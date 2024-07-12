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Обзор робота-пылесоса ILIFE V9

ILIFE V9 – неплохая функциональная модель за свои деньги, преимущества которой могут существенно перевесить недостатки, если заранее ознакомиться с ее возможностями и не ждать чудес.
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Оглавление

Вступление

Домашняя уборка – это непростая задача, которую всё время хочется кому-то перепоручить. И даже небольшое помещение нужно периодически пылесосить и мыть полы. С современными напольными покрытиями всё это делается просто. Плитка, ламинат и линолеум хорошо протираются тряпочкой и пол блестит. Хуже дела обстоят с ковровыми покрытиями, которые нужно пылесосить и чистить при необходимости. Поэтому не везде уборка помещения – это лёгкая задача.

Если она действительно не такая сложная, можно поручить её роботу, который будет весь день кататься по полу и убираться. По ряду причин такой вариант подойдет не всем. Начнём с того, что все полы в квартире должны быть на одном уровне и не должно быть порогов в планируемой зоне уборки. Стулья также нежелательны, поскольку заехав под него робот может там тыкаться бесконечно, но, возможно, ему повезёт и он освободится. Поверхность должна быть ровной и желательно без каких-либо предметов на полу. На любой тряпке робот может запутаться и остановиться. Ковры также лишние. И самое главное – напомню ещё раз, что робот не создаёт чистоту, а лишь поддерживает ее.

Если все условия соблюдены, то можно подобрать себе недорогое устройство, которое поможет с уборкой помещения. Я в основном рассматривал флагманские модели устройств с лазерной навигацией, которые строят карту помещения, работают с определёнными зонами по расписанию и стоят достаточно дорого. Однако есть более доступные модели, которые в определённых условиях могут оказаться ничуть не хуже и позволяют немного сэкономить. Да и в целом интересно рассмотреть недорогую модель, чтобы понять её возможности и оценить качество работы.

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Проверять мы это будем на модели ILIFE V9. Это не совсем примитивное устройство потому, что также управляется через приложение. Модель обеспечивает сухую и влажную уборку, а также высокую мощность всасывания – 3000 Па, и длительное время работы.

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Данное устройство можно найти на маркетплейсах по привлекательной цене ~8 500 рублей, что выглядит неплохо для его функциональности, которое мы попытаемся сегодня изучить.

Упаковка и комплектация

Робот поставляется в небольшой картонной коробке. Причём обычно так выглядит внешняя транспортировочная упаковка, а внутри находится другая с цветной полиграфией. Здесь всё по-простому – обычная чёрная печать. Ну разве что ещё есть небольшая наклейка сбоку и белая пластиковая ручка для переноски.

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Спереди и сзади есть две крупные надписи по центру с обозначением фирмы-производителя ILIFE и схематичное изображение фрагмента корпуса робота. Также на нескольких языках обозначено, что находится в упаковке. По-русски написано: робот-пылесос.

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С одного торца предусмотрена информационная наклейка, где есть небольшая фотография. Также здесь представлены некоторые характеристики, например, габариты и вес. Ещё здесь есть адрес производителя и импортёра.

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С верхнего торца, где ручка, коробка открывается. Есть специальная защитная наклейка, целостность которой в случае открытия будет нарушена.

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Внутри скрывается картонный лоток, в котором аккуратно упакован робот и все аксессуары. Все компоненты дополнительно упакованы в полиэтиленовые пакеты, включая самого робота.

Сверху для защиты корпуса пылесоса лежит лист из вспененного полиэтилена. В нём есть вырез в области кнопки, чтобы она случайно не нажалась при транспортировке и устройство не включилось. В таком случае аккумулятор может разрядиться за несколько дней, а он должен быть хоть немного заряжен. В данном случае заряд был около 50%.

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После извлечения устройства на дне можно обнаружить часть комплекта.

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В данном случае он небольшой: зарядная станция, две дополнительные щётки, адаптер питания и инструкция. Последнюю не нужно спешить выкидывать: в ней можно найти QR-код, чтобы скачать мобильное приложение.

