки, а некоторые кнопки были выделены ярким цветом. В данном поколении решили расширить аудиторию, чтобы охватить как можно большую аудиторию. Кроме этого, такие устройства чаще используют для работы или как универсальное домашнее решение для веб-серфинга или мультимедиа.

Ноутбук основан на новой платформе Intel Meteor Lake, которая показывает хороший уровень производительности для мобильного процессора и при этом демонстрирует небольшой нагрев. Да, номинальная мощность осталась на прежнем уровне, но производитель позаботился об охлаждении. Для этого используется совершенно новая система охлаждения с двумя вентиляторами, которая отлично справляется со своей задачей, а через приложение MyASUS можно выбрать подходящий режим производительности начиная от полностью бесшумного, заканчивая максимальной производительностью, когда скорость вращения вентиляторов ничем не ограничена.

Аккумулятор достаточно ёмкий - 75 ватт*час. Его вполне хватает на полный рабочий день при этом, не прибегая к каким-то манипуляциям с ограничениями производительности и яркости экрана. Я выставил 70% яркость, подсветка клавиатуры также работала и при этом ноутбук способен проработать 8 часов в офисных задачах. Крупный аккумулятор накладывает дополнительные ограничения потому, что занимает внутри корпуса много места, но здесь производителю всё удалось удачно скомпоновать и ноутбук получился тонким и лёгким даже несмотря на использование металла на верхней и нижней крышках.

Сама материнская плата очень компактная, а компоновка плотная потому, что большое внимание уделено охлаждению. С возможностями расширения тут всё сложно, поэтому особого смысла разбирать устройство нет. По сути, тут можно заменить лишь SSD M.2 накопитель и то нужно учитывать, конструктив и не ставить очень горячие и быстрые устройства потому, что он может банально перегреваться.

Модель получилась интересная, но мне больше симпатична платформа AMD потому, что у неё встроенная графика поинтереснее. Главное здесь есть отличный экран, который в модели на 16” просто больше по высоте, а платформа и весь корпус остаются теми же.

Андрей Понкратов aka wildchaser

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