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Модуль зарядки выполнен отдельно и состоит из модуля с контактами, куда паркуется устройство, и блока питания.

Блок питания здесь также есть в комплекте, но на мой взгляд он недостаточно мощный: на 19 В, 0.6 А, что соответствует 11.4 Вт.

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Сейчас даже у смартфона обычная зарядка на 5 В и 2 А. Нет ничего удивительного в том, что заряжается устройство достаточно долго, но спешка здесь особо не нужна, только если накопилось много пыли и робот должен сразу приняться за работу.

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Блок зарядки небольшой и достаточно лёгкий. Во время эксплуатации становится понятно, что он должен прижиматься к стене или его необходимо приклеить к полу, иначе пылесос может его сдвинуть.

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Все остальные элементы уже установлены на роботе. Запасной швабры нет, как и запасного фильтра. Придётся докупать это самостоятельно. Производитель старался сэкономить, чтобы сделать приятной цену устройства, и сделал это за счёт комплекта. Затронула ли эта экономия сам пылесос?

Внешний вид и особенности устройства

Пылесос представляет собой обычную круглую шайбу. Габариты составляют 315 х 315 х 79 мм, масса – 2.2 кг. Есть что-то общее с другими моделями, например ILIFE L100, но здесь сверху отсутствует башенка с LIDAR сенсором. Как же робот тогда ориентируется в пространстве? Очень просто. У него есть датчики приближения, касания и поверхности. Он катается по определённым программным алгоритмам, которые можно изменять через приложение.

Приложение синхронизируется с голосовыми ассистентами и поэтому им можно управлять голосом, как другими умными устройствами в доме.

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Анализатор поверхности необходим для того, чтобы робот различал её тип, например, ковёр это или гладкий пол, а также, чтобы он мог видеть перед собой яму, например, спуск ступеней вниз. В переднем бампере встроен датчик касания, поэтому при соприкосновении с объектом он останавливается, поворачивается на определённый угол и включает задний ход.

У такого алгоритма есть одна проблема – стул. Заехав под него, робот не всегда может выехать самостоятельно. Мне приходилось пару раз ему помогать, чего я раньше никогда не делал с другими пылесосами, у которых есть LIDAR сенсор. Правда, тут была часть моей вины, и я неудачно сломал алгоритм программы, о чём расскажу позже.

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Корпус изготовлен из прочного пластика. В передней части находится бампер с сенсорами столкновения. Тут все ясно, отмечу лишь, что устройство настроено достаточно агрессивно и может немного сдвинуть стул. Корпус достаточно крепкий. Верхняя поверхность глянцевая. По бокам все элементы в основном матовые.

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В целом корпус сделан очень добротно и по качеству изготовления и материалов придраться невозможно. Всё на высоте и как у более дорогих моделей, а местами может и лучше за некоторым исключением.

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Например, нет турбощётки по центру. Подметают только две боковые, но зато делают это хорошо. Скорость их небольшая и частицы не разлетаются в разные стороны. Пылесос хорошо подгребает мусор под себя по центру, где находится отверстие всасывания. Никаких дополнительных щёточек тут нет, поэтому такая система для ковра не очень подходит, хотя я это опробовал.

Ещё на нижней части корпуса можно найти информационную табличку. Здесь указана модель устройства и характеристики тока заряда. Также есть предупреждение, что это пылесос для сухой уборки и не предназначен для всасывания жидкости. Швабра здесь необходима просто для того, чтобы протирать пыль, а не мыть полы.

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Робот оборудован отличными крупными колёсами с пружинной подвеской и бескамерными шинами. Они мягкие и упругие, проходимость устройства очень хорошая. Небольшие препятствия устройство не замечает.

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С лакированного пола на ковёр или с плитки на ковёр заезжает без буксов или каких-то проблем. Преодолевает бруски толщиной 15-20 мм – это предел его возможностей потому, что при большей высоте он уже банально упирается бампером, хотя едет не совсем горизонтально и задняя часть ниже передней.

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В передней части находится ещё одно опорное колесо, которое больше напоминает шар. Также здесь есть контакты для заряда на базе. Ещё контакты есть в задней части.

Дело в том, что модель V9 и V9 Pro отличаются тем, что в последней модификации используется базовая станция для опустошения контейнера для сбора пыли. Поэтому пылесос заезжает в неё задней частью. Для унификации сделали две группы контактов заряда.

Ещё в передней части находятся две щётки с тремя группами щетинок. Они достаточно длинные и упругие. Вращаются они в противоположном направлении для того, чтобы частички подгребались под пылесос в область всасывания воздуха.

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В задней части находится контейнер для сбора пыли, который совмещён с емкостью для воды. Оба сосуда объёмом 200 мл. Это не так много, поэтому при существенных загрязнениях придётся чистить его чаще.

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Также в резервуар нужно заливать воду. Лучше в неё добавлять концентрат для мытья пола, чтобы эффект был лучше. В этой ёмкости есть несколько форсунок, которые обеспечивают смачивание швабры. Швабра крепится на липучках. Она легко снимается и надевается. Рабочая поверхность выполнена из микрофибры, ворс короткий. Она неплохо протирает пол, но не моет его.

Это не моющий пылесос и режим влажной уборки не предусмотрен, ведь контейнер предназначен только для сухого мусора. Вода заливается через небольшое отверстие, которое закрывается силиконовой пробкой.

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В крышке для сбора пыли устанавливается фильтрующий элемент. Это HEPA фильтр, который можно вытряхнуть или продуть. Помыть его можно, но перед использованием придётся высушить, чтобы влага не попала в вакуумный мотор пылесоса.

Настройка и эксплуатация

Для начала нужно отсканировать QR-код и установить приложение ILIFEHOME. Рейтинг у него не очень высокий, но я проблем при использовании не заметил. Возможно, пользователи снижают баллы, не совсем разбираясь в возможностях устройства и рассчитывая на чудо. Ждать его точно не стоит, но нам бы сперва разобраться с возможностями ILIFE V9.

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Поэтому устанавливаем приложение, выбираем из списка нашу модель и следуем подсказкам. В данном случае необходимо зажать кнопку включения, пока не прозвучит второй сигнал и пылесос не перейдёт в режим настройки беспроводного соединения.

Система стандартна. Сначала устройство вещает свою тестовую сеть и нам на него нужно передать настройки нашей беспроводной сети, для чего потребуется ввести логин и пароль.

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После того, как устройство добавлено, в окне можно видеть его состояние. Робота можно переименовать или нажать на него и перейти в меню настроек.

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Однако для начала есть ручной режим управления, который представляет собой пульт, где можно выбрать направление и установить максимальную мощность всасывания.

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В меню есть несколько пунктов. Расписание.

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История уборки.

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Обслуживание деталей.

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Управление всасыванием (мощность всасывания).

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Использование воды.

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Настройка алгоритма уборки.

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Обновление прошивки.

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Информация о WIFI.

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Сброс настроек на заводские.

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Поскольку ранее я уже тестировал разные модели, то сравнивать есть с чем. Все характеристики на бумаге полностью соответствуют заявленным. Нет LIDAR сенсора и устройство катается по своим алгоритмам. Мне удалось заставить пылесос застрять под стулом, когда во время уборки я отправил его на зарядку, а на пути оказался стул. Потом пришлось вынимать его вручную из этой ловушки. В остальном сложностей не возникло.

Для запуска можно нажать кнопку на устройстве или запустить его через приложение, а если у вас подключена синхронизация с голосовым помощником, то можно отдать команду на уборку голосом. После цикла уборки устройство отправляется на базу для подзарядки. Эту же операцию можно проделать принудительно.

Во время уборки устройство может выбраться из-под стула и продолжить свою работу. Робот неплохо ориентируется по препятствиям, но продолжает работу согласно заданному алгоритму.

Здесь мы видим похожую ситуацию, когда при проезде по ковру, мощность всасывания автоматически увеличивается до максимальной. У меня на ковре мусора было не так много, но робот успел за время своей работы сделать все возможное.

В целом мне результат показался неплохим, учитывая, что это модель не рассчитана на ковровые покрытия. Однако я специально подготовил для него тяжелые условия, и робот справился.

Шум при работе не очень большой. На расстоянии метра он составляет 45.7 дБ. Обычный пылесос, скорее всего, окажется шумнее, но никакого желания использовать устройство ночью нет. Для этого можно настроить график уборки так, чтобы ночью робот просто заряжался. Адаптер сильно не нагревается, а вот станцию зарядки нужно закрепить, иначе пылесос её может сдвинуть. В большинстве случаев станцию можно просто прислонить к стене.

Есть ещё один нюанс. У станции зарядки нет подставки, поэтому нужно следить за состоянием швабры или подстелить тоненький коврик, чтобы мокрая швабра не касалась пола или не капала на него. В остальном все отлично.

Заключение

ILIFE V9 – неплохая модель за свои деньги, преимущества которой могут существенно перевесить недостатки, если вы заранее понимаете объём работы пылесоса. Даже от флагманских моделей не приходится ждать чудес, а это бюджетное устройство без лазерной навигации. У нее есть датчики определения поверхности и контакта, и вместе с ними она работает по одному из выбранных алгоритмов. Робот может двигаться змейкой от края до края, по спирали или по периметру помещения. Всё это настраивается через приложение, возможности которого ограничены функциональностью устройства. Есть возможность управления в ручном режиме, но я слабо себе представляю эту картину. Разве что детям захочется побаловаться, а так нажал на кнопку и забыл. Далее пришёл, высыпал бункер и помыл тряпку.

Если не хочется заниматься бункером, то есть модель ILIFE V9 Pro с базовой станцией, которая опустошает бункер. А для мытья полов лучше разводить с водой специальную жидкость. Так пол будет чище, разводов будет меньше и швабра будет лучше и быстрее отмываться. Все нюансы и тонкости начинаешь понимать уже в процессе эксплуатации, но определенные моменты лучше обдумать заранее. Например, устройство не очень подходит для уборки ковров из-за отсутствия турбощётки, которая наматывает волосы и шерсть.

Данный робот, как и многие другие, не способен совершить чудо. В основном он предназначен для гладких и ровных поверхностей: плитка, ламинат, паркет и линолеум или просто бетонный крашеный пол. Колёса крупные и какие-то препятствия он проезжать может, но всё же на это не рассчитан. Поэтому зона уборки должна быть с однородной поверхностью и без посторонних предметов. Даже стул может доставить много проблем, поскольку мощность мотора не позволяет его сдвинуть, а отсутствие лазерной навигации не позволяет совершать правильное маневрирование. К плюсам пылесоса также можно отнести небольшую высоту, отсутствие выступа сверху и хорошую автономность. Конечно, 100 минут он работать не сможет, разве что где-то в вакууме. Однако без труда может кататься минут 40-50 в зависимости от уровня мощности.

Также это не моющий пылесос, и полноценную влажную уборку с всасыванием грязной жидкости он не делает. Робот просто протирает пол влажной тряпкой, которую потом придётся помыть вручную и высушить, поскольку на базе нет специальной подставки. Но и само устройство недорогое со скромным комплектом. Нет запасной швабры и фильтров, а вообще желательно, чтобы был сменный комплект на тот случай, пока обслуживается основной. Поэтому всё это можно сразу докупить, благо у компании ILIFE все расходники свободно продаются.

В итоге ILIFE V9 – это простая модель, которая обеспечивает хорошую функциональность, но её потенциальный покупатель должен быть подготовлен к особенностям данного устройства и заранее изучить его возможности. Тогда робот может стать домашним помощником и доставить радость пользователю.

Андрей Понкратов aka wildchaser

